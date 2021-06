Kdo za ní stojí? Hledání nástupce Zemana: Dan Vávra temně varoval

Přestože do prezidentských voleb je ještě daleko, už se začíná hovořit o kandidátech. Například o rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové, kterou znají diváci ČT např. z Otázek Václava Moravce. Podle herního vývojáře Daniela Vávry je však Nerudová „vyrobený pseudokandidát“, za kterým stojí zájmové skupiny a média. „Nemám rád brněnské mediálními projekty tajemných loutkovodičů,“ říká Vávra. A zvažuje, že do bitvy o Hrad půjde sám.

Stejně jako řada dalších kandidátů, Nerudová s rozhodnutím ještě otálí. „Přemýšlím o tom, je to velmi vážná a seriózní věc. Své rozhodnutí učiním ve správný čas,“ řekla v květnu. „Je to velký závazek. Funkce prezidenta je velmi důležitá a člověk o tom nemůže přemýšlet a cítit se opojen, tak to vůbec není. Člověk o tom může přemýšlet, pokud má pocit, že může této zemi něco nabídnout. Pokud má jasnou vizi a strategii, kam chce, aby Česká republika směřovala,“ hodnotila.

Zda půjde s kůží na trh, neodhalila ani v interview pro magazín Forbes. „Není to zrovna jednoduché, dostávat nadějeplné e-maily, že jsem jediná, kdo situaci může změnit. To člověka samozřejmě vede k tomu, že o tom přemýšlí. Když si ovšem odmyslí, kdo úřad prezidenta zastává nyní, a zamyslí se nad vším, co tato nesmírně důležitá funkce obnáší, je to velký závazek,“ řekla.

„Byť si často říkáme, že prezidenta nepotřebujeme, protože bohužel v této chvíli úřad reprezentuje osoba, která svou roli neplní, jak by měla, pořád jde o pojistku demokratického systému. Z toho důvodu o tom uvažuji seriózně a své rozhodnutí učiním ve správný čas,“ oznámila s tím, že by jejím rozhodnutím byla ovlivněna hlavně její rodina. Nerudová je také předsedkyní důchodové komise a k ekonomickým tématům si ji čas od času zve moderátor ČT Václav Moravec.

Nerudová uvažuje o kandidatuře i dle týdeníku Ekonom. Právě na obálce tohoto týdeníku si rektorky všiml herní vývojář Daniel Vávra. „Tahle výroba pseudo kandidátů, o kterejch před rokem nikdo neslyšel a ani teď neudělali ani nereprezentují absolutně nic výjimečného, ale mají titul, jsou fotogenický, ale hlavně, mají správný názory, začíná být dost trapná,“ komentoval náznaky, že by Nerudová mohla být prezidentkou.

„Slyšel jste o ní někdo? Víte, kdo to je? Ale už několikátý rozhovor, že bude kandidovat. Obálky časopisů a rozhovory v ČT. Naprostá absence elit. Názorová vyprázdněnost. Krize. To se tu opravdu nenajde jediná skutečná osobnost, co v životě něco dokázala a má jasně čitelné názory a skutečnou podporu lidí a ne nějakých zájmových skupin a médií?“ ptal se Vávra a žertovně dodal, že snad zkusí také kandidovat.

Možná ovšem s žerty přestane. „Danuše Nerudová, autorka pyramidových důchodových reforem, má kurz na to, že se stane prezidentkou, 1:11. Asi rozjedu kampaň. Nemám rád brněnské mediálními projekty tajemných loutkovodičů. Kdy se mají začít sbírat podpisy?“ ptal se v dalším příspěvku s odkazem na to, kolik lidí na ulici poznává jeho.

Kurz 1:11 má Danuše Nerudová podle sázecího serveru Fortuna. Favoritem prezidentské volby je dle tohoto serveru současný premiér Andrej Babiš s kurzem 1:2,4, hned za ním následuje generál Petr Pavel s kurzem 1:4. Ani Petr Pavel ovšem kandidaturu ještě neohlásil. Větší šanci na to, stát se prezidentem, dává Fortuna i bývalému prezidentovi Václavu Klausovi a stejnou šanci má podle serveru i senátor Pavel Fischer. Na sázkové listině je i Daniel Vávra. Ovšem s kurzem 1:150.

Kurzy na prezidentské volby

Zdroj: iFortuna, 30.6.2021

