Kecáte blbosti a lžete! Jan Kraus tentokrát už odešel ze studia. Stačila jedna věta

Jak jsme připomenuli v minulém dílu seriálu VZPOMÍNKY A PERLY, moderátor Uvolněte se, prosím Jan Kraus se dostal do křížku s moderátorkou Barborou Tachecí, kvůli tomu, jaké kladla otázky. Chtěl vědět, co jimi moderátorka sleduje, a Tachecí ho pro změnu peskovala, ať se jí neplete do toho, jaké otázky má pokládat.

Nebyla to však jejich jediná konfrontace. Střetli se také v interview pro iDnes v listopadu 2011, když byla Tachecí redaktorkou tohoto serveru.

Už na začátku se moderátorka ptala, zda něco znamená, že jsou z jedné televizní stáje a Kraus odvětil, že by asi měli držet nějakou firemní loajalitu. Tachecí na to navázala, zda budou laojální i k sobě navzájem, a Kraus usoudil, že „totálně loajálně“ začal. A zda tak i skončí? „Uvidíme, jak to půjde, paní Báro. Víte, že občas si dáme. No tak si když tak dáme.“

Kraus se nejdříve svěřil, že ho trápí nespravedlnost a také „prolhaná zlodějina“. „Minimálně polovina politické reprezentace se podílí na mafiánském spolčení společně s justicí, policií, to denně čteme,“ rozčiloval se. A že to, že někdo něco napsal, neznamená, že to je pravda, vyvracel s tím, že důkazů je v tomto případě plno. Ale také si stěžoval, že politici zabraňují tomu, aby důkazy byly.

„Podívejte, jak to začalo s panem Michálkem: šířily se informace, že je to udavač. A končí to tím, že tenhle předseda vlády, jako je pan Nečas, si toho pana Drobila vezme jako stratéga v ODS a pan Drobil má nějaké žvásty na těch jejich kongresech, no to promiňte! Buď to nevnímají, nebo je jim to úplně jedno,“ narážel Kraus na kauzu s odvolaným šéfem Státního fondu životního prostředí Liborem Michálkem.

Krause dále rozčilovalo, že politici na sebe uplatňují trestní právo stejným způsobem, jako na „obyčejné občany“. „Ale oni jsou v politice a platí na ně morální kritéria! Daleko přísnější metr. Tedy odejděte z politiky, dokud podezření nebude eliminováno, a pokud bude potvrzeno, už se tam neobjevíte. A jestli pak budete zavřeni, je nám jedno, ale teď hlavně vypadněte z politiky!“ nabádal.

Moderátor Show Jana Krause také zopakoval, že by se znovu zastal Jiřího Paroubka, který se dle něho stal obětí české štvanice. „Myslím si, že Paroubek byl daleko lepší politik, než jaký obraz mu dělala média, choval se daleko líp v rámci korupce a ve svý straně. Určitě to pro mě byl politik, který nebyl zloděj nebo spekulant na majetky a útok na něj se stal nesnesitelný v okamžiku, kdy si začali dělat legraci z toho, jak vypadá. To je nepřijatelný, to se nedá,“ tvrdil. Ovšem to, že někdo neopustí poslanecké křeslo, když odejde ze strany, za kterou byl zvolen, Kraus odsoudil.

Tachecí pak uvedla, že když ČSSD šéfoval Paroubek, tak ji Kraus volil, ale na to Kraus vystartoval, že lže. „Nevím, jak jste na to přišla, lžete. Jednou jsem volil do Senátu, jinak k volbám nechodím,“ řekl Kraus s tím, že volit je stejně bezcenné a nechce si ke stranám vypěstovat nějaký vztah.

Řeč šla také o tom, zda velká koalice na pražském magistrátu (když volby v Praze vyhrála TOP 09) byla prasárna nebo dokonce veleprasárna. Kraus tvrdil, že ano. Tachecí namítal, že pak i vláda, ve které se spojily ODS, TOP 09 a Věci veřejné byly prasárna. Ale to podle Krause bylo něco jiného. „Přece víme, že tam byla velká koalice předtím, že kradly jako smyslů zbavené ODS a ČSSD dohromady a že jde o to, aby tam došlo ke změně. A pak bylo evidentní, že jim šlo o to, aby ke změně nedošlo,“ vysvětloval, proč je velká koalice na magistrátu něco jiného. Tehdejší primátor Bohuslav Svoboda se podle něho v rámci možností snažil o změnu, ale šlo o bitvu osamoceného muže.

„Nepřipadá vám úžasné, že tam ještě je?“ ptala se Tachecí a Kraus to kategoricky zamítl: „Ne. Připadá mi úžasný, že je tam pořád tolik zlodějů. Vy máte inverzní uvažování. Máte uvažování, který je pro mne pořád něčím lokajský. Vy furt máte radost, že nás netlučou.“ Na to Tachecí pravila, že ona se raduje z maličkostí. „To já nemám. Já chci, ať je to normální. A ne že bych se utěšoval tím, že když mi dali na držku, dva zuby mi ještě zůstaly,“ nesouhlasil moderátor.

Po tomto ideologickém sporu se Tachecí zeptala na jeho výrok, že narušení nejsou politici, ale partaje. Argumentovala, že partaje tvoří politici, tudíž by nenarušení politici tvořili narušené partaje. Ale Kraus to vyvracel s tím, že partaj je kolektivní orgán, kde se rozhoduje hlasováním. „Kdyby vy jste chtěla měnit tu stranu, tak to přes ty lesy rukou nezvládnete. Ale ta strana vyfiltruje ty lidi, kteří vyhovují tomu jejímu mravnímu kodexu a půdorysu a ti jsou pak ve vedení, protože prošli mechanismy té strany. To jsou společenství, které fungují na nějaké bázi a pokud je ta báze vadná, tak produkuje vadné lidi jako své představitele,“ vysvětloval.

Moderátorka namítla, že takto vytváří politiky každá strana na světě. Jenže v tom viděl Kraus rozdíl: „Podívejte se na českej a britskej fotbal? Myslíte, že fotbal jako fotbal?“ ptal se, ovšem Tachecí fotbalu nerozuměla. „To buďte ráda, to byste se rozplakala,“ odvětil Kraus a dodal, že Češi i Britové mají stejná pravidla fotbalu, ale zápasy jsou nebe a dudy.

„Politické strany u nás jsou odrazem české společnosti, která je v takovém stavu, v jakém je, v lepším bejt nemůže, protože je zrasovaná komunismem, ostatně vy jste jejím ideálním představitelem, člověk, který si hraje na to, že se raduje z mála, přitom se vlastně bojí, a proto to je, jak to je a ty strany...“ otřel se Kraus opět o moderátorku. „A proč lžete?“ zeptala se Tachecí a Kraus odpověděl, že nelže, že to je jeho názor. Tachecí dodala, že ona také řekla několikrát svůj názor a Kraus ji obvinil ze lži, takže teď to říká ona. Moderátor a herec řekl, že to je něco jiného, protože tvrdila, že volil ČSSD. „Vy mi asi nerozumíte, já se fakt nebojím,“ trvala Tachecí na tom, že její host lže, ale Kraus už měl rozhovoru dost, oznámil Tachecí: „Zase kecáte ty vaše blbosti. Vy jste řekla, že volím sociální demokracii, to je kravina, tohle si vezmu a jdu,“ odepnul si mikrofon a zmizel i s diktafonem, který patřil moderátorce. Rozhovor pak prý musela přepsat z kamerového záznamu.

"Stane-li se mi zcela výjimečně, že v otázce použiju špatnou informaci, v psané verzi ji vynechám, abych nešířila bludy. Tentokrát jsem takový případ zachovala, protože je fér ukázat, že jsem udělala chybu. Za tuto chybu se Honzovi omlouvám a zcela soukromě prosím o vrácení svého diktafonu. Je to starý šunt, ale mám k němu emocionální vztah," dodala moderátorka. Když Kraus odešel, štáb byl zkoprnělý a fotograf si myslel, že se jedná jen o Krausův žert. "Znám ho lépe a nešla jsem ho hledat," vysvětlila Barbora Tachecí.

