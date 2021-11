Kdybychom byli ostrov, ceny energie by byly nepochybně nižší. Ale my jsme propojeni, vysvětloval v rádiu expert na energie

reklama

Slýcháme, že hlavním viníkem zdražení energií jsou vysoké ceny emisních povolenek, potažmo tedy Evropská komise. Co se tedy stalo, že ceny, zejména plynu, vystřelily tak náhle? „Emisní povolenky to nakoply. Byla to velká událost před dvěma lety až před rokem, kdy jejich ceny vyletěly násobně. Od té doby ceny elektřiny jdou vzhůru, ale co se týče plynu, tak jsme žili dlouho, až do pololetí tohoto roku, v klidu. Nicméně celý ten mechanismus byl následovný: drahé povolenky zdražily výrobu elektřiny a tepla z uhlí. Vznikla tedy poptávka, velice silná poptávka po levnějším a ekologičtějším plynu, který těch povolenek potřebuje daleko méně,“ poznamenal mimo jiné Gavor.

Díky jádru bychom měli být ve výrobě elektřiny soběstační. Proč nás tedy ovlivňují ceny na německé burze v Lipsku? „My jsme propojeni. To je jeden systém. Vskutku, kdybychom byli izolovaným ostrovem, ceny by byly nepochybně nižší. Nicméně vlastně kdybych byl jenom byrokrat, tak bych řekl: přistoupili jsme do Evropské unie, podepsali jsme nějaké dohody, nemůžeme to udělat. Ale já bych se to pokusil vysvětlit i z toho praktického hlediska. Když je jeden velký, prakticky celoevropský systém, tak je daleko robustnější. Je daleko lépe chráněný proti nenadálým výpadkům. Koneckonců i u nás může rychle vypadnout jeden jaderný blok a tisíc MW je dole, navíc se k tomu můžou připojit další poruchy. Celkově ten systém je více stabilní. A koneckonců si musíme také uvědomit, že nyní sice vyvážíme, ale s ohledem na předpokládaný budoucí výkon, kdy nám bude ubývat kapacita v uhelných elektrárnách, můžeme se změnit a z pozice exportéra se během několika let dostaneme do pozice importéra,“ zdůraznil Gavor.

Následně se i vyjádřil ke krachu Bohemia Energy a k tomu, zda selhal Energetický regulační úřad. „Myslím si, že to je příliš tvrdé vyjádření, že selhal. Asi by těžko bylo v lidských silách úředníků na ERÚ všechno dopředu předpokládat. To, co ani vlastně mnozí účastníci trhu, mnozí obchodníci neočekávali, že se v takové míře projeví. To znamená, že naprostá omezení dodávky, konec činnosti, odevzdání licence. Ano, regulátor má pravomoc regulovat trh, nemá ale pravomoc ovlivňovat trh,“ zmínil Gavor. „Budeme se muset poučit a dopředu předcházet takovým situacím a upravit energetickou legislativu,“ dodal Gavor, že nelze vyloučit krachování dalších společností.

Gavor odpověděl i na otázku, zda existuje oboustranná závislost, co se týče ruského plynu a Evropy. Opravdu se Evropa neobejde bez ruského plynu a Rusko bez evropských odběratelů? „Nepochybně. Evropa je pořád největší trh a hlavně solventní, solidní zákazník. Takže pro Gazprom, Rusko, státní kasu je prodej na evropském trhu zásadní,“ sdělil Gavor.

Ten také vyjádřil obavy z toho, že lidé, kteří si ponechali kotle na tuhá paliva, budou opět spalovat kdeco. „Ale doufám, že krátkodobá. Vycházím z toho, že když už někdo opustil topení na uhlí, tak vracet se k tomu... když si už zvyknete na ten komfort čistého topení, ať už zemním plynem nebo elektřinou, to opravdu asi nečekám, to už bude výjimečný případ. Doufám, že to je jen reakce na krizovou situaci, která bohužel nyní nastala,“ dodal.

