Když bude hůř, dostane každý důchodce dva respirátory, slíbil Hamáček. Politické gesto, vyslechl si od Kroužkové a začal se smát

Pokud se výrazně zhorší epidemiologická situace, má Česká pošta seniorům doručit do tří dnů respirátory. Podobný slib občanům tu však už byl, rouška ale nepřišla. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pořadu Interview na ČT24 uvedl, kolik zásob ochranných pomůcek stát v tuto chvíli má. Rozhodně prý nejde pouze o politické gesto a plané sliby. Nouzový stav podle jeho slov teď rozhodně není na pořadu dne. „Situace je zatím zvladatelná,“ uvedl ministr s tím, že by uvítal obnovu krizového štábu.

Otázka moderátorky Barbory Kroužkové, zda to se slibovanými respirátory nedopadne jako se slibovanou rouškou, není podle Hamáčka fér: „Není to fér, jakkoliv chápu, že se musíte zeptat. Na jaře byla jiná situace, než je teď,“ připomněl, že nikdo na jaře nedokázal odhadnout rozsah epidemie a nedokázal zajistit tak vysoký počet ochranných prostředků.

„To se dalo spočítat i tenkrát,“ kontrovala Kroužková ministrovu argumentaci. „Spočítat se to dalo, ale my se opravdu učili za pochodu. Navíc učinnější byla rouška bavlněná, vozit sem stamiliony roušek, které by byly druhý den vyhozeny, nebylo rozumné,“ vysvětloval Hamáček.

Nyní je vláda v situaci, kdy diskutuje o dodávkách respirátorů: „Je to vyšší úroveň ochrany, aktuálně jich máme na skladě jako vnitro přes osm milionů,“ řekl s tím, že veškeré zásoby, které vnitro zajistilo, tedy šedesát milionů a osm milionů roušek, převede do státních hmotných rezerv. „Pokud vláda rozhodne, budou tyto ochranné prostředky distribuovány,“ doplnil Hamáček. Premiér hovořil o třinácti milionech respirátorů, které jsou ve skladech, a ještě další jsou prý objednány.

Následně Hamáček přiblížil, kolik se ve státních hmotných rezervách sejde respirátorů FFP. „Vím, že objem objednávek do konce roku je kolem dvaceti milionů těchto respirátorů. Pokud k tomu připočítám našich osm milionů, je to skoro třicet milionů,“ vyčíslil vicepremiér.

Seniorům by podle původních informací měly jít v případě potřeby dva respirátory FFP. Moderátorka Kroužková se dotazovala, zda by seniorům respirátory přišly, pokud by se situace zhoršila, do tří dnů: „To dodržíte slib a do tří dnů budete respirátory seniorům distribuovat?“ zajímala se.

„V takovém případě by se sáhlo na rezervy, které zajistilo Ministerstvo vnitra. Kolik by jich každý senior obdržel, je na doporučení odborníků. Pokud se zhorší epidemiologická situace, v první várce by byl přidělen jeden respirátor FFP na seniora,“ odvětil ministr.

„Jen jestli to není jen politické gesto... jestli máte jasno, když slibujete...,“ skočila Kroužková Hamáčkovi do řeči, který ji s pousmátím uklidnil slovy: „Paní redaktorko, my v tom máme docela slušně jasno.“ Dostatek ochranných pomůcek by podle Hamáčka měli obdržet i učitelé.

Pokud by nárůst počtu nově nakažených pokračoval v dnešních intencích, tak by se podle ministra měla situace v pořádku zvládat. Vyhlášení nouzového stavu podle Hamáčka nyní „rozhodně není na pořadu dne“. „Situace je zvladatelná s aktuálními metodami a opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Nouzový stav? To by musely přijít násobné nárůsty nakažených,“ uvedl Hamáček.

Co se týká krizového štábu, ten by prý uvítal: „Minimálně by byl dobrý jako platforma pro výměnu informací, umožňuje pracovat operativněji,“ dodal s tím, že jeho obnova je však na delší debatu v rámci vlády.

