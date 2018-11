Klidná paní Merkelová. Dojemná rozlučka od experta, kterého znáte i z ČT

Komentátor Jaroslav Šonka se na serveru DeníkReferendum.cz věnoval kancléřce Německa Angele Merkelové, jež oznámila, že již nebude kandidovat do funkce předsedkyně CDU a ve volbách do Spolkového sněmu.

Merkelová mimo jiné také podle Šonky uvedla, že se nebude ucházet ani o jiné funkce. „Tím předem odpověděla na domněnky některých komentátorů, že by mohla nahradit Jeana-Clauda Junckera na špičce Evropské komise. Své sdělení uvedla humornou větou: Nikdo se jako kancléř či kancléřka nerodí. Tím implikovala snad i sdělení, že by jako kancléřka nechtěla ani umřít. Snad se můžeme těšit na nějakou její knihu o politice – jak to v podobných případech bývá,“ zmínil Šonka.

