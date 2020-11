Klaus vyvolal vztek. „Deb*lita!“ „To řekl schválně!“. Jde o roušky

Druhý český prezident Václav Klaus poskytl rozhovor ČTK. Zkritizoval v něm mimo jiné nošení roušek, a to takovým způsobem, že to vyvolává pozornost i na sociálních sítích. Šéfredaktor serveru Hlídací pes.org Robert Břešťan poznamenal, že Klaus pronesl „takovou debilitu, že si toho nešlo nevšimnout“. Podle Břešťana to udělal schválně, aby na sebe zase jednou strhl pozornost.

V rozhovoru pro ČTK dal najevo, že si o nošení rouške v době koronavirové myslí své a nenosí ochranu úst a nosu záměrně. Záměrně si ji nevzal ani 28. října letošního roku, když promlouval před Obecním domem a volal, že jsou nám okrajovány svobdy, a že se proti tomu musíme bránit.

„Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak za A to nepovažuje za chybu, a za druhé, považoval bych za nedůstojné, kdybych dělal to, co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat,“ řekl.

„Rouškaři jsou samozřejmě lidi, kteří jsou vítači migrantů, rouškaři jsou lidi, kteří si přejí posilu Evropské unie a rychlé přijetí eura, já bych viděl řadu takových doplňujících charakteristik,“ uvedl. „Rouškaření“ podle něj něco říká o sebevědomí člověka, o jeho politickém světonázoru či o hodnocení světa.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



A Robert Břešťan, šéfredaktor serveru Hlídací pes.org, se neudržel.

„Klaus senior se raduje. Někdo si ho zase všiml, protože pronesl takovou debilitu, že si toho nešlo nevšimnout. Zejména když to vydá ČTK. Kalkul vyšel. Senior je spokojen,“ poznamenal publicista.

Politolog Jiří Pehe na konto Václava Klause přičinil kousavou poznámku. „Po teoríích o zhoubném humanrightismu, environmentalismu, europeismu, ngo-ismu a soudcokracii, přichází Václav Klaus s odstupem času s další převratnou filozoficko-politologickou teorií: rouškismem. Génia jen tak do země nikdo nezašlape,“ poznamenal k výroku exprezidenta Pehe.

Nad Klausem kroutí hlavou i komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. „‚Rouškaři‘ jsou podle Václava Klause lidé, kteří nosí džínovou bundu a mají rádi film ‚Marečku, podejte mi pero‘. Nějaké další tipy?“ otázal se.

Anna Gümplová, místopředsedkyně Zelených, konstatovala, že Klaus jen v rozhovoru dokázal, že svět, kterému rozuměl, mizí.

„Musí to pro něj, chudáčka, být náročné, koukat se na lidi na ulici a říkat si, jak jsou všichni ti rouškaři hloupí. To je hrozné, skoro každý má dnes tu roušku. Každý by tu chtěl migranty a euro. A snad ho napadne, že svět, jakému on rozumí, už nenávratně mizí. A ono jo,“ napsala Gümplová.

„Já bych jeho výrok poopravila – ‚rouškaři‘ jsou z velké míry skutečně vítači migrantů. Můžeme ale pozorovat, že i odpůrci migrace podlehli strachu a nejsou schopni se nebezpečí nemoci postavit racionálně. Spolu s vítači tak ukazují na své slabosti a stejně jako vítači volají po zásazích státu a zcela ignorují, že vlastní zdraví má každý především ve svých vlastních rukách. V tomto ohledu jsou všichni ‚rouškaři‘ stejní. V čem spočívá ta iracionalita? V neschopnosti vidět věci v kontextu a zvažovat míry rizik a k tomu nutných opatření. A kvůli této neschopnosti pak vidíme, že i jindy racionální lidé jsou připraveni volat po brutálních omezeních svobody (včetně cenzury) a jsou připraveni podporovat politiky, kteří jsou odhodlaní zavádět režim, který se podobá fašismu. Diskuse s nimi není možná, a toto zjištění je bolestivé. Nejde o to, že minulí spojenci se staví na stranu proti svobodě. Jde o to, že nedostatek diskuse ještě nikdy nic nikam neposunul. Když tak jen do pekla...“ uvedla doslova Hrindová.

