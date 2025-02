Klíčová dohoda USA-Ukrajina: Zelenskyj míří do Bílého domu. Boris Johnson tleská

Administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa usiluje o uzavření dohody s Ukrajinou týkající se těžby a využití kritických minerálů, které jsou klíčové pro výrobu elektromobilů, elektroniky a vojenských technologií, informuje agentura Reuters. Hnacím motorem tohoto úsilí je snaha omezit závislost USA na Číně, která dominuje globálnímu trhu se vzácnými zeminami. Podle zprávy U.S. Geological Survey z roku 2025 pocházelo 70 % amerického dovozu vzácných zemin právě z Číny, přičemž USA disponují pouze jedním dolem na tyto suroviny a nemají kapacitu pro jejich zpracování. Trumpova administrativa proto vidí v Ukrajině strategického partnera, který by mohl pomoci snížit tuto závislost.

Ukrajina disponuje významnými zásobami 22 z 34 minerálů, které Evropská unie označuje za kritické. Mezi ně patří například lanthan, cerium, neodymium a další vzácné zeminy, které jsou nezbytné pro moderní technologie. Podle Ukrajinského institutu geologie se v zemi nacházejí také zásoby skandia, lithia a berylia. Tyto suroviny by mohly být klíčové pro budoucí ekonomickou obnovu Ukrajiny, která však čelí výzvám v podobě zastaralé infrastruktury a ruské okupace části svého území.

Zatímco Trumpova administrativa vidí v dohodě příležitost k posílení amerických zájmů, Volodymyr Zelenskyj se snaží využít jednání k zajištění dlouhodobé podpory ze strany USA. Zelenskyj původně požadoval, aby jakákoli dohoda byla podmíněna zapojením USA do dohledu nad příměřím s Ruskem. Tento požadavek však narazil na Trumpův odpor k vojenskému angažmá v Evropě. Místo toho Zelenskyj doufá, že ekonomická spolupráce s USA posílí vazby mezi oběma zeměmi a přispěje k budoucí stabilizaci Ukrajiny.

Zelenskyj zároveň aktivně hledá podporu u evropských spojenců. Předseda Evropské rady António Costa pozval Zelenského na speciální summit EU, který se uskuteční 6. března. Cílem summitu je diskutovat o budoucí podpoře Ukrajiny a o možných bezpečnostních zárukách, které by mohly přispět k ukončení války. „EU a její členské státy jsou připraveny převzít větší odpovědnost za evropskou bezpečnost,“ napsal Costa v dopise adresovaném lídrům EU.

Mezitím se v pozadí diplomatických jednání objevily kontroverzní zprávy z Ruska. Ruská bezpečnostní služba FSB oznámila zatčení dvou osob údajně plánujících atentát na kněze Tichona Ševkunova, který je považován za blízkého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinská vojenská rozvědka tato obvinění odmítla jako „absurdní“. Tento incident však přispívá k napjaté atmosféře mezi oběma zeměmi.

Zelenskyj, který během své návštěvy USA v roce 2022 získal podporu jak od Bílého domu, tak od Kongresu, nyní čelí složité diplomatické situaci. Jeho snaha o získání podpory ze strany USA i EU je klíčová pro budoucí obnovu Ukrajiny, jejíž náklady Světová banka odhaduje na 524 miliard dolarů. Dohoda o kritických minerálech by mohla být prvním krokem k této obnově, avšak její dlouhodobý dopad zůstává nejistý. Jak poznamenali analytici, Ukrajina by mohla v budoucnu dohodu přehodnotit nebo zrušit.

Dohodu mezi USA a Ukrajinou vychválil bývalý britský premiér Boris Johnson. „Dohoda o zdrojích mezi USA a Ukrajině je vynikající a kritici se velmi mýlí. Ukrajinská strana vyjednávala tvrdě a dobře a je to výsledek, který funguje pro obě strany,“ napsal na síti X Johnson.

The US-Ukraine resources deal is excellent and critics are completely wrong. The Ukrainian side negotiated hard and well and it’s a result that works for both sides.