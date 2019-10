Klause mladšího pranýřují za agitaci ve škole. Příspěvek náhle zmizel. Ozval se kantor z ODS i šéfka Učitelské platformy

„Není Václav Klaus mladší náhodou ten, co nejvíc řve, že se děti používají k politické propagaci?“ Mnoha podobných reakcí se lídr Trikolóry dočkal po návštěvě střední škole ve Šluknově na Děčínsku. Sám totiž v září upozorňoval, že je třeba zatnout tipec politikům, kteří chtějí žákům vštěpovat, co si mají myslet. Příspěvek o besedě se studenty náhle zmizel. Ozval se dotčený kantor z ODS i šéfka Učitelské platformy.

Václav Klaus mladší v rámci své tour po Ústeckém kraji zavítal koncem minulého týdne také do nejsevernější střední školy v republice, kde se připravují lesníci a policisté. Informoval o tom na profilu hnutí Trikolora, kde se objevilo několik poznámek o tom, jestli už to není nepovolená politická agitace. Ta je na půdě škol zákonem zakázaná.

Trikolóra, která na své stránce povětšinou nechává otázky pod statusy bez odpovědi, vysvětlila, že se nejednalo o žádné agitování o politickém zaměření. Po chvíli ale zmizel celý příspěvek, včetně dotazu a odpovědi na něj.

Obdobný příspěvek ale zůstal na stránce samotného Václava Klause mladšího. Pod ním lze nalézt sice trochu jiné reakce, Trikolóra se už nevyjadřuje, ale i tak se zde objevuje nespočet názorů podobného ražení. „Není náhodou Václav Klaus mladší ten, co nejvíc řve, že se děti používají k politické propagaci?“ napsal například student Lukáš Trkan. „Byla to má vůle a ještě jsem ho o to osobně požádal,“ odvětil na to Ondra Rykl, zřejmě též student.

Za dostačující obhájení politika na půdě vzdělávací instituce to nepovažuje Jan Janeček, který je učitelem na VOŠ a SPŠ Nový Jičín a správcem počítačových sítí. Sám kandiduje za ODS: „Tak jo, tak já taky u nás na škole udělám propagaci zas nám. Nechám se osobně požádat klukama o jejich vůli. A dneškem končím se slovy o nepropagaci stran nebo hnutí (jakýchkoliv přece) na škole a že se má škola věnovat učení,“ poukázal na to, že ‚takhle by to mohl dělat každý‘.



Návštěva poslance na šluknovské škole zarazila i mnohé další. „Tak tahle návštěva se moc nepovedla,“ konstatoval Michal Podlešák, který má za to, že politika do škol nepatří. „Snad si na to příště dáte pozor,“ vzkázal Klausovi. Radek Sicili, Pražan žijící v New Yorku, si také neodpustil sarkastickou poznámku: „Je super, jak v pracovní dny, kdy máte být v Poslanecké sněmovně a pracovat, jezdíte po kraji vysvětlovat školákům, co si mají myslet. Tak to má být. Tak je to správné.“

Káže vodu a pije víno?

Někteří Klausovi přímo připomněli, jak se v září sám rozhorlil nad dopisem pražského radního pro oblast školství Víta Šimrala, který nabízel školám pomocnou ruku politiků při přípravě klimatických demonstrací. Martin Mičkal z Nového Jičína to Klausovi připomněl slovy: „Václave, co jste to tady o školách a politice psal 20. září? To se divím, že jste trojkař, když si za pár dní nic nepamatujete.“ V uvedený den totiž šéf Trikolóry zveřejnil na Facebooku dopis radního s tímto komentářem: „My vás zbavíme těchhle okresních tajemníků, kteří zastrašují školy a jejich ředitele a dělají ve školách politiku.“ Poté citoval z programu Trikolóry, kde stojí:

1) Školy jsou vzdělávací instituce, navrátíme školám jejich základní funkci. Ve školách se má především učit.

4) Zabráníme politické indoktrinaci žáků a studentů ze strany státu, neziskových organizací a dalších subjektů. Ve školách se má učit myslet, nikoli co si myslet.

Učitelská platforma: Paní poslankyně asi „zapomněla“…

Bez reakce nenechala přítomnost politika ve Šluknově ani předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová, která vyučuje na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích a je také administrátorku komunitního webu Baby-café.cz.

„Jak se to slučuje s vaší proklamací, že škola má být vždy apolitická?“ vznesla řečnickou otázku. Na potencionální alibistickou odezvu už zároveň zareagovala sama dalšími slovy: „Asi jste tam byli soukromě a paní Majerová si jen zapomněla sundat placku, že? Zapomnětlivka jedna!“

Odsuzování politických návštěv ve školách opírají kritici o školský zákon 561/2004 Sb., § 32 odst. 1, kde se praví, že ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

Interpretace se různí, například Centrum občanského vzdělávání Masarykovy univerzity v metodické příručce „Politika do školy patří“ uvádí: „Probírá-li se nějaké aktuální téma, je třeba dávat pozor na to, aby bylo prezentováno z hlediska více názorových proudů. Kontroverzní téma má být ukazováno jako kontroverzní. Za těchto okolností je například možné zvát do škol i politiky na besedy. Škola však musí dbát na to, aby byli zváni i zástupci opozičních skupin, a dobře zvážit kontext (například načasování návštěvy, aby nemohla být chápána jako součást volební kampaně). Je-li vše v pořádku, není důvod proč nevyužít v hodině kontakt s živou politikou.“

Psali jsme: Šoupneme „naše“ uprchlíky Němcům? Klaus ml. se smál nápadu, jak „vyzrát“ na EU Romobyznys neziskovek. Dává to vodu na mlejn Klausovi. Otevřený rozhovor se Zeleným z drsného Mostu „Výbor pro nepřizpůsobivé“ dostal přes prsty od experta. On Romy spíš stigmatizuje, zní protiúder od „čističe“ Klaus nás zklamal, najednou se s ním objevila halda novinářů. Mluvili jsme s upřímným Romem z Chanova, který se zdarma věnuje dětem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš