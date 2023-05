Klaus na Primě šokován z Pavla. „Děkuje? Jemu?“ Tohle si prezident za rámeček nedá

reklama

Klaus se hned na úvod smál, že si myslel, že už do Partie nebude nikdy pozván. „Když jsem tady byl naposledy, tak jsme se bavili o covidu a o těch opatřeních a vy jste vystupovala jako jejich tvrdá zastánkyně, takže jsem myslel, že už mě nikdy nepozvete,“ začal Klaus s pousmáním na rtech.

„Já ho za konsolidační a ozdravný opravdu nepovažuji. … Ta vláda předvedla svou totální neschopnost domluvit se v pětikoalici na těch zásadních věcech, … byť by to české veřejné finance opravdu potřebovaly. Je smutné, že vláda už je ve čtyřech desetinách svého vládnutí a ona si nevytvořila nic, nic si nepřipravila, jak ozdravit veřejné finance, ale skrývá se to za to, že se pak politici hádají o jednotlivosti. To je mistrovská hra premiéra Fialy, aby se nemluvilo o tom, že ten balíček jako celek je nešťastný,“ nešetřil kritikou Klaus.

Vláda by podle něj měla škrtat mnohem víc.

„Ten škrt je malý. My máme 300 miliardový deficit a tady se hraje o nějakých 50 miliard, nebo já nevím kolik, a teď se to ještě bude změkčovat. My jsme si měli říct, že máme největší deficity v naší historii a mělo být přiznání, že si žijeme nad poměry a ty škrty měly být mnohem výraznější. Ona tato vláda není pravicová, ani sama ODS už není pravicová. A on to všechno vlastně přiznal i ministr (spravedlnosti Pavel) Blažek, když řekl, že kdyby vláda udělala skutečně pravicové kroky, tak v příštích volbách dostane 5 procent. To ukazuje na tu zoufalost ODS,“ kroutil Klaus hlavou nad stranou, kterou sám zakládal.

ODS už podle něj nehájí tradiční pravicová témata, ČSSD nehájí klasická levicová témata, takže podle Klause nesledujeme nic jiného než tragický rozpad klasické stranické politiky. Zoufalí voliči proto nakonec odevzdali hlas uskupení jako je koalice SPOLU.

„Jediná smysluplná cesta je seškrtat výdajovou stranu, Kdyby pravicová strana byla pravicovou stranou, tak měla seškrtat dotace, měla seškrtat úředníky a další věci. Ta vláda měla přijít a říct lidem, že jsme opravdu v mimořádné situaci. Měli říct: dovolte nám udělat ten škrt,“ volal ve studiu Klaus s tím, že současná vláda kráčí cestou polovičatých řešení, která jsou podle něj k ničemu.

Podle Klause je to způsobené i tím, že tato koalice je natolik názorově široká, že bylo od počátku jasné, že bude stát na permanentním kompromisu.

„Mě to nepřekvapuje. Já jsem z toho strašlivě smutný. Ale že bych z toho byl překvapený, to ne, protože já si myslím, že to k tomu vedlo. … Mě na tom trápí, že se nesáhlo do toho podstatného. Tato země nemůže žít dlouhodobě na dluh. Když jsem byl v politice aktivnější, tak jsem o to usiloval. Proto tuto vládu nelze chválit,“ soptil Klaus.

Skutečně silný ministr financí nebo premiér by podle Klause sáhl do rozpočtu tak, že by zrušil různé dotace tak, aby opět začal fungovat trh a aby věci opět získaly svou skutečnou hodnotu.

Než se s diváky rozloučil, ostře zkritizoval ještě stávajícího prezidenta Petra Pavla.

„My jsme si připomínali konec druhé světové války. My víme, kdo tu válku rozpoutal, my víme, jak to tady bylo složité s našimi tehdejšími sudetskými občany. Proto já jsem teď byl velmi šokován, když jsem z úst současného prezidenta slyšel poděkování k panu Berndtu Posseltovi. To je věc, která mě naprosto šokovala. Já jsem před nějakými 27 lety podepisoval česko-německou deklaraci s panem Kohlem. A když teď někdo říká, že děkuje panu Posseltovi za přínos v česko-německých vztazích, no tak to je prostě přepisování historie, které já nemohu akceptovat,“ nechal se slyšet druhý český prezident.

