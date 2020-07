Klaus ml.: Připravujme se, Češi! Až se bude EU rozpadat... Tato slova nepotěší milovníky Unie

reklama

Unijní vyjednavač Michel Barnier neshody označil za vážné, britský zástupce David Frost však tato slova mírnil. Dle něj bylo jednání „důkladné a užitečné“. Netají se, že přetrvávají „významné názorové rozdíly“, dodal však, že britská vláda je odhodlána „tvrdě pracovat“ s cílem dojít k předběžné dohodě.



„Británii šikanují 5 let za svobodné (a správné) rozhodnutí jejich občanů. A nemají likvidační ekonomické páky, aby je přitlačili ke zdi,“ komentoval neshody Klaus mladší. Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Česká republika by tak, dle něho, měla postupovat podobně jako Maďarsko a Polsko. „Boj o suverenitu v každém bodě, u každé směrnice, u každého zákona. Připravovat situaci a připravovat se, až se bude nedemokratický a byrokratický moloch EU rozpadat,“ vyjevil Klaus ml.

Klaus tuto strategii naznačil již několikrát; abychom z Evropské unie vystoupili stejně jako Britové, to odmítá. „Já jsem pro spolupráci evropských zemí, pro volný obchod zboží, služeb a tak dále. Kdyby takhle zůstaly ty původní hodnoty, což byly někdy v pravěku, tak jsem pro,“ vysvětlil v nedávném rozhovoru pro SeznamZprávy.cz.



„Musíme být v realitě. Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do Unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak jako se to rozpadne. Ale abychom my sami vystupovali – souhlasím se svým otcem – to by bylo dětinské,“ osvětlil Klaus ml., proč bychom z EU neměli vystupovat, nýbrž zvolit taktiku odporu a vyčkávání.



Evropská unie by se, dle něj, mohla v budoucnu přetvořit i za pomoci rozhodujících států: „Třeba se naštvou Němci s Francouzi a udělají si nějakou užší politickou unii. A my jako zůstaneme na těch trzích, což by byl dobrý výsledek.“ Psali jsme: Klaus ml.: Vystupovat z EU by bylo dětinské, souhlasím s otcem Fotogalerie: - Senát o brexitu

Aktuální problémy ve vyjednávání Británie a EU se týkají zejména otázek pravidel hospodářské soutěže. Obě strany se též dostávají do slepé uličky i během debat ohledně rybolovu.



Vyjednavači přitom již nemají příliš mnoho času, jelikož přechodné období brexitu, během něhož se na Velkou Británii dál vztahuje unijní právo, vyprší již koncem letošního roku. Psali jsme: Klaus junior nechce vystupovat z EU. Mnoho jeho fanoušků je zklamáno. Přečtěte si opravdu brutální facebookovou hádku U nás se krčí v koutku sněmovny! Advokátka o šiřitelích dobra Tohle ne! Zaorálek zarazil Rusy i Filipa. Střelba do TOP 09 i KSČM. Okamura varuje, velký plán EU, vysavač peněz VIDEO Mladý aktivista varuje Británii: Když se nedohodnete s EU, bude to katastrofa. Nejen krach! Slova o rozpadu království

