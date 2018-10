Klidná síla a klausovské třeštění. Tak vypadá ODS podle Bakalova komentátora

Komunální volby skončily, hlasy jsou sečteny. Teď politické strany buď slaví nebo počítají ztráty. Jásat může ODS, která vyhrála v Praze, dobře si vedla v Brně i v dalších městech. Komentátor serveru Aktuálně.cz Jiří Leschtina má však za to, že úspěch ODS má i svou stinnou stránku. Uspěla prý totiž i díky xenofobnímu třeštění.

ODS může slavit. Po volebním Waterloo z let 2013 a 2014 se zdá, že strana opět sílí. Jiří Leschtina má za to, že klidná práce profesora politologie Petra Fialy přináší ovoce. Svědčí o tom i první kolo voleb do třetiny Senátu. Tyto senátní volby může ODS vyhrát.

Zároveň se však ukazuje, že má strana i druhou tvář. „Klausovskou tvář xenofobního třeštění“. V Praze se prý volební kampaň v závěru zvrhla v útoky na bezdomovce a „máničky“.

„Tyhle volby totiž také připomněly, že kromě té profesorské tváře má strana pořád ještě i tu méně přívětivou - řekněme klausovskou. Střízlivá a vstřícná kampaň, šitá na míru aktivnímu, městskému liberálovi se v posledních týdnech zvrtla v nenávistné útoky proti příživníkům, bezdomovcům, feťákům, dredařům či máničkám. Zase to byla ODS známá z konce devadesátých let nebo z kampaně v roce 2002, kdy oblepila zemi plakáty, na níž Českou republiku obklopoval hrůzný černý prstenec, znázorňující sudeťácké nebezpečí,“ zavzpomínal Leschtina.

Dvě tváře ODS se ale neprojevily jen v komunálních volbách, ale i ve Sněmovně, kde ODS navrhla Sněmovně usnesení, že Evropský parlament udělal chybu, když hlasoval proti Maďarsku. Toto prohlášení bylo prohlašováno poslanci ODS, ANO, KSČM a hnutím SPD Tomia Okamury.

Evropský parlament přitom doporučil Evropské komisi zahájit řízení s Maďarskem kvůli tomu, že tamní premiér Viktor Orbán oslabuje nezávislost justice, svobodu médií a roli občanské společnosti. Pokud chce být ODS skutečnou alternativou k ANO a k jeho občasné tiché koalici s Tomiem Okamurou a komunisty, neměla by podle komentátora podporovat Orbánův autoritativní režim.

