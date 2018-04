Když Orbán nevyhraje, zavřou ho. Téma migrantů už nefunguje. Ale stejně vyhraje, píše evropský tisk

Do parlamentních voleb v Maďarsku zbývá pět dní a zahraniční média věnují politické situaci v zemi značnou pozornost. Shodují se v názoru, že Viktora Orbána a jeho Fidesz nemůže na cestě k vítězství nic a nikdo zastavit.

Mediální mainstream neskrývá, že k maďarské vládě v čele s Viktorem Orbánem nechová žádné velké sympatie. Nejdále asi zašel bruselský server Politico, který tvrdí, že v případě volební porážky vládní strany Fidesz by premiér a jeho spojenci čelili dlouhému pobytu ve vězení. Nicméně své ostré tvrzení nedokládá žádnými konkrétními důkazy, proč by tomu tak mělo být. Zároveň server připouští, že porážka Fidesz je krajně nepravděpodobná.

Fidezs si skutečně po celou dobu svého vládnutí udržuje před socialistickou opozicí obrovský náskok. Podle Politico tak není cílem opozice ve volbách zvítězit, ale aspoň vládu oslabit. „Viktor Orbán nicméně míří tuto neděli ke svému čtvrtému volebnímu vítězství,“ píše bruselský server. Jestliže je cílem opozice aspoň zmírnit konečné vítězství Orbána, jeho cílem je naopak vedle samotného vítězství získat společně s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou dvoutřetinovou většinu (KDNP).

Podle dosavadních volebních průzkumů se však minimálně tento cíl koalici Fidesz–KDNP splnit nepodaří. I tak ale může opozice o hmatatelném úspěchu pouze snít. V současném parlamentu má Fidesz 131 z celkových 199 křesel. Dalších 24 křesel má potom ideově spřízněný Jobbik a pouhých 28 křesel nyní mají socialisté. Tento poměr sil by se po volbách neměl příliš měnit, byť se očekává, že socialisté by mohli lehce posílit.

Americký deník The Wall Street Journal označuje Orbána za „vzor pro všechny nacionalisty“ a zmiňuje, že někdejší poradce Donalda Trumpa Steve Bannon nazval maďarského premiéra „nejvýznamnější osobností současné politické scény. „Orbán dlouho těžil ze své protiimigrační rétoriky, ale toto téma už nyní příliš nefunguje. Jak říká analytik z think-tanku Political Capital Peter Kreko, vláda již voliče tímto tématem zahltila.“

Americký deník nicméně uznává, že po ekonomické stránce se Orbánově vládě na rozdíl od jeho socialistického předchůdce daří. „V průměru ekonomika každoročně roste o 3 % a nezaměstnanost se podařilo stlačit pod čtyři procenta,“ píše The Wall Street Journal s tím, že pokud by chtěli socialisté, Zelení a středové strany Orbána porazit, museli by se spojit s „krajně pravicovou“ stranou Jobbik, což je ovšem neméně krajně nepravděpodobné.

