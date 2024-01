Kdo to ohlídá, nějaký Pirát? Velká hádka v Partii. Korespondenční volba a „koukání přes rameno“

reklama

Moderátorka Terezie Tománková diskusi otevřela vzpomínkou na oběti na Filosofické fakultě FF UK a poukazovala na večírek, který v den tohoto neštěstí pořádal ministr práce Jurečka.

„Myslela jsem na ty, kteří mohli přijít ke štědrovečerní večeři a už nikdy nepřijdou. Byl to šok v té předvánoční atmosféře, kdy se všichni těšili na vánoční svátky. Probíhaly také předvánoční večírky se zaměstnanci a když se k tomu stala tato nečekaná událost, tak se někde držela minuta ticha. To, co se stalo na večírku, to je věc pana Jurečky a případně pana premiéra. Já se k tomu víc vyjadřovat nebudu. Pro mě je to stále příliš žhavé téma,“ vysvětlovala Kovářová.

Okamura nabídl trochu jiný pohled.

„Tak samozřejmě je to obrovská tragédie. Ten úvodní problém je to, že se neřekla pravda. Pan Jurečka se do toho zamotal. Kdyby se šlo dál, tak už to mohlo být vyřešené. Když se řekne jméno pana Jurečky, tak mně naskakují jiné věci. Snížení valorizace důchodů, změna odchodu do důchodu nad hranici 65 let pro mladé. To jsou věci, které mám s politikou pana Jurečky spojenou,“ vysvětloval Okamura.

Havlíček zašel ještě dál.

„Chyby se stávají. Ale pokud namícháte aroganci, elitářství a papalášství, tak vám z toho vyjde pan Jurečka. Takové ty dětinské výmluvy o 19 hodinách, vždyť v 19 hodin věděl už celý svět, co se stalo,“ nebral si servítky Havlíček. A hned pokračoval. „Pan Jurečka je vicepremiér, který by měl rezignovat, protože nehájí svůj resort. Nehájí důchodce, i když by to měl dělat. Totálně zpackal rodičovský příspěvek a teď ještě předvedl papalášství a elitářství. A nevím, co by se ještě mělo stát, aby musel rezignovat,“ kroutil hlavou Havlíček.

„Já si myslím, na rozdíl od pana Havlíčka, že pan Jurečka řídí resort velmi zodpovědně. Pan Jurečka tu není od toho, aby zastával jen zájmy důchodců. On ten resort musí spravovat komplexně, což vy jste nedělali,“ vmetl Benda Havlíčkovi.

Terezie Tománková poté pozornost hostů přesměrovala na korespondenční volbu v zahraničí a Havlíček znovu vystartoval.

„My v tuto chvíli zvyšujeme komfort lidem, kteří jsou v republice třeba jednou za deset let. My zvyšujeme komfort těmto lidem, když musíme řešit důležitější věci. Nelze, aby právo jednoho občana bylo potlačeno na úkor druhého, který by dostal vyšší komfort. … My toto nechceme připustit. My nechceme omezit svobodu jednotlivce,“ soptil Havlíček.

„Ale zvyšovat komfort občanů je přece správné. Je správné srovnat práva všech občanů. A když použiji slova vašeho předsedy, ‚mají to v Estonsku, je to levnější, tak proč to nezavést‘,“ oponovala Kovářová slovy Andreje Babiše, která pronesl ještě jako premiér.

„Jak chcete člověku, který chce být ukryt ve volební místnosti za plentou, tak jak mu vysvětlíte, že se mu bude manželka nebo někdo dívat přes rameno?“ ptal se Havlíček.

A Okamura se přidal.

„Vláda ztrácí půdu pod nohama. Podle CVVM vám věří jen 3 procenta lidí a vy místo toho, abyste pracovali pro lidi, tak vy chcete měnit volební zákon. … A u korespondenční volby tak, jak jste ho připravili vy, tak nemám jistotu, že ta jeho volba bude tajná. Pak je tady i problém s rovností. Lidé v zahraničí by měli 2 možnosti, jak volit, buď na ambasádě, nebo korespondenční volbou. Ale občan v Česku má jen jednu možnost. A tady tím je narušena ta rovnost. A kdo to ohlídá? V domácích volebních místnostech sedí ve volebních komisích zástupci různých politických stran, ale vy chcete, aby to v zahraničí hlídali jen zaměstnanci ambasád a teď ministerstvo zahraničí ovládají Piráti, tak mohou být pochybnosti o tom, zda se to nesnaží ovlivnit,“ nechal se slyšet Okamura.

A tady se neudržel Benda.

„Tajnost. Já nevím, kdo vám tyhle věci vykládá, ale tajnost není v tom, že to neřeknu paní Kovářové nebo Tománkové, ale tajnost je tajnost před státem. My jsme tu kdysi měli komunistické volby, kdy jste nesměli jít za plentu a museli jste demonstrativně ten lístek vybrat a vhodit před volební komisí. Dneska musíte jít za plentu. Tam je ta tajnost před státem,“ zdůrazňoval Benda.

„Vy to děláte proto, protože vám teče do bot. Vy se topíte, máte jen brčko nad vodou, občas vám na něj ještě sedne pták a vy se snažíte hledat půlprocentíčka hlasů v zahraničí. A jak vy chcete zajistit to, kdy jeden bude chtít volit, tak aby mu syn nebo dcera nekoukali přes rameno? A vy přece dobře víte, že mladší lidé ovlivňují starší lidi. Tak proč vy jim berete tu svobodu,“ zuřil Havlíček.

Okamura se přidal k Havlíčkovi a konstatoval, že korespondenční volba ničí tajnost.

„To je přece v rozporu s tajností volby, kterou máme v Ústavě. Co vy to tady říkáte? To je destrukce systému a my budeme hájit demokracii do poslední chvíle. Vy chcete demokracii ohnout, protože nemáte preference. Pracujte pro lidi,“ soptil Okamura.

Kovářová okamžitě oponovala, že rovnost podmínek přístupu k volbám je narušena dnes. „A absolutní tajnost vy nezaručíte. Slyšela jsem mnohokrát, že především manželky ovlivňují své manžely,“ dala příklad Kovářová. „A já ještě musím reagovat na kolegu Havlíčka, který říká, že nám teče do bot, ale naposledy volilo v zahraničí asi 13 tisíc lidí, ale volit mohlo 5 milionů a 400 tisíc lidí, tak neříkejte něco, co není pravda,“ odmítala myšlenku, že vláda chce zavedením korespondenční volby ovlivnit výsledek hlasování.

„Já budu prosazovat korespondenční volbu ze zahraničí, i kdyby mě tam nevolila ani jedna osoba. Tím se liším od pana kolegy Havlíčka. Buď si myslím, že narovnat to je principiálně správně, anebo si to nemyslím. Buď mi příde, že není úplně fér, kdy to jeden má do volební místnosti 500 metrů a druhý to má 3 tisíce kilometrů, nebo mi to nevadí,“ pravil Benda.

Havlíček oponoval, že má český stát zřídit volební místnosti na různých místech ve světě a tím lidem ad hoc pomoct. Okamura doplnil, že by koalice měla zákon prosadit tak, aby neplatil už za dva roky, ale později. „A tady se ukáže vaše pravá tvář,“ uhodil na Bendu Okamura.

„To je věc k diskusi. Není to věc, která se musí řešit teď,“ uvedl Benda.

Ozvala se také Kovářová.

„Já jen nechápu, proč je problém korespondenční volba, když existuje ve 20 zemích? Vy máte strach, že nedostanete ty hlasy?“ obracela se Kovářová na Havlíčka s Okamurou.

„Je to protiústavní, poslouchala jste ty naše argumenty?“ kroutil hlavou Okamura.

Havlíček doplnil, že je přesvědčen, že lidé žijící v Česku jsou proti tomu, aby mohl volit i někdo, kdo v České republice nežije.

„My jako SPD budeme nastavovat zrcadlo, protože my jsme navrhli desítky zákonů na podporu lidí, na podporu seniorů, na podporu rodin s dětmi a toto my budeme říkat, že to jsou naše priority, zatímco prioritou této vlády je změna volebního systému,“ vmetl Okamura vládním poslancům.

Kovářová okamžitě přešla do protiútoku.

„Tak já vám to tedy vrátím. My chceme, aby byly ozdraveny veřejné finance, abychom provedli důchodovou reformu a další věci a toto vy zdržujete,“ nechala se slyšet Kovářová.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k přechodu na euro.

„K tomu má velmi zajímavou přednášku Mojmír Hampl, který připomíná, že máme korunu od roku 1872. Všichni si myslí, že ji máme od roku 1919, ale to není pravda,“ podotkl Benda s tím, že tradice koruny je opravdu silná. A pro přijetí koruny navíc nejsou splněna potřebná kritéria.

Když se ke slovu dostal Okamura, zdůraznil, že po přechodu na euro ztratíme možnost ovlivňovat naší měnovou politiku. „SPD říká euro nikdy. Bude to klíčové téma pro volby do Evropského parlamentu,“ zuřil Okamura.

A Benda se začal smát. „Je to něco, co Evropský parlament nemůže ovlivnit, jak to může být zásadní téma.“

Podle Kovářové je třeba otevřít debatu o přijetí eura, je třeba říkat, co by bylo přínosem přijetí eura, musíme pro toto přijetí vytvořit podmínky a „teprve potom vést seriózní debatu o tom, zda euro ano, či ne. … Ale nelze přijímat euro, když je většina občanů proti,“ nechala se slyšet Kovářová.

Havlíček oponoval, že vláda si pro otevření debaty nemohla vybrat méně vhodnou dobu, ale Kovářovou nepřesvědčil. Trvala si na tom, že v prvé řadě je třeba Českou republiku na přijetí eura připravit tím, že celou zemi posunou kupředu.

A tady se neudržel Okamura.

„Vy mluvíte o konkurenceschopnosti naší země, ale tu vy přece ničíte. My máme problém v tom, že naše firmy krachují a dokonce říkají, že se přesunou raději do Polska, protože v Polsku mají levněji. A pokud jde o Německo, tak vaše vláda se pořád soustředila na Tchaj-wan, ale Tajwanci otevřou továrnu v Německu,“ upozorňoval předseda SPD.

