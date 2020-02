Klimatická estráda na radnici v Liberci: Flákli sebou o zem. Co vlastně chtějí? Zastupitelé nechápali

Na úvod jednání libereckého zastupitelstva vystoupila s otevřeným dopisem zástupkyně rebelské organizace Dita Landová. Upozornila, že Evropská unie se zavázala splnit uhlíkovou neutralitu do roku 2050. „Tuto dohodu ale mnoho vědců považuje za zcela nedostačující. Chápeme ji ale jako první krok, kterým evropské vlády dávají na vědomí, že si reálnost hrozeb klimatické krize začínají uvědomovat,“ sdělila.

„Poslední roky jsme totiž byli zvyklí slýchat, že změna klimatu je věcí budoucích generací a daleké budoucnosti. Českou republiku ovšem sužuje vlna veder, která decimuje naše lesy a zemědělskou půdu. Krajina, která je mimo jiné ničena průmyslovým zemědělstvím, pak nedokáže zadržovat vodu. Na mnoha místech tak dochází k markantnímu úbytku pitné i užitkové vody. Sucho, kterému teď čelíme, není přechodným jevem, ale dlouhodobou tendencí, která se bude nadále zhoršovat,“ uvedla.

Naše dosavadní snahy jsou nedostatečné, je nutné použít účinnější a radikálnější strategie a nástroje

Po celém světě už dle jejích slov vyhlásilo stav klimatické nouze přes 1 300 jurisdikcí ve 28 zemích. „V sousedním Německu je to přes 60 měst. Stav klimatické nouze vyhlašují zastupitelstva, územní celky i samotné vlády. Dávají tím najevo, že si uvědomují, jak jsou naše dosavadní snahy zcela nedostatečné, že je nutné použít účinnější a radikálnější strategie a nástroje. Instituce vyhlašující stav klimatické nouze tímto sděluje svým občanům, že bere tuto hrozbu vážně a pracuje na strategiích, jak účinně snížit emise skleníkových plynů, spotřebu energie i degradaci krajiny. Vyzýváme vás tímto k vyhlášení stavu klimatické nouze a abyste začali podle toho neprodleně jednat,“ zdůraznila aktivistka.

Připomněla pak Akční plán udržitelné energetiky a klimatu 2030. „Už nyní je ale zjevné, že nebude dostatečný. A i z výhledů, kam směřuje evropská snaha, je jasně vidět, že je potřeba zorganizovat nový plán, mnohem ambicióznější plán uhlíkové neutrality statutárního města Liberec,“ domnívala se. „Při postupující změně klimatu způsobené člověkem máme k dispozici úžasný biologický nástroj. A to je strom, který kromě řady zcela neocenitelných funkcí může snižovat i bilanci uhlíkovou a zahlcení atmosféry skleníkovými plyny. Proto je velmi důležité na území Liberce maximálně chránit lesní porosty a investovat do péče o zeleň. Nikoliv, jak jsme toho nyní svědky, rozpočet na tuto klíčovou oblast krátit. Je nezbytné plánovat novou adaptační výsadbu, parky v samotných centrálních čtvrtích. Začít o městě přemýšlet urbanisticky, sofistikovaně,“ konstatovala.

Aktivisté žádají vedení města Liberce, aby skutečně efektivně naplňovalo plány udržitelného rozvoje odpovídající úrovni nastavené EU a jako svoji klíčovou prioritu si stanovilo zavedení nezbytných klimatických opatření. „Žádáme vás o jasnou vizi do budoucna a její naplňování. Uspořádejte, prosím, veřejné klimafórum, kde budou přítomni experti, zástupci města a jeho obyvatelé,“ vyzvala.

Na závěr přečetla tři požadavky na vedení města. „Vyhlaste stav klimatické nouze. Vytvořte plán uhlíkové neutrality statutárního města Liberec. Žádáme skutečně udržitelné plánování a strategické jednání ve správě města s maximálním zapojením informované veřejnosti,“ přečetla Landová.

Psali jsme: Ministr Havlíček: Každá země si zvolí svou vlastní bezemisní cestu ke klimatické neutralitě Už i na Slovensku: „Gretina mládež“ jde nutit politiky k akci Zavřou továrny, vybijou krávy! Donald Trump „poblil“ zastánce Grety. Ti nebudou rádi Fotila se s Gretou, ale vyřízli ji. Rasismus, zuří aktivistka z Afriky

Tohle demonstrativní válení po podlaze opravdu nechápu

Další aktivisté rozvinuli po místnosti zelený transparent s textem Rebelové proti vyhynutí. Poté si někteří lehli na zem a leželi na něm, zatímco zastupitelstvo probíhalo. Což některým zastupitelům příliš příjemné nebylo. Například zastupitelka Šárka Prachařová na Facebooku v průběhu konání zastupitelstva napsala: „Snažím se být chápavou, ale tohle demonstrativní válení po podlaze, kterému předcházelo rozdávání barevných letáků, opravdu nechápu. Tohle problémům nepomůže...“ Poté se o své pocity podělila i s PL.cz. „Město se přitom tomuto tématu opravdu věnuje. Máme odbor životního prostředí, komisi pro klima. Šli jsme opět do elektrokol, snažíme se omezit průjezdy přes střed města. Je to i otázka nějaké koncepce, zachovávání vody v krajině, jednáme s průmyslníky. Nevím, co ještě chtějí. Město se opravdu snaží a oni místo toho, aby komunikovali, pomáhali, přijdou na zastupitelstvo, rozbalí transparent a fláknou sebou o zem,“ konstatovala. Podobné pocity vyjádřila pro Deník její kolegyně Renata Balašová. „Myšlenky se mi líbí, ale nelíbí se mi forma. Jako ženě mi není příjemné, že se nám tu na zemi povalují ženy. Byla bych ráda, kdyby vstaly.“ Což se nakonec stalo, i když to trvalo v jednom případě i několik hodin.

„Jedna dáma tam ležela až do půl sedmé (zastupitelstvo začínalo v 15 hodin; pozn. autora), pak byla přestávka na večeři. Po ní už seděli na místě pro veřejnost, kdy očekávali, jakým způsobem budeme reagovat na ten otevřený dopis. Navrhli jsme jim, aby se dostavili na komisi pro klima, abychom si to tam zkomunikovali. Ať nám tedy poradí, co podle nich máme dělat. Jaké oni mají očekávání, co jsme schopni pro ně udělat my, a pak že jim i odpovíme na základě nějaké společně vytvořené koncepce. Což oni odmítli. Vůbec jsem nepochopila, co po nás tedy vlastně chtějí,“ povzdechla si Šárka Prachařová.

Psali jsme: Pokud přijde blackout, nepůjde to napravit. Bašta předkládá Bruselu katastrofické vize To je horší než epidemie koronaviru. Démoni jako Greta... A telata tleskají svým řezníkům. Analytik Campbell se neudržel „Není hloupý, má cenu ho poslouchat.“ Vondra stojí za Novotným. Zato EU mu nevoní... Benzín, nafta, uhlí. Všechno pryč. HNED! Greta si dupla v Davosu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.