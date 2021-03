Klaus dostal dopis o Pirátech. Vybalil ho na Xavera. Okamura i syn se mohou těšit

Po vydání své výzvy, aby subjekty jemu blízké spolupracovaly, zamířil Václav Klaus do XTV. Politické ambice prý nemá, jen nemůže mlčet a chce burcovat, aby lidé v přeneseném slova smyslu „vyšli do ulic". Neočekává, že by si Václav Klaus mladší a Tomio Okamura padli do náruče. Kdyby byla potopa světa, nepohrdl by dle svých slov ani Lubomírem Volným. A ona potopa světa? Vítězství Pirátů. „Zlo dnešní doby," vyjádřil se o Bartošově partaji.

Xaver se nejdříve zeptal, zda Klausovo prohlášení „Chceme zase normálně žít" znamená, že se staví do čela jisté skupiny lidí a Klaus odvětil, že do čela by ho někdo musel zvolit a vybrat. Ale doplnil, že cítí povinnost nemlčet a stavět se proti nenormálnosti, kterou vláda dle něj už rok diktuje. Upozornil, že si je vědom, že to tak dělají i ostatní vlády. „Že to je lež, že to je lež nad lží a faleš, to začíná být více a více lidem zřejmé," mínil.

Adresáty jsou jednak ti, kdo už se nějakým způsobem angažují v uskupeních, aby se dali dohromady. „Proto předpokládám, že budu vyzývat jednotlivé představitele těchto seskupení k nějaké konzultaci, abychom o tom hovořili," řekl. A také ti, kteří píší a apelují, aby „něco dělali" a slibují podporu. „Tam je to samozřejmě podstatně těžší, protože sesbírat lidi dohromady se dá jednou za desetiletí na Letnou, ale ještě to ani nevede k výrazné společenské změně," narážel Klaus na Milion chvilek pro demokracii.

Podotkl, že od stran v parlamentu toho moc nečeká, s vládními stranami se neshoduje absolutně a i ke „kvaziopozici" je velmi kritický. Očekávatelně se přihlásil k Trikolóře. „Vidím tam jiné seskupení, které je mi bytostně sice vzdálenější, ale které také cítí hrůzu z toho, co se pod tou zástěrkou covidu s námi odehrává a děje, tak tyto dvě strany," okomentoval, kdo je mu v parlamentu sympatický, i když tuto druhou stranu přímo nejmenoval. Upozornil, že jsou zde ovšem i menší subjekty a pochválil Trikolóru, že jedná se Soukromníky a Svobodnými. A dodal, že pak jsou zde subjekty, které organizují demonstrace, za kterými stojí nemalé množství lidí.

Xaver se zeptal napřímo, zda je text určený k usmíření mezi Trikolórou a SPD. „Já nevím, to jsou dva kohouti na jednom smetišti," nepouštěl se Klaus do odvážných prohlášení. „O tom, že by bylo možné, aby se jejich šéfové nějak dobře domluvili, mohl bych snít, mohl bych je vyzývat a dostávám jeden dopis za druhým, aby všichni tito lidé ubrali na svém egu a uvědomili si, o co společného jim jde. Jestli tohleto je cesta, aby si zítra padli do náruče, to já prostě nečekám," pokračoval. Ale prý by dotyční mohli změkčit své postoje a mohla by se k nim nabalit menší seskupení.

Má dle svého úsudku povinnost takto burcovat. Popřel, že by měl velké politické ambice. „Už jsem netrpělivý, už je mi pár let a nevím, čeho se ještě dožiju a nedožiju. Proto mám pocit povinnosti a zodpovědnosti, abych se o něco takového pokoušel," vysvětlil.

Moderátor se zeptal natvrdo, zda má tedy v plánu pozvat svého syna a Tomia Okamuru na kafe a bývalý prezident řekl, že stoprocentně ano, byť ještě neví, zda bude jednat s oběma naráz. „Až mě propustíte tady, tak můžu začít telefonovat," překvapil Xavera, který se zeptal, kdy tak hodlá učinit. Ten se pak zeptal, zda hodlá jednat i s poslancem Lubomírem Volným. Na to Klaus odpověděl, že pokud bude potopa světa a někdo mu podá „záchranou fošnu", dřív se chytí fošny, než bude zkoumat kádrový posudek toho, kdo mu ji podává. Ale doplnil, že se nedívá na televizi a proto mu není známo, co všechno Volný provádí. „Mně to neříká tolik, proto já ho nechci tolik démonizovat, jak možná někdo, kdo viděl ten či onen krok," řekl a dodal, že pokud by tedy byla „potopa světa" tak by Lubomír Volný byl lepší než nic.

Záhy se obrátil k dopisu jednoho svého příznivce, jehož otec, o rok starší než Klaus, se obává nástupu Pirátů a STANu. Obává se, že se to bude podobat padesátým létům 20. století. A další výrok, který Klause zaujal, byl, že je třeba zabránit „modernímu digitálnímu komunismu". „A to když já spojím ty Prymuly na straně jedné a s těmi Piráty a digitálním komunismem na straně druhé, tak to se té potopě světa opravdu blíží," shrnul.

Xaver měl k prohlášení ještě jednu otázku, totiž co si z něj má vzít obyčejný člověk, zda má jít do ulic. A Klaus potvrdil, že opravdu má jít do ulic, ale v přeneseném slova smyslu. „Může to mít dnes symboliku různých forem, ale ta myšlenka je, že řada lidí, mnou počínaje nebo konče, necítí politické zastoupení na naší parlamentní scéně a pak si může jedině zoufat, když už teď nemůže chodit ani na procházky, ani sportovat, ani na pivo, tak já bych se nedivil a považoval bych za dobré, kdyby se trošku probrali a vyšli na tu ulici."

Pak se Klaus vrátil k Pirátům a potvrdil Xaverovi, že co řekl, nebyl žádný bonmot a opravdu považuje Piráty za „zlo dnešní doby". Potvrdil, že cítí nebezpečí. „Myslím si, že spadnout z bláta do louže tím, že někteří političtí naivkové porazí dneska Babiše a dostanou Bartoše, to já považuji za Pyrrhovo vítězství. Dokonce v tomto smyslu si myslím, že Babiš je stará struktura. A ty staré struktury jsou trošku omšelé a méně nebezpečné, zatímco Bartoš je nová, neomšelá struktura a v tomto smyslu více nebezpečná," mínil. Co se týče ideologie, řekl, že dnes už to není Marxův starý nekulturní proletariát. „Dneska už je to spíš ta Pirátská IT skupina lidí," tvrdil.

Na závěr se moderátor zeptal, jak je ochoten podpořit politické hnutí svého syna. Klaus uvedl, že je ochoten jezdit po republice a vystupovat. Ale kandidovat nehodlá. „Myšlenka, že bych já seděl v parlamentu těch 12 hodin denně a ztrácel ty poslední zbytky mého mládí tím dřepěním v parlamentu, to by snad nikdo rozumný a myslící ode mne nemohl chtít," okomentoval tento prospekt.

