Kdo nepracuje, ať nejí? Schillerová vysvětlila čtenářům, co chystá na příjemce dávek

Jedno z českých přísloví říká, „kdo nepracuje, ať nejí“. Jeden z občanů chtěl slyšet, proč se jím neřídí česká vláda a raději lidem, kteří nepracují, vyplácí sociální dávky. Dáma odpověděla, že toto pořekadlo zná, ale stát podle jejího názoru musí pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi. Na druhé straně uznala, že se čerpání sociálních dávek nemá stávat životním stylem.

„Naše vláda přezkoumá systém státní sociální podpory a posoudí dopady dávek, které byly v minulosti zaváděny. A tam, kde to bude potřeba, vypracujeme takovou úpravu, která nárok na vyplacení dávky spojí s plněním určitých povinností – ať už s aktivním hledáním zaměstnání nebo účastí na veřejně prospěšných pracích,“ přislíbila Schillerová.

Další dotaz se týkal platů poslanců. Občan chtěl vědět, proč poslanci ANO, za které se stala ministryní, brání zrychlenému projednání zákona o zpomalení růstu platů politiků.

„Zajímalo by mne tedy Vaše stanovisko k tomuto alibismu ANO ohledně platů a projednání zákona, který dost pravděpodobně nebude projednán včas, aby začal od nového roku platit a zabránil by 20% růstu platů,“ napsal čtenář.

Členka vlády odpověděla, že ji netěší, že se poslanci ANO nezasadili o zrychlené jednání legislativy, na základě které by bylo možné růst platů politiků zbrzdit.

„Neukazovala bych zdaleka jen na poslance hnutí ANO, zkrácení lhůty nepodpořila většina stran zastoupených ve Sněmovně. Navíc s projednáváním návrhu poslanci otáleli od samého počátku. I když byl návrh naší vládou schválen už v dubnu, dlouho se jen tak povaloval ve Sněmovně. Teprve v srpnu jej poslanci konečně začali projednávat,“ odepsala poslankyně.

Nakonec se vyjádřila i k otázce placení výživného na děti státem těm rodičům, kterým neplatí výživné partner. Schillerová prý jako matka soucítí s každým rodičem, kterému partner či partnerka nevyplácí výživné, ale ani tak se jí nezdá rozumné, aby v tu chvíli nastupoval stát.

„Fakticky by totiž šlo o novou sociální dávku, která by se započítávala do příjmů rodiny. Tím by paradoxně docházelo k tomu, že by se rodině snížily ostatní dávky ze sociálního systému, na které by do té doby měla nárok. Navíc by zavedení tohoto opatření přišlo státní kasu na více než 700 mil. Kč ročně,“ napsala členka vlády.

„Stát by rozhodně neměl přebírat zodpovědnost za ty, kteří se vyhýbají placení výživného. Proto je potřeba se zaměřit zejména na primární úpravu vyživovací povinnosti a řešit ji v rámci občanského práva. Je nezbytné zajistit vymahatelnost práva i jeho samotnou aplikaci opatrovnickými soudy v praxi, tak aby se zvýšila úspěšnost vymáhání výživného od těch, kteří jej neplatí,“ pokračovala dáma.

