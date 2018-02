Klaus mladší jasně: Pokud zavedou Dublin IV, je třeba začít se připravovat na odchod z EU

Podle poslance ODS Václava Klause mladšího je akutní začít připravovat jednorázový zákon o odchodu České republiky z Evropské unie pouze v případě, že bude zavedena reforma azylové politiky Dublin IV, která počítá s permanentním přerozdělováním azylantů v krizových situacích, i proti vůli naší republiky. „Z ekologického hlediska je pro nás lepší v EU být, ale jestli opravdu vláda EU bude v té migrační otázce přitvrzovat, tak může nastat situace, kdy toho bude už tak akorát,“ řekl a dodal, že on sám toho tak akorát už má a občané jistě budou mít brzy také. „Až tady v Nerudovce bude ‚no go‘ zóna, tak to už bude v situaci, kdy bych raději v takové zemi nežil.“

Pokud bychom byli přehlasováni v případě migrační reformy a byli skutečně povinni přijímat migranty podle trvalých kvót, což je zmiňovaný Dublin IV, tak by Klaus jako politik vyvolal téma Czexitu. „Ano, to už opravdu je ta situace, kdy nám ubírají jakákoliv práva rozhodovat svéprávně o svém osudu. To je ta situace, která by se mi tak nelíbila, že by bylo namístě něco takového vyvolat a zeptat se i voličů,“ řekl v rozhovoru pro TV Echo Klaus.

Celý rozhovor ZDE

Podle Klause je tohle jistě to nejzávažnější téma pro případně spuštění takové kampaně. „Mně se samozřejmě nelíbí těch tisíc jedna socializačních opatření, kontrol, buzerace, toho, jak lidi mají žít nebo nemají žít, ekologický doložky,“ uvedl a dodal, že to jsou sice věci, které se mu zásadně nelíbí, ale nepřijdou mu jako ohrožující existenci státu, alespoň tak, jak jsme ho zdědili od našich předků. „Čili Dublin IV je jednoznačně nejzávažnější,“ uzavřel.

