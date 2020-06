Kechlibar k USA: Horší, než si myslíte. Mocné digitální korporace. Pokud Trump prohraje...

reklama

„Tohle hnutí má totiž nápadně náboženské až sektářské rysy, i když postrádá jak centrální deitu, tak nejvyššího klerika. Točí se kolem dvou věcí, které jsou pro sekty dost typické: kolem dědičné viny (bělochů) a rituální očisty (svrhávání a pomalovávání soch bez ohledu na to, koho představují, vyhazování lidí z práce, stahování starých filmů z online služeb). Do toho pseudonáboženského charakteru perfektně zapadají i takové ty obřady typu hromadného poklekávání, ať už na ulici nebo ve veřejných budovách,“ poznamenává k tomu Kechlibar.



Ve Velké Británii tento typ lidí dočasně přebral kontrolu nad Labouristickou stranou, jež drtivě prohrála loňské volby. „Teď se realizuje v pouličním virválu, ale bezprostřední nebezpečí od nich nehrozí, i když některé sochy (třeba ta Churchillova) byly raději zakryty proti vandalům,“ píše. Fotogalerie: - Zeman v USA

Ve Spojených státem je, dle matematika, dosti podobně „infiltrovaná“ Demokratická strana. Rozdíl mezi oběma státy je, že ta, na rozdíl od Labouristů, zvítězit může. „Demografie obou zemí je naprosto jiná. Donald Trump není tak zběhlý v reálpolitice jako Boris Johnson, nasírá více lidí, a koronavirová krize zamíchala s dříve silnou ekonomikou natolik, že ještě nevíme, jestli se dokáže do podzimu vzpamatovat. Obecně má americká ekonomika tendenci se zotavovat rychle, ale výjimek bylo v historii dost,“ jmenuje faktory, které můžou do voleb ještě dosti razantně zasáhnout.



Nebezpečí vidí i od „digitálních Molochů“, ti mají v USA ve svých rukou velkou moc a jsou vesměs naprosto na straně demokratů. „Dokud jsou spolu prezidentská exekutiva a Google, Facebook či Twitter na kordy, tak to docela jde. Horší varianta je ta, že se do Bílého domu spolu s novým prezidentem nastěhují příznivci cancel culture a začnou si s velkými firmami vytvářet nějaké neoficiální dohody o tom, kdo a jak má skončit na nějaké doživotní černé listině,“ obává se Kechlibar. V rukou některých činitelů by pak byla velmi silná zbraň, kterou by lehce využili, aby své odpůrce vymazali z digitálního světa.



„K tomu, aby vám nefungovala platební karta, nemohli jste komunikovat e-mailem, používat moderní smartphone, spustit si vůbec Windows atd. stačí, aby se na takovém postupu dohodlo jen cca 10 velkých firem. Ano, dá se to fyzicky přežít, ale je to postih, který by spoustu lidí přesvědčil k tomu, že mlčeti zlato. Zejména, pokud by se začal uplatňovat nejen proti samotnému disidentovi, ale i proti příbuzným, dětem atd. Tenhle mechanismus už svého času různá totalitní hnutí vyladila do dokonalosti,“ rozvinul, jak by taková hrozba mohla vypadat. Fotogalerie: - Trump vs. Hillary

K aktuálnímu dění přidává, že v hnutí je velká názorová nejednotnost jednotlivých členů a mnoho lidí svůj souhlas s ním pouze předstírá. „Z toho ale plyne, že ani skutečnost, že si někdo na svůj Instagram či Facebook připíchne černou ikonku, neznamená nutně, že jde o upřímný projev souhlasu. Taky to může být ekvivalent sovětské vlaječky v okně na výročí VŘSR – gesto, které má přesvědčit vševidoucí dozorovatele, že tenhle jedinec nepatří na seznam podezřelých,“ připodobňuje.



Kechlibar připojil článek jedné Němky žijící v Bostonu, která mimo jiného popisuje, že musí být vidět na demonstracích, pokud má mít v létě aspoň nějakou šanci na schůzky.



„Testem reálných poměrů tak nakonec zase můžou být jen přímé a tajné volby. V malém jsme tenhle jev viděli už u brexitu,“ doplňuje. Fotogalerie: - Americký konvoj

Tenhle druh ideologie má „veškeré důvody mít hrůzu z historie a snažit se ji vymazat“, což má být „ta nejlepší a nejpřímočařejší cesta stát se duševním primitivem“. „Někým, kdo jenom reaguje na bezprostřední podněty, nejlépe řevem, a nemusí přemýšlet, protože k tomu přemýšlení nemá žádný materiál. Všechno ‚nevhodné‘ dávno skončilo v díře zapomnění,“ píše komentátor. Za šílené považuje to, že tento druh mentality se dnes kultivuje především na univerzitách. Psali jsme: Jsme ocas, budeme mlčet? 500 miliard pro EU: Silná věta Merkelové. Vážné výpočty, temný odhad Obrovské varování před evropským záchranným programem. Ve třech bodech! Sepsal je matematik Kechlibar Marian Kechlibar: Jak nahlédnout do budoucnosti za půl bilionu eur Novinky z Německa: Za hanobení vlajky EU vás mohou zavřít, uráží to city. Laťka se bude posouvat dál, varuje Marian Kechlibar

