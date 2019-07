Klaun a buran. Ale Brexit bude. Ženy chtějí jeho podpis na prsa, řekl o Borisi Johnsonovi novinář

Redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska se v rozhovoru pro Aktuálně.cz obul do nově zvoleného britského premiéra Borise Johnsona. Podle jeho slov je Johnson buran a klaun, v kampani je ale lepší než český premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Housky pak je jasné, že nastane brexit.

„Není to dobrá volba. Jeden komentátor, Martin Wolf, což je hlavní ekonomický komentátor Financial Times, nedávno napsal, že si neumí představit člověka v britských dějinách, který je méně vhodný pro tuto roli než Boris Johnson. Boris Johnson je klaun, i když klaun je seriózní zaměstnání a možná urážím klauny,“ pustil se zostra Houska do nově zvoleného britského premiéra.

Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 8% Nebojím se toho 92% hlasovalo: 4207 lidí

„Boris Johnson je intelektuál a zároveň buran, Boris Johnson je muž plný protikladů, nepochybně velmi vzdělaný, velmi inteligentní, ale za celou svoji politickou dráhu neprokázal jakoukoliv kompetenci. A přitom tento muž přebírá Británii v době, kdy je v nejhlubší politické krizi po druhé světové válce,“ poznamenal s obavami o budoucnost Británie Houska. Záležet podle něj bude mimo jiné na tom, zda se Boris Johnson obklopí dobrými poradci.

„Johnson opakuje, že je ochoten Británii vyvést z Evropské unie i bez jakékoliv dohody, byl by ochoten připustit i takzvaný divoký brexit, který by však měl dramatické dopady na britskou ekonomiku. Podle těch členů Konzervativní strany, kteří pod ním nechtějí pracovat, je to hazard s budoucností,“ dodal o odchodu některých politiků z vlády.

Video najdete ZDE.

Houska pak nevyloučil ani předčasné volby. „Pravděpodobnost roste,“ podotkl s tím, že jednou z variant je i to, že předčasné volby vyhlásí sám Boris Johnson. „Jestli v něčem vyniká, tak je fantastický v kampani, v kontaktu s lidmi, to snad ani Andrej Babiš se mu v tomhle nevyrovná, jsou známé případy, kdy jej ženy žádají, aby se jim podepsal fixem na prsa,“ dodal. Johnson má podle jeho slov osobní kouzlo.

„Britští politici tráví měsíce debatami o tom, jak z Evropské unie. Britská politická elita se stále nebyla schopná dohodnout, jak brexit zařídit,“ zmínil. „Všichni politici lžou, ale Boris Johnson a pravda, to opravdu nejsou kamarádi,“ dodal pak ještě k premiérovi Velké Británie, jenž je zastáncem odchodu Velké Británie z EU za jakýchkoliv podmínek. Houska se domnívá, že pak Johnson zřejmě skutečně zemi k brexitu dovede.

Psali jsme: Holomčík (Piráti): Zdražení výroby pálenek nepovede k menší spotřebě alkoholu, ale k pálení načerno Autodrom Most: Bezplatný kurz přilákal do Mostu přes 200 motorkářů Zachránila ty migranty. Je hrdinka jako Sir Winton! Vracet je do Libye nemůžeme! Rozumek z uprchlické neziskovky poučoval Zahradila VZP dohodla zajištění péče ve Šluknovském výběžku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef