Kdo vede, zabíjí lidi. I v USA. Moskva je hezčí než New York. Tucker se odvázal. Úplně

Carlson uvedl, že o interview s Putinem se snažil tři roky. Ale americká vláda tomu bránila, „kradla“ jeho zprávy a posílala je deníku New York Times. Což Rusy od interview odradilo a Carlsona naštvalo a vzbudilo v něm odhodlání rozhovor s Putinem uskutečnit, nejen proto, že byl zvědavý, ale také, že proti němu použili nelegitimní prostředky.

Už si prý není jist tím, jaké má názory, vzhledem k tomu, jak se svět mění, ale hodlá dle svých slov říkat pravdu a přiznat, kdy se mýlil. Ale uvedl, že za Putinem nejel proto, že by měl sympatie k Donaldu Trumpovi. Joe Bidena považuje za senilního, a to potvrzeně senilního podle výsledků zvláštního vyšetřování. A na názory Putina byl zvědav, protože jsou s ním USA v nevyhlášené válce.

Kdyby Biden a Putin stanuli v ringu, zápas by byl podle něho ukončen ze „zdravotních důvodů“. Mrzí ho, že USA vede člověk, který není mentálně způsobilý. A že „není slušné“ to v USA říkat. Putin je podle Tuckera Carlsona velmi schopný, protože 24 let vládne velice rozmanité zemi.

Carlsona výrazně zaujalo, že Moskva byla hezčí než jakékoliv město v USA. Doplnil, že v Moskvě byl v osmdesátých letech jeho otec (v diplomatických službách) a „sotva měli elektřinu“. „Teď je o tolik čistší, bezpečnější a esteticky hezčí, její architektura, jídlo i služby, než jakékoliv město v USA. A to neberu ideologicky. Jak se to stalo?“ ptal se Carlson.

Putin je podle něho ochoten uzavřít kompromis, protože to jsou ochotni udělat všichni lídři, až na USA, protože byly několik málo let jedinou světovou velmocí. Doplnil, že ruský prezident válku ukončit chce, ale s tím, jak bude pokračovat, tak nebude k vyjednávání ochotnější. Zejména když to, co se říkalo o Rusku, tedy že je „benzínka s atomovkami“, není pravda a je schopné si vyrábět naváděné střely, rakety a dělostřelecké granáty. Na rozdíl od NATO. Což samo o sobě stojí za zamyšlení.

Američtí představitelé podle něho nepřemýšlejí nad tím, čeho je možné dosáhnout, například stále trvají na tom, že se Krym vrátí Ukrajině. To dle Carlsona znamená, že jejich uvažování je dětinské a vůbec tomu, co se v oblasti děje, nerozumí. A dokud se to nenaučí, a to i v NATO, tak se nic nezmění a nikam se nedostaneme.

Moderátor se ho ptal na propastný rozdíl mezi Bidenem a Putinem ve znalosti historie. Tucker opět poznamenal, že Biden je mentálně neschopný a nic neřídí. Ale jeho lidé prý při diskuzi o historii nakonec zmíní Churchilla, Chamberlaina a Hitlera. Tedy řídí se jen dvěma roky v třicátých letech, což je hrozně málo. „Je to šílené. Američtí zákonodárci sami sebe přesvědčili, že Putin obsadí Polsko,“ prohlásil s tím, že Putin k tomu nemá důvod.

Jako jeden důvod invaze na Ukrajinu zmínil, jak v únoru 2022 Kamala Harrisová, viceprezidentka USA, zvala Zelenského do NATO. Což pro Rusy znamená, že na jejich hranicích budou jaderné zbraně a to je nepřekročitelná hranice. Doplnil, že do Ruska nejel propagovat Putina, ale řada lidí v USA neví, kdo je Vladimir Putin, takže je jeho povinností jim tuto informaci zprostředkovat.

Dodal, že to byly dvě hodiny Vladimira Putina, nikoliv jeho. A že cílem rozhovoru s Putinem u ostatních západních novinářů je dokázat, že oni jsou dobří a Putin ne. Moderátor mu vytkl, že se měl ptát na potlačování opozice, na svobodu slova v Rusku, Alexeje Navalného a tak podobně. Carlson poznamenal, že tato témata už jsou pokryta. „Strávil jsem svůj život mluvením s lidmi, kteří řídí země a došel k následujícímu. Každý lídr zabíjí lidi. Včetně toho mého. Všichni lídři zabíjejí, někteří více než ostatní. Vedení země znamená zabíjení lidí, je mi líto. Proto nechci být lídr,“ prohlásil. Dodal, že v USA je také svoboda tisku omezena. A že v Rusku je cenzura větší, ale i v USA je podstatná.

Podle Carlsona jsou informace klíčové pro demokracii a když je obyvatelé nemají, tak nemůže být ani demokracie. A dochází k „podivné spirále“, kdy politici stále káží o demokracii, ale ve skutečnosti ji zaškrcují.

Kritizoval také Spojené státy za to, že vetují rezoluci OSN o příměří v Gaze a že tím podporují válku v oblasti.

