Kdo nechodí volit, je zbabělec?! A co on, na Praze 5... Vystrčil se rozčílil nad slovy Zemana

Partie na CNN Prima News výjimečně trvala tři hodiny. Poslední usedl před kamery předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Řekl toho hodně. Třeba to, že pravicová koalice SPOLU, koalice ODS, lidovců a TOP 09, může vyhrát volby. Zdůraznil, že ještě raději by leccos řekl do očí prezidentovi Zemanovi nebo šéfovi ANO Babišovi, ale ti proti sobě na Primě neměli politického oponenta. „Mně se to jeho vyjádření o Pirátech vůbec nelíbilo,“ tepal Babiše. Pokud jde o prezidenta Zemana, tam prý Vystrčil nerozumí tomu, proč Zeman v kauze Vrbětice něco jiného dělá, a něco jiného říká.

V prvních minutách vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech tornáda a sklonil se před všemi lidmi, kteří v postiženém regionu pomáhají. Ocenil obrovský kus práce, který odvedli hasiči, záchranáři, vojáci i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) a mnoho dalších lidí. „Ta solidarita je úžasná,“ pravil Vystrčil.

Pokud chce vláda efektivně pomáhat, má poslat pomoc samosprávám nebo krajům, protože lidé přímo v místech vědí nejlépe, jak využít prostředky. „Ty škody jsou v řádu miliard, a to si myslím, že nebude možné dělat bez úprav státního rozpočtu,“ upozornil Vystrčil.

„Úžasné je třeba, co dělá Marian Jurečka (předseda lidovců), který tam pomáhá se svojí mechanizací. Ale na druhé straně se to nemá přehánět,“ pokračoval Vystrčil.

V obecné rovině je podle něj dobře, pokud se premiér, ministři či politici zvolení v tomto regionu jeli do místa katastrofy podívat, aby věděli, jak nejlépe pomoct. V tuto chvíli se mu zdá, že politici tragédie nezneužívají a snaží se co nejvíc pomoct.

Poté se obul do prezidenta Zemana.

„Vy si asi pamatujete, že když byly senátní volby na Praze 5, tak on ve druhém kole nebyl volit. A dneska řekl, že kdo nechodí volit, je zbabělec,“ připomněl Vystrčil moderátorce vlastní Zemanova slova s tím, že by je prezidentovi rád řekl i osobně, ale prezident v rozhovoru nečelil politickému oponentovi.

Poté předseda Senátu připustil, že prezident může po volbách jmenovat premiérem kohokoliv, ale předsedovi Senátu by se zdálo logické, aby premiérem jmenoval vítěze voleb. A pokud volby vyhraje některá předvolební koalice, pak by měl být premiérem jmenován lídr této koalice. Jedním dechem však dodal, že prezident Miloš Zeman chce postupovat jinak a předsedovi Senátu nezbude než to respektovat.

„Koalice SPOLU má velký potenciál ty volby vyhrát. Do voleb je ještě daleko. Koalice SPOLU ten potenciál vyhrát má, ale musíme pracovat a pracovat a pracovat,“ zdůrazňoval dlouholetý člen ODS.

Poté dal najevo, že se mu nelíbí, jak se premiér Babiš vyjadřoval o sobě a o politických oponentech. Pokud šéf hnutí ANO tvrdí, že od ledna 2014 nemá na triku žádné kauzy, tak se podle Vystrčila stačí podívat např. do knihy Boss Babiš, kde je popsána značně odlišná realita.

Zdůraznil, že by proti Babišovi měl sedět někdo z koalice Pirátů a Starostů, aby mu mohl oponovat. „Ale nejsem rád, že tu nesedí, aby mu to mohl říct přímo, protože on na to nemůže reagovat, a to není správné,“ zdůraznil Vystrčil.

Moderátorka Terezie Tománková odvětila, že nebylo v jejich silách přimět prezidenta Zemana nebo premiéra Babiše, aby si ve studiu sedli proti politickému oponentovi.

„Mně se ta jeho vyjádření i Pirátech vůbec nelíbila, protože tu nebyl nikdo z té koalice, aby mohl reagovat, a to není fér. Omlouvám se, že to říkám, ale fakt to není fér,“ zopakoval Vystrčil.

Poté zkritizoval prezidenta Zemana za to, že stále mluví o více vyšetřovacích verzích v kauze Vrbětice.

„Opravdu nevím, proč to dělá, proč takhle zpochybňuje práci orgánů. A teď si vezměme tu logiku, že orgány vyšetřují nějakou verzi, ale on mluví o dalších verzích. A pak za ním přijdou premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček a řeknou mu: ‚Dobrý den, pane prezident, my bychom chtěli vyhostit 18 ruských diplomatů.‘ A on je v tom podpoří,“ kroutil hlavou nad rozpory mezi slovy prezidenta Zemana a činy prezidenta Zemana.

Ale přestože se na mnohé činy prezidenta Zemana dívá kriticky, myslí si, že proti němu nelze využít článek 66 ústavy a zbavit ho mandátu s odůvodněním, že už není schopen funkci vykonávat.

Když moderátorka Terezie Tománková přehodila diskusní výhybku ke jmenování nového nejvyššího státního zástupce, Vystrčil konstatoval, že by nového šéfa žalobců měla jmenovat až nová vláda. Kandidát ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová Igor Stříž podle něj není vhodným kandidátem, protože pokud byl před rokem 1989 vojenským prokurátorem, tak je to problém.

Zkritizoval i nejvyššího odcházejícího státního zástupce Pavla Zemana. Podle Vystrčila neměl Zeman odcházet teď, ale měl počkat. Počkat například po jmenování nové vlády.

„Já si myslím, že to není dobře, protože on musel vědět, že to něco vyvolá, a vy, pokud jste v nějaké funkci, tak máte také odpovědnost vůči svému okolí,“ pravil Vystrčil.

Zdá se mu také, že nelze spojovat jmenování nového či staronového šéfa BIS a jmenování nového nejvyššího státního zástupce. Podle Vystrčila by bylo lepší šéfa BIS jmenovat co nejdřív, a to tak, že ponechá ve funkci plukovníka Koudelku. Zato u nejvyššího státního zástupce se prý může počkat.

Ale jako politik Vystrčil chápe, proč Babiš tato dvě jmenování vytrvale propojuje. Podle Vystrčila tak činí proto, že mu to radí jeho PR poradci.

Stranou Vystrčilovy pozornosti nezůstala ani pandemie covidu. Na jedné straně by se podle něj lidé měli nechat očkovat, ale k tomu dodržovat i další pravidla, kupříkladu nosit respirátor, když se pohybují v rizikové skupině. „To by se těm lidem mělo říkat. Když budete chodit po přechodu a rozhlížet se, tak máte malou pravděpodobnost, že vás přejede auto. Když budete chodit mimo přechod, tak se, vím, může něco stát,“ přidal analogii. Zdá se mu totiž, že lidé opět podléhají představě, že je covid za námi. Ale ono to není pravda.

Poté požádal všechny své spoluobčany, kteří se jedou podívat do Maďarska na zápas Česka s Nizozemím, aby se dva až tři dny po návratu nechali otestovat PCR testem, aby věděli, jak na tom jsou.

Od vlády by čekal, že nastaví nějaký systém na podporu očkování.

Pokud jde o kontroverzní maďarský zákon o LGBT komunitě, Vystrčil uvedl, že neměl dost prostoru věnovat tomu zákonu tolik času, aby mohl říct, zda jde o diskriminační zákon, nebo zda má pravdu maďarský premiér Viktor Orbán, podle něhož zákon chrání psychický vývoj malých dětí.

