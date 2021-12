Klídek a shoda. Než Bašta a „Koněv“ Kolář začali o Rusku

reklama

V Německu se zformovala nová vláda semaforové koalice, tedy sociálních demokratů, Zelených a liberálů Svobodné demokratické strany (FDP). Nový kabinet se hodlá výrazně věnovat ekologické politice.

Co to znamená pro Česko?

„Německo určitě zůstává naším velkým spojencem a partnerem. Musíme si uvědomit, že z hlediska exportu je Německo naším nevýznamnějším odběratelem,“ začal Kolář.

Jedním dechem však dodal, že Česká republika musí v oblasti energetiky uplatňovat jinou politiku, protože se nemůže tolik spoléhat na obnovitelné zdroje.

„Já si osobně myslím, že i Německo časem pochopí, že odklon od jádra, ke kterému se teď uchyluje, není úplně tou správnou cestou,“ zaznělo od Koláře.

Bašta předpověděl, že vztahy mezi Českem a Německem se teď zhorší.

„Budou horší než byly s vládou Angely Merkelové. To je docela jednoduché. Protože, když jsem se díval na to programové prohlášení nové německé vlády, tak v některých věcech, které se týkají energetické politiky, které se týkají migrace nebo lépe řečeno přerozdělování migrantů a ekonomiky, tak asi i ta naše vláda, která nastupuje, s tím bude mít problémy,“ uvedl Bašta.

Když dostal slovo Bžoch, upozorňoval, že se česko-německé vztahy budují mnoho a mnoho let a změna vlád na obou stranách jimi celkově neotřese. „Podle toho, co si (Němci) dávají za cíle, tak si myslím, že to jsou nereálné cíle, které mohou mít dopad i na naši ekonomiku, ale co se týče našich vztahů všeobecně, tak si myslím, že budou dobré, protože to je něco, co jsme budovali dlouhá léta,“ uvedl Bžoch.

Kolář upozorňoval, že EU si vytkla za cíl být celosvětovým lídrem v oblasti ochrany klimatu a Česko nemůže zůstat stát stranou.

„Česká republika se musí vynořit z té ulity, skoro bych řekl zpátečnictví, kdy my si tady pořád říkáme, že se nemusíme nic nového učit, nic nového dělat, ale ono to tak úplně není. A je pravda, že je třeba hledat nějaký konsenzus. My nemáme takový potenciál jako má Německo nebo jiné velké státy a musíme myslet na to, že se k jaderné energetice nemůžeme stavět zády,“ upozorňoval Kolář.

Bašta okamžitě připomněl rok 2009, kdy Česko během svého předsednictví řešilo energetickou krizi, vyřešilo ji dobře, ale než z toho mohlo profitovat, tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek shodil v českém parlamentu vládu Mirka Topolánka, dosáhl toho, že kabinetu byla vyslovena nedůvěra a české předsednictví EU končilo v rozpacích.

„Ta situace se prostě může malinko opakovat, protože ta rozbíhající se energetická krize, inflace, která zasahuje i takové státy, které ji nezažily od 20 let minulého století, jako je třeba Německo, tak ta bude komplikovat život úplně všem. A oni v tom programovém prohlášení mají, že chtějí přechod k elektromobilitě od aut se spalovacími motory urychlit. To je pro nás, kde automobilový průmysl tvoří deset procent HDP, velmi špatná zpráva na samý začátek,“ upozornil Bašta.

Bžoch diváky ujišťoval, že by byl velmi nerad, kdyby se situace z roku 2009 opakovala. České předsednictví EU v druhé polovině roku 2022 je podle Bžocha příležitostí ukázat, že i Češi spoluutváří politiku EU.

Kolář: Rusko je agresor!

Pánové však nezůstali jen u debat o německé ekologické politice. Došlo i na vztahy USA, EU a Ruska.

Bašta k tomuto tématu poznamenal, že Rusko chce vytyčit určité nepřekročitelné linie, které by z pohledu Kremlu měl Západ respektovat, například, že se NATO nebude rozšiřovat dál směrem k Rusku, tedy především o Ukrajinu, ale prezident USA Joe Biden odmítá dát ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi takové ujištění. Rusko tak podle Bašty na tuto situaci reaguje tím, že soustředí své armádní jednotky na hranici s Ukrajinou, aby ukázalo, že je schopno si tuto nepřekročitelnou linii vynutit i silou.

Když dostal slovo Kolář, konstatoval, že pokud tady někdo stupňuje napětí, není to Západ, nýbrž Rusko.

„Severoatlantická aliance a Evropská unie musí v tomto případě postupovat naprosto jednotně, musí postupovat naprosto razantně a musí naprosto jednoznačně opakovat dokola, že tím agresorem je Rusko. Rusko vyvolalo tu situaci, která je na Ukrajině, Rusko je agresor, Rusko rozpoutalo konflikt na východě Ukrajiny a snaží se postupovat dál a dál. Testuje, kam až ho necháme zajít. Jestliže my budeme reagovat nějak měkce nebo neurčitě, tak oni to zkusí znovu. Oni vyvolají další konflikt, v dalších oblastech Ukrajiny. Je třeba připomenout, že Ukrajina má i společnou hranici s Běloruskem a Rusko s Běloruskem spolupracují, provedli tam velké vojenské cvičení,“ upozornil Kolář, který se jako starosta Prahy 6 dostal s Rusy do sporu kolem sochy maršála Koněva,

Z jeho pohledu by NATO mělo podpořit Ukrajinu.

Bžoch konstatoval, že podpora ze strany NATO může být složitou otázkou.

„Když to vezmu podle faktů, tak Rusko dnes okupuje tři území, tři cizí státy. Máme tady Gruzii a máme tady Ukrajinu,“ upozorňoval poslanec ANO. Ekonomické sankce podle něj nestačí. „Pokud bychom nechali Rusko rozpínat dále, tak se obávám toho, že Západ tady úplně selhal,“ pravil Bžoch.

Bašta má ale za to, že pokud by došlo k nějakým problémům, tak NATO zůstane jen u sankcí, bez nějaké vojenské akce. S vojenskou akcí ze strany NATO Bašta nepočítá ani v případě případného konfliktu mezi Čínou a Tchaj-wanem.

Evropa se islamizuje a my se můžeme od Izraele učit, upozornil Bašta

Nakonec došlo i na česko-izraelské vztahy.

Podle Koláře by nebylo dobré přesouvat ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Přesun naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma není dobrý. Odporuje to mezinárodnímu právu a spouště dalších věcí. Spojené státy to udělaly, dobře, ale nemyslím si, že je to krok, který bychom měli následovat.“ prohlásil Kolář.

Bašta by tento krok naopak jednoznačně podpořil. „Toto byl jeden z mála dobrých kroků naší zahraniční politiky v posledních letech,“ připomněl Bašta skutečnost, že do Jeruzaléma se přesunula alespoň jedna kancelář. „Mám takový pocit, když vidím situaci v Evropě, zejména její postupnou islamizaci, tak se budeme mít od Izraele co učit,“ dodal.

