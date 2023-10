Kdyby se volilo u nás: Babiš dvacet procent přede všemi. Mezi ODS, TOP 09 a lidovci lidé nevidí rozdíl

Podle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS by volby případné volby v září vyhrálo hnutí ANO. Získali by necelých 31 procent hlasů. Na druhém místě se umístila ODS se 13 procenty. Třetí byli SPD s 10,9 procenty, čtvrtí se umístili Piráti. TOP-09, STAN a KDU-ČSL se o kousek dostali nad pětiprocentní hranici.

Agentura STEM sestavila pro CNN Prima NEWS volební model září 2023. Volby by s velkým náskokem vyhrálo hnutí ANO a to s 30,8 procenty. „České politické scéně zcela dominuje hnutí ANO. Zůstává nadále neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů, a to se široce společensky rozkročenou voličskou základnou,“ uvedla agentura. Oproti květnovému volebnímu modelu si hnutí ANO nicméně pohoršilo, i když jen o 2,7 p. b.

O 17,7 p. b. zaostává na druhém místě ODS (13,1 %). Nad 10 procent už má dále jen SPD (10,9 %). Piráti jsou na čtvrtém místě s 9,6 procenty

Zbytek koaličních stran současné vlády by se do Poslanecké sněmovny dostaly o fous. Hnutí TOP-09 by se do ní dostalo s 5,4 procent STAN z 5,3 procenty a KDU-ČSL získala 5 procent přesně.

Někteří voliči koalice SPOLU, která se skládá z ODS, KDU-ČSL a TOP-09, jsou ve výběru strany nerozhodní. Podle agentury STEM to je zapříčiněno nejistoty výsledku, zda se strany dostanou nad pětiprocentní hranici. „Tato proměnlivá podpora se u obou menších stran projevuje v nejistotě výsledku pohybujícího se kolem pětiprocentní hranice,“ stojí v analýze agentury.

Agentura STEM upozornila, že voliči vládní koalice nevidí v dalších politických stranách alternativu, a proto nelze pozorovat jejich přesun k jiným politickým uskupením.

Nad pětiprocentní hranici se nedostala Komunistická strana Čech a Moravy (4,3 %), ani Sociální demokracie – SOCDEM (4,0 %). Hnutí Roberta Šlachty Přísaha by získalo 3,2 procent.

Dále strany Svobodní (2,8 %), Zelení (2,7 %), PRO Jiřího Rajchla (1,2 %) a Trikolora (1,1 %) by nedosáhli ani na stálý příspěvek na činnost. Ten je jen pro politické strany, kterou ve volbách do Poslanecké sněmovny získají 3 procenta hlasů.

