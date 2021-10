Klaus pochybuje: Covid a veletoč. Hledejme za tím farmaceutické společnosti

reklama

Svůj dnešní projev v Míčovně Pražského hradu začal těmito slovy: „Zažíváme nejdelší období míru v naší historii. Ale do budoucnosti nemůžeme pohlížet bez obav.“ Zmínil například podvazování životů kvůli covidové pandemii, sociální inženýrství, které mění svět, lidmi, kteří se snaží nějakým způsobem měnit to, co vybudovali naši předkové. Proč tolik skepse v den, kdy si připomínáme jakousi svébytnost, samostatnost, v den státního svátku? „Já jsem v tom svém projevu přece jen tyhle věci také zmínil a také o nich mluvil. Ale myslím, že cítím velmi silně, že stojíme na další křižovatce. Nepovažuji to za prázdnou frázi, která se hodí vždycky. Svět, jak se dneska vyvíjí, je strašlivým neštěstím, aspoň v mých očích. A trápí mě to,“ sdělil Klaus.

Psali jsme: Jste proti lidem. Podvolili jste se. Klaus sejmul Fialovu vládu

A nepotřebují lidé v této době slyšet víc naděje? „Neporovnávám situaci v Somálsku, v Mali a Nigérii s Českou republikou. To myslím, že není to téma, které bychom měli. My se porovnáváme dnes s tím, co vypadalo nesmírně nadějně před těmi třemi desetiletími a také dlouhou dobu, minimálně těch 20 let, směřovalo kupředu, a najednou ta karta se prostě obrátila. A obrací. A já obviňuji ty, kteří se tváří, že to nevidí, pod heslem: Pojďme být optimističtí, tak ty já obviňuji, že se nedívají pořádně, nesledují tu situaci, a to já musím zásadním způsobem odmítat. Prostě nemůžeme mít pocit, že jedeme na Titaniku a že je všechno v pořádku. Já si myslím, že se blížíme k nějakému velmi nepříjemnému skalisku,“ dodal.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně odmítl, že by trivializoval covidovou epidemii. „Musím trvat na tom, že jsem v prvních týdnech připustil, že ta vláda reaguje v překvapení, v nepřipravenosti, v šoku, a proto jsem vládě za ty první kroky, které udělala, nenadával. Z úleku vláda začala, podobně jako vlády jiné, něco dělat. Ale myslím, že to mohlo trvat několik týdnů, ale pak měla nastoupit nějaká úplně jiná, promyšlenější, cílená politika a ta prostě nenastala. A když udělám obrovský oblouk, tak k tomu, co se děje v posledních minutách, hodinách a dnech – neskutečný neuvěřitelný výrok ještě ministra Vojtěcha o tom, že probíhá epidemie neočkovaných, to je přece taková absolutní lež, kterou fakta nepotvrzují,“ odkázal Klaus na článek, jenž napsal.

Psali jsme: Jako ostrá facka. Klaus musel, Vojtěch ho vybudil

„Roušky nechrání, očkování nás nedostatečně chrání a tak dále,“ zmiňoval Klaus. „Myslím, že očkování částečně chrání proti nějakému těžšímu průběhu, to možná. Ale jak je vidět, nechrání proti covidu. Spousta lidí ho dostává znovu, musejí se očkovat znovu a znovu,“ dodal Klaus. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 23% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12339 lidí

„Nemohu přijmout, že se přijalo s covidem naprosto mylné paradigma, mylné vidění světa, které se pokouší covid zlikvidovat jako nemoc. Zatímco důraz měl být od začátku kladen na léčení nemocných. Ten zvrat toho paradigmatu od standardního lékařského léčit nemocné k tomu eliminovat covid je opravdu veletoč, který byl proveden špatně a který opravdu vybízí k tomu, abychom zatím hledali namotivované vakcinologické farmaceutické společnosti,“ sdělil Klaus.

Zelené šílenství

A nebyl by to Klaus, kdyby se neobul do Bruselu. „Myslím si, že bruselská věrchuška, bruselská vrchnost, jsou lidé progresivisté, globalisté dnešní doby, kteří opravdu sledují jiné cíle než takové drobnosti jako svoboda, než takové drobnosti jako fungování ekonomiky, než takové drobnosti jako udržování fungujících národních států. Jinak by se nemohli pouštět do podporování masové migrace,“ byl kritický Klaus.

„To, co nám ordinují, není svoboda, není prosperita. Oni blokují evropskou prosperitu. Přece ten zelený úděl, to zelené šílenství, to pomýlené zastavení normálního vývoje energetiky, o tom přece mluvíme léta. Ty argumenty padly nesčetněkrát. Ale ti zaslepení, hluší, slepí lidé v Bruselu to prostě slyšet nechtějí,“ dodal Klaus.

Následně se Klaus vyjádřil k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny, kdy hnutí ANO nemá s kým – po dvou volebních obdobích – vytvořit vládní většinu. Znamená to podle něj změnu? „Jde o to, jak definujeme změnu a jestli je to změna s malým z, nebo s velkým z. Vytýkal jsem, že ty volby nenastolily vážná témata, že ty volby šly s trivializovaným tématem Antibabiš, aniž se mluvilo o vážných věcech, které na nás tady doléhají a naléhají. My tady dnes složitě řešíme energetickou krizi, my tady složitě řešíme obrovský růst cen, inflaci, evidentní – a můžu jmenovat další věci. To nebylo tématem žádné politické strany,“ začal zeširoka Klaus a odmítl, že by ve volebních programech stran zaznívala témata jako energetika či zadlužování. „To bylo pár úlitbových slov a prostě nevypointovávaly se žádné takové věci. Pisálek napíše volební program jakékoliv volební strany za dvě odpoledne. To si nezakrývejme. Něco o tom vím,“ dodal.

Petr Fiala předsedou vlády?

Podle jeho slov je pak do současné situace zbytečné přidávat debatu o nemocném prezidentu Miloši Zemanovi. „Prezident svolal ustavující schůzi, stoprocentně přijme demisi vlády a někoho pověří, o tom není sporu – a o tom, koho pověří, také není sporu. O tom, že pan Fiala a spol. připravují vládu, to je jasné. Takže k tomu nemám co říct. Některých těch jmen, která tam vidím, se děsím. Děsím se jako předseda vlády, který ví, jak neřešitelné je vládnout v trojkoalici. Já jako předseda vlády, který byl v České republice nejdéle předsedou vlády, vím, že pětikoalice je neexistující možnost. Pětikoalice může bojovat proti něčemu, negativní program, ale myslím si, že nemůže vládnout. Je snadné být proti něčemu, společně, ale domluvit se na něco, ty strany, které jsou nekonečně odlišné, nedovedu si představit vážnou šanci. Počkáme si a nechvalme dne před večerem, nebo nemalujme čerty na zeď,“ sdělil Klaus.

Petr Fiala je podle něj nevýrazným politikem. „Není to výrazná politická osobnost, nedovedu si představit, že by měl kapacitu obsáhnout téma vlády jako celku,“ podotkl kriticky Klaus. „To, co se stalo vytvořením těch předvolebních koalic, je popřením standardního politického souboje. Smysl by mělo, kdyby o voliče bojovaly jasně definované politické strany, utkaly se o toho voliče s jasnými pevnými názory, někdo vyhrál, někdo prohrál. Ale vznikly beztvaré troj- a dvojkoalice, které nemají evidentně jasný program. A teď ještě se ta dvojkoalice a trojkoalice musí spojit v pětikoalici. Já proti tomu velmi varuji a jako občan České republiky bych si přál, aby fungovala aspoň tak jako dosavadní vláda,“ zmínil také Klaus. Petr Fiala podle něj ODS velmi výrazně posunul doleva, a tak od této vlády neočekává nic pravicového.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Piráti jsou navýsost levicová strana, KDU-ČSL velmi levicová strana, nevím, koho bych tam pravicového v té pětikoalici viděl. ODS se posunula strašlivě doleva, takže myšlenka, že by tato pětikoalice vytvářela pravicovou vládu, je snad žert, který myslím, že není vůbec možné myslet vážně a v tomto vážném programu dnes večer vyslovit,“ dodal Klaus.

Závěrečná slova pak patřila ještě prezidentu Miloši Zemanovi a Klausově návštěvě v ÚVN Střešovice. „Myslím, že byl rád, že jsem ho přišel navštívit. Těch návštěvníků tam měl do té doby miniaturně. Bylo to také v momentu, kdy se ten jeho stav začal mírně zlepšovat, takže myslím, že ho to evidentně potěšilo. A samozřejmě že bych mu přál, aby mu bylo co nejlépe,“ řekl Klaus. A co přístup hradního aparátu k celému dění? „Nemám sebemenší důvod hájit tento konkrétní hradní aparát. Můj byl jiný, nedovedu si představit, že by se Kancelář prezidenta republiky pod vedením mnou vybraných lidí, počínaje doktorem Weiglem, chovala podobným způsobem, jako se chovají teď, ale nemá cenu to komentovat. Není to moje volba, já jsem si tyto lidi k obrazu svému nevybíral. Tečka, nemám k tomu co říct. Ale mám zkušenosti z toho prezidentování a zažil jsem také problémy přede mnou prezidenta, také hodně nemocného. Také bych mohl vyprávět o návštěvách prezidenta Václava Havla v nemocnici, ale nebudu v žádném případě prozrazovat takové intimnosti. Ale taky mi prostě říkali ti páni profesoři: Nemohl byste domluvit těm a těm. To je v každém případě specifické, individuální, rodina se chová nějak, prezident se chová jinak. Nemám k tomu další soud. Beru to jako intimnost, vím, že se spousta lidí specializuje na to, že aby byli zajímavější, tak prásknou, prozradí některé věci, které viděli jen oni. Já to fakt nikdy neudělal a neudělám to ani teď,“ dodal.

„Ten tlak byl uměle vyvoláván pány Vystrčily a Fischery. Takovými ambiciózními kandidáty potenciálními na prezidenty, jak sláma z bot čouhá u těchto dvou lidí, ten sen, že by možná mohl prezident padnout a oni by mohli zkoušet být prezidentem,“ řekl Klaus a připomněl například razítko T. G. Masaryka, které používal, když se nemohl podepsat. „Známe tragický vývoj za složitého prezidenta Háchy, víme o prezidentu Svobodovi, prostě to jsou ještě pamětníci, a víme, já osobně vím leccos o prezidentu Havlovi, takže bych nespěchal – ať se pánové v Senátu trošku zklidní. Ještě jsou mladí, třeba jim to ještě spadne do klína,“ uzavřel Klaus.

Psali jsme: Opovržení Václavem Klausem. Gregor slyšel projev a už to nemohl vydržet. Pak se přidal Pavel Novotný Toto může čekat neočkované v EU. Kdo měl covid, bude muset jít? Novinářka promluvila A je to. Hilšer už sbírá podpisy na prezidenta Skopeček? Kavárna praskne. Prosákla nominace za ODS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.