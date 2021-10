Když se tedy odvoláváte na Havla... Babiš rozbil demoblok. Nové pořádky

Hostem Interview Martina Kováře na Rádiu Z byl šéf hnutí ANO, premiér Andrej Babiš. „Pět stran se spojilo proti nám a ve finále jsme prohráli. Samozřejmě to akceptuji a říkám, že budeme ve vládě pracovat do posledního momentu,“ zhodnotil výsledky voleb Babiš.

Úvodem se Babiš vyjádřil k prohraným volbám a k důvodům, proč k tomu došlo. Bylo to kvůli covidu? „Ne, to si nemyslím. Myslím si, že covid už nebyl hlavní téma. Já myslím, že to hlavně ovlivnila ta vymyšlená informace, ta Pandora Papers. To byla samozřejmě věc, která byla publikovaná pět dní před volbami. Nepravdivá. Potom se ukázalo, že žádné peníze jsem nepral, je to nesmysl. Já jsem ty peníze deklaroval už v roce 2017, veřejně, jako jediný politik. A je samozřejmě vidět to, že mainstreamová média od roku 2016 jedou ty vybrané informace proti mně. Plus to byly další věci – vymyšlený střet zájmů z Evropy, Černošice. Takže je úplně zázrak, že jsme měli takový výsledek,“ poděkoval Babiš všem, kteří se nenechali ovlivnit a dali ANO svou důvěru.

„Sice jsme na počet mandátů měli nejvíc, ale ten pětislepenec, který měl jediný program zbavit se Babiše, to se jim povedlo, a proto mají 108 mandátů,“ dodal k výsledku voleb. Po osmi letech ve vládě hnutí ANO však přišlo jen o dvě procenta, což Babiš považuje za zázrak. „Já se divím, že tou mediální masáží, která šla proti nám, dokonce u té Pandory byl globální termín, takže tam ze zahraničí měli zájem na tom, abych nebyl v politice. Všechna ta média ze zahraničí, od amerických, britských, německých atd., šla proti mně, protože se jim nehodím do krámu v Evropě. Já říkám věci tak, jak je říkám, bojuji za české zájmy a nejsem nějaká loutka nějakých mocností, jako byli moji předchůdci,“ sdělil Babiš.

Program pětikoalice vnímá pouze jako program Antibabiš. „Žádný jiný program nemají, to je spojilo. S tím vyhráli,“ řekl Babiš, nechtěl však spekulovat, jak dlouho spojení pěti stran a jejich vláda vydrží. Piráty pak nazval extrémní levicí a neomarxisty.

SPOLU a PirSTAN nechtějí ve vedení Poslanecké sněmovny zástupce SPD. Jaký na toto má názor Babiš? „My jsme se v roce 2017 zachovali podle úzu, podle těch poměrných propočtů, podle výsledků voleb. A je to zvláštní názor, protože je tady deset procent voličů, kteří dali hlas SPD, a samozřejmě máme svobodné volby, tak vůbec nechápu tu argumentaci. Pokud tento pětislepenec stále deklaruje a mluví stále o demokracii a vlastně se odvolávají na Václava Havla někteří z nich, tak by měli respektovat výsledek svobodných demokratických voleb. Přece nemůžou říct, že těch 500 tisíc voličů nepatří do naší společnosti," dodal Babiš.

Samozřejmě že řeč přišla i na zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. „Jeho role není ještě na programu dne, ta nastane po ustavení Sněmovny, osmého listopadu. A pokud rychle se ta Sněmovna ustanoví, tak my rychle podáme demisi a potom nastává jeho role, kdy on pověří sestavením vlády předsedu ODS pana Fialu, který je nominant, jediný nominant na premiéra za tu pětikoalici. Takže tam je to úplně jasné. Takže podle mého názoru je potřeba teď nechat pana prezidenta se léčit. Ale už dnes jsem zaznamenal vyjádření ředitele ÚVN pana Zavorala, který navrhl konsorcium lékařů, kteří se nebudou účastnit léčení, ale to další stanovisko, které si Senát pravděpodobně vyžádá předtím, než bude rozhodovat o aktivaci článku 66, tak by to mělo být stanovisko tohoto konsorcia lékařů,“ dodal Babiš.

Ten před časem vyzval šéfa Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k rezignaci s tím, že pokud by nerezignoval a on by měl tu pravomoc, odvolal by ho sám. „Celá ta situace vznikla z hlediska jeho aktivit, z jeho různých tiskových konferencí, kde vlastně nebylo nic řečeno a vzbuzovalo to nějaké obavy. Tak proto si myslím, že pro klid v mediálním prostoru by bylo dobré, aby nebyl moc aktivní a aby nechal pana prezidenta se léčit a aby tam samozřejmě chodila rodina, ale měl jsem z toho pocit, že on byl právě ten rudý hadr pro tu opozici a pro jejich vyjadřování,“ nebyl příliš konkrétní při odpovědi na otázku, zda je jeho názor stále stejný, Babiš.

A co Babišova prezidentská kandidatura? „Vůbec to není téma, prosím vás. Skutečně máme plno práce, teď po skončení u vás jedu na Ministerstvo financí, mám tam schůzku s panem Havlíčkem, který měl schůzku v Bruselu. Jednali tam o cenách energií, jednali tam o místních povolenkách, budeme hledat řešení, jak pomoci lidem, protože ten dopad Bohemia Energy na některé lidi je dramatický,“ vylíčil Babiš. „Je samozřejmě škoda, že ČEZ už nevlastníme ze sta procent. ODS nebo tradiční strany nám to zprivatizovaly a my tam nemůžeme zasahovat do jejich obchodní politiky,“ zmínil také Babiš.

