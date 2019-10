Klaus ml.: Oni nenávidí národy. „Strpění“ cizince? Jásají, když přijde milion migrantů, cpou se vám do života

Ministerstvo vnitra předložilo návrh novely azylového zákona, která velmi dramaticky mění současné pojetí azylu. Právě k tomu směřoval první dotaz z publika, který zazněl od řidiče kamionu, jehož zajímalo, co přesně je myšleno institutem tzv. strpěni cizince, proti kterému se hnutí Trikolóra ostře staví.

Jde podle jeho slov o nebezpečnou ideologii. „Co se týká institutu ‚strpění cizince‘, jdou na to sáhodlouhou metodou, neudělají to naráz. Jen chlácholí, že je to zatím hypotetické. „Jde o změnu toho, kdo je azylant a kdo má nárok na základní ochranu. Je to rozšířené o lidi z kriminální minulosti. Říkají, že to chce po nás EU. Ta sice často něco chce, ale tohle zrovna opravdu ne,“ zdůraznil předseda hnutí Trikolóra.

„Nulovou toleranci k migraci a všechny tyto věci budeme hájit zcela zásadně, i kdyby na nás plivali jako o život. Jde o český zájem. Nechceme ulice, kam nebudou smět naše děti, protože jsou nebezpečné,“ poukázal na nevyčíslitelnou hodnotu, kterou zatím naše země má. „Není žádný – ani humánní – důvod se toho zbavovat,“ dodal.

Dalším tématem byly sociální dávky. Příznivkyně Trikolóry chtěla vědět, jak se hnutí postaví k problému, kdy lidé, převážně Romové, jsou roky vedení na úřadu práce, mají deset dětí, pobírají různé příspěvky, zatímco matky samoživitelky přijdou o práci a nemají nárok na nic. „Hájíme, že pracovat se vždy musí vyplatit, ale dnes to tak není. Dávky se musí zjednodušit tak, aby byly dvě. A sice dávka na člověka a dávka na domácnost,“ odpověděl Klaus mladší s tím, že jakékoli dávky navíc jsou naprosto nefunkční a zmatečné.

Zmínil i záměry na všechna podpůrná státní opatření, na bydlení a podobné věci. „To vše zase vede k tomu, že často peníze daňových poplatníků pak nekončí u chudých lidí, ale u nějakého kapitalisty. Další věc je lépe odměňovat práci, snížit daně z práce a sebrat peníze politickým neziskovkám,“ doplnil.

Pak se pozornost stočila k blížícím se krajským volbám. Postaršího muže zajímalo, zda má Trikolóra už představu o financování kampaně, o výši členských příspěvků či kolik procent z vybraných peněz budou moci použit kraje na kampaň. „Kraje nesnášíme, jsou zbytečnou institucí a volby do nich nám lezou krkem. Jednotící heslo bych viděl, že kraje zrušíme. Kraje jsou k ničemu a volby do nich k ničemu. Jsme ale politická strana, tak se musíme přihlásit a hrát,“ předeslal Klaus mladší s tím, že nebudou ve všech krajích, pouze v těch, kde bude naděje, že dosáhnou úspěchu.

Co se týká peněz, teprve se bude vše na základě průzkumu rozhodovat a potřebné klíče při případném získání mandátu se teprve nastaví.

Dalšího občana zajímal Klausův pohled na intervenci člena NATO – Turecka – v Sýrii. Položil i soukromou otázka, zda Klaus mladší vlastní zbrojní průkaz. „Zbrojní průkaz nemám. Už jsem o tom ale uvažoval. Já ale počkám, až vyhrajeme, a budu tomu věřit. Bojím se, že se teď někde nahlásíte, že to máte oficiálně, a pak vám tu pistol ten Dienstbier nebo někdo přijde sebrat,“ řekl Klaus mladší – je toho názoru, že každý má právo držet zbraň, a je to v pořádku.

Přemýšlet prý bude o tom, že by se Trikolóra snažila právo na držení zbraně dát do Ústavy. „Tohle v programu zatím nemáme, ale není to špatný nápad,“ uvedl předseda hnutí. A zároveň prozradil, že do Ústavy chtějí dát, že manželství je svazkem jedné ženy a jednoho muže, za což sklidil velký potlesk přítomných.

Poté se přesunul k situaci v Sýrii. „Co se týká Turecka, nejdřív naše zahraniční oddělení na celou záležitost reagovalo velmi střízlivě a klidně. Teď po pár dnech, kdy je jasné, že je to dohoda USA, Ruska, Turecka a Sýrie, už naše nehysterické stanovisko nevypadá tak pitomě,“ konstatoval předseda. Zmínil, že v Sýrii se deset let masově vraždí lidi a země je v naprostém chaosu. „Nikomu to nevadilo a teď na tuto situaci reagovat tak, že je to něco jiného, než tam dosud bylo, to tak není,“ míní.

Připomněl, že se musíme na tyto věci dívat zájmem České republiky, kterým je stabilita této oblasti. „Migrační vlna díky zemím V4 se lehce zabržďuje... ale teď je tu masivní kampaň a kdo teď řekne, že nepřijde Kurd, když se jich tři miliony vydají na pochod? Jestli to není taková hra rozehraná velkými silami na další kolo masové migrace z této části světa,“ přemítal Klaus mladší.

„Turci jsou navíc v NATO, a když řeknete něco proti NATO, tak jste okamžitě ruský agent. Teď Rusové brání trochu postupu, to je skoro na schizofrenii, protože nevíte, co máte říkat, abyste nebyl ruský agent,“ poukázal Klaus junior na to, jak složitá celá situace je.

Závěrem Klaus mladší odpovídal na dotaz ohledně učňovského školství, které u mladých padá až na okraj zájmu. Řešení Klasu ml. vidí ve zrušení zákonů, které požadují nesmyslné formální vzdělání. „Policajt má být odvážný, silný, spravedlivý a nemusí studovat nějakou státní správu. I sestřičce v nemocnici stačí střední škola,“ dal za příklad předseda. A zmínil i změnu financování vysokých škol. Tedy aby studovali nadaní a pracovití lidé v oborech, ve kterých existuje reálná poptávka ve společnosti.

„K učňovskému školství mám jeden plán. Strašně rád bych to zliberalizoval. Hodně by to zatraktivnilo to, kdyby si každý třeba řezník nebo pokrývač, který je deset let v oboru, k sobě vzal na praxi učedníka na pět let. A za to by dostal třeba pak osmdesát tisíc,“ popsal Klaus mladší na závěr, v čem by zde viděl smysl.

