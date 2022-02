Kecy. Lžete. Lidem berete! Babiš metal blesky na vládu

reklama

„Nestačím se divit. Co jediný člen vlády, který má ekonomické vzdělání, nová superstar, která... A my dva, pane ministře, můžeme soutěžit, já jsem absolvoval stejnou školu jako vy. A my se známe přece dlouho. Chodil jste s rodinou do sokolovny do Průhonic, v životopise máte napsané, že jste dělal nějakého poradce. Nevím, proč tady paní Schillerovou urážíte, z jakého titulu? Ta vaše arogance, to je neuvěřitelný! Ty kecy, já se nestačím divit. Vy celý život žijete v bance, a to ani klasický politik nemůže říct! Utrácíte... Vy jste nic neutratil, narozdíl od pana ministra Jurečky. Vy tady demagogicky lžete o Bohemia Energy. ERÚ je nezávislý úřad. A vy tady podsouváte, že naše vláda s tím mohla něco udělat!“ rozčílil se úvodem svého projevu na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu.

„Byl jsem v šoku, když jsem se to dozvěděl. A ptal jsem se, jak je to možné. Protože to je náš slavný Brusel. Liberalizace! Když tady kradli DPH na pohonné hmoty, karusely, všichni účastníci trhu věděli, že neplatí daně. A proč ERÚ nezasáhlo, proč teda, když je nezávislé? Když to vyřešíte, budu vám tleskat. Když uděláte nový energetický zákon, který ochrání naše spotřebitele. Ale proč vy tady lžete a házíte to na nás! Vaše vláda vůbec nechápe, co je to inflace. Vy mě bavíte v tom, vy vlastně říkáte: Lidi, dáme vám peníze a bude inflace. To musel vymyslet velký myslitel ve vaší vládě. Vždyť tomu vůbec nerozumíte. Vůbec. Proč stále říkáte o nějakém zadlužení? Jaké zadlužení je? Vy neznáte...“ rozhorlil se Babiš a v sále se ozval smích.

„Pane Jurečko, k vám se dostanu. Taky tomu nerozumíte!“ pokračoval Babiš. „Pan ministr říká, že my máme nějakou inflaci! My jsme jasně říkali, že tu inflaci nedá nikdo. Leda, že by Lipavský vyjednal s ropným kartelem u šejků lepší cenu ropy. Nebo že by skočil za Putinem a že by vyjednal nějakou cenu na plyn. Ale my nevyjednáme vůbec nic. Proč? Protože jsme všechno prodali. Transgas je pryč, innogy patří komu? No Maďarům! Proč to nemáme? Voda je pryč. A teď ČEZ,“ hovořil dále expremiér.

„Co dělají ostatní státy? Stropují, dávají limity a hlavně! Snižují DPH. Takže vy tady podsouváte, že je tu inflace. Ano, je inflace. Ale my neříkáme, že je to Fialova drahota, jak říkal on, že je to Babišova drahota. My neříkáme, že vy jste schopni něco s infalcí dělat. Jak jste říkali vy nám. My říkáme, že máte dát lidem ty peníze, které vám padly z nebe. A pokud nevíte, které to jsou, tak už při té vaší nekompetenci a neschopnosti vám padlo z nebe 62,2 miliardy. Tak si to dejte do šuplíku!“ radil Babiš.

„Pane ministře Jurečko, proč stále lžete? Vy neumíte počítat? Naše vláda byla první v Evropě, která odpustila DPH na elektřinu a na plyn. V listopadu a v prosinci. Takže já vám přečtu statistiku ČSÚ, listopad,“ rozvášnil se dále Babiš a vysvětloval ostatním, co se děti učí v mateřské školce.

„Proč lidem neodpustíte DPH na šest měsíců, do konce června? V červnu přichází léto, možná to víte. A potom bude teplo. Proč nedáte lidem, neodpustíte lidem DPH na šest měsíců? Já vás k tomu vyzývám!“ horlil dále Babiš a zase poukazoval na výpočty a na trojčlenku.

„Vraťte lidem slevy na jízdné! Vraťte jim platy! Dejte jim konečně kompenzace!“ láteřil dále Babiš. „Stanjura manipuluje s rozpočtem. A říkáte, že jste něco uspořili? Nic jste neuspořili. Protože kdyby zůstal rozpočet Schillerové, 376–62, tak jsme na 314 a vaše směšná kvaziúspora, když jste všechno zaškrtili, ať Černochová neřve, že jí vzali miliardy na BVP, nevím, jak to chce soutěžit, tak rozdíl je jenom 34 miliard. A to nepočítám všechno, co jste si nabrali za nové pozice. Co tady říkal ministr Jurečka? Z jakých peněz pomáháme? Vy za prvé vůbec nepomáháte... A pokud jste tam ty drobné dal, tak to jsou peníze lidí. A já vám říkám: Vraťte jim je!“ dodal Babiš. „Vy chcete zničit střední třídu v této zemi? Vykládáte nesmysly!“ horlil dále Babiš.

„Chodí za mnou babičky do Roudnice, což mají 14 tisíc důchod a deset tisíc nájem. A mají vyplňovat, pane ministře, ten váš formulář, třináct stran! A vy normálně lžete, že by v rozpočtu chybělo... Vy jste nejhorší vláda v Evropě z hlediska pomoci lidem! Co všechno udělaly ostatní vlády? Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty, Belgie snížila DPH na elektřinu, Rakousko pozastavilo ekologickou daň...“ pokračoval dál Babiš.

„Přečtu vám, co nám píšou lidi. V poslední době se na nás obrátilo několik maminek se svou zkušeností s úřadem práce. Když si chtěli kvůli své situaci podat žádost o příspěvek ve hmotné nouzi, bylo jim ze strany úřadu sděleno, že žádost nemohou podat dřív, než osloví nadace... A je tady seznam, maminky dostaly seznam nadací a teprve poté, co přinesou na úřad zamítnutí žádostí o příspěvky u nadace, tak teprve potom úřad práce žádost o příspěvek v hmotné nouzi přijme. Neuvěřitelné! Toto je absolutně nenormální, nelegální, protiprávní,“ domnívá se Babiš.

Jurečku si Babiš ve svém projevu vůbec oblíbil. „Vaše demagogie, pane ministře Jurečko. Dluhová služba. Tak pokud občané nevědí, co je dluhová služba, tak to jsou úroky z našeho státního dluhu, tady pan ministr Síkela křičel, kolik my jsme udělali dluhů. Ano, za covidu. Ale narozdíl od předchozích ministrů financí, těch dvou nejlepších, Kalousek, Sobotka, ti nasekali 1050 miliard. A někteří z nich měli šest a půl procenta růst. Takže za nás všichni vědí, kam ty peníze šly. My to umíme zdokladovat. A pokud neumíte stále počítat, tak Česká republika je stále šestá nejméně zadlužená v Evropě,“ dodal Babiš.

„Chápu, že pro vás je veliké trauma, kdybyste dali tu DPH. Normální člověk by čekal, když jste slibovali před volbami, že ušetříte 80 miliard, že tam přijde Stanjura a podívá se na to... Vy ale stejně nešetříte. Vy to tam jen matláte, něco tam přidáte, něco změníte. I těm hasičům jste vzali miliardu! Hasičům, kteří jsou nejdůležitější pro nás. A vojákům. A všem. A zdravotníkům. 14 miliard! Skandál,“ počítal dále Babiš.

„Nechápu, jak se někdo může takhle chovat asociálně,“ rozhorlil se dále Babiš. „Ten rozpočet je peklo. Jsem v šoku, jak vy nekompetentně a demagogicky tady vystupuje, ponižujete tady paní Schillerovou, pan Jurečka tady vykládá nesmysly, a to skutečně je neuvěřitelné. Nevím, kdo vám to píše, asi jeden člověk. Tenhle kolovrátek dokola. A vy stále lidem neříkáte pravdu. Vraťte lidem ty peníze, které vám oni zaplatili. To jsou jejich peníze. A oni si to teď zaslouží,“ zakončil.

