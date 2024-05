Klimatickou krizi nezpochybňovat, spustil na sněmovním semináři úředník od Hladíka. A pak to bylo hodně ostré

Od roku 2010 až do roku 2030 vynaložíme jeden bilion korun na dotacích do solárů. „Tohle je ekonomika? To jsou ty levné energie? Kdo zaplatí ty dotace? Jeden bilion korun na dotacích a vyrobíme ze solárních panelů dvě procenta elektřiny,“ kritizoval energetik Vladimír Štěpán ve Sněmovně na semináři o klimatu. Biolog Ladislav Bocák přičítá nynější klima hysterii tomu, že část vědců zamlčuje a manipuluje známá fakta a plní přání svých sponzorů. Architekt Milan Urban upozornil, že blížící se volby do Evropského parlamentu mohou ještě změnit obsáhlé regulace v oblasti výstavby a bydlení.

Seminář s názvem „Emise CO2 – jaký je vliv člověka a hospodářských zvířat na klimatické změny“ hostila tento týden Poslanecká sněmovna. „Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika o těchto věcech by měla být více vědecká. Proto jsme se zde dnes sešli,“ vysvětlil na úvod poslání konference místopředseda Hospodářského výboru Radim Fiala, pod jehož záštitou se akce uskutečnila. Dále zdůraznil, že se Evropská unie rozhodla investovat biliony eur do boje proti CO2, aniž o tom proběhla férová veřejná a odborná diskuse. Upozornil rovněž na to, že studie, které jsou k tomuto tématu veřejně prezentované, nemusejí být skutečně nezávislé. S tím souvisí i fakt, že se nedostává sluchu těm, kteří naopak s klima alarmisty nesouhlasí.

S tvrzením, že globální oteplování je fakt, který nikdo nezmění, přišel vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Petr Holub. Podle něj nelze zpochybňovat klimatickou krizi, protože veřejná debata na toto téma byla uzavřena před čtyřiceti lety. Připustil ovšem, že diskuse o globálním oteplování způsobené člověkem se mohou dál vést, ale v jejich rámci může dojít pouze na zpřesnění této teze, nikoli však na její vyvrácení. Žádná data, která by jeho tvrzení potvrzovala, však neuvedl. Podle Petra Holuba chystá Česká republika přeměnu svého průmyslu na tzv. dekarbonizační výrobu. Právě to ovšem před ním označil ve svém příspěvku Radim Fiala jako chiméru a zdůraznil, že firmy naopak z Česka odcházejí do zahraničí.

Bilion korun na dotacích a máme dvě procenta elektřiny

Vystoupení Petra Holuba, který před nástupem na Ministerstvo životního prostředí působil pět let jako člen Hnutí Duha, nenechalo v klidu energetika Vladimíra Štěpána, který se hned poté přihlásil o slovo. Poukázal mimo jiné na to, jak prudkým vývojem prošly ceny emisních povolenek. Ještě v roce 2020 se za tunu CO2 průměrně platilo 25 eur, na začátku roku 2023 už ale překonala hodnotu 100 eur. „To, co mělo stát deset až dvacet eur na tunu se ‚díky‘ Evropské unii a tomu, že se povolila spekulace s nákupem, prodejem, že za účasti Evropské unie docházelo k machinacím, přičemž Česká republika neprotestovala, nám způsobilo, že jsme měli nejvyšší cenu elektřiny v Evropě a máme ji dosud. Cena se nám vyšplhala z 1 500 korun za megawatthodinu na deset tisíc,“ kritizoval Vladimír Štěpán systém emisních povolenek.

Jeho ostrým slovům neuniklo ani prosazování obnovitelných zdrojů energie. „Od roku 2010 až do roku 2030 vynaložíme jeden bilion korun na dotacích do solárů. Tohle je ekonomika? To jsou ty levné energie? Kdo zaplatí ty dotace? Jeden bilion korun na dotacích a vyrobíme ze solárních panelů dvě procenta elektřiny. Když se dohodneme, že uspoříme dvě procenta elektřiny, tak nepotřebujeme ani korunu dotací,“ popsal energetik, jak by se dalo zabránit tomu, aby se u nás tak obrovské sumy nevyhazovaly zbůhdarma oknem. „Když se ze solárních panelů vyrobí jen ta dvě procenta elektřiny, z čeho se pak vyrobí těch 97–98? Jádro je 30 procent a pak tu jsou hnědouhelné elektrárny, které jsou schopny vykrývat dodávky solárních elektráren,“ připomněl Vladimír Štěpán.

Cena plynu rostla, protože ho někdo použil jako zbraň

Hnědouhelné elektrárny mají v optimálním provozu účinnost 30 procent. „Ale když musejí vykrývat výpadky ze solárů, jejich účinnost klesá na 20, možná i 10 procent. Takže účinnost výroby solárů je 20 procent, a ne že bezemisních. To je třeba k tomu připočíst. Plaťte emisní povolenky za soláry, vy jste to způsobili, nemáte to domyšlené. A vodík tu bude za sto let, ten je úplně mimo. Když vyrobíme dvě procenta elektřiny ze solárů za ten bilion korun, tak vodík vyrobíme se stejnou účinností jako u solárů. Je to sice odpad, dalo by se říct, tedy to, co se nehodí, ale vyžádalo by si to další obrovské investice, další stamiliardy. Takže toto je energetická koncepce, která nás zničila,“ konstatoval energetik.

Zástupce Ministerstva životního prostředí však nezviklal. „Vliv ceny povolenky na cenu elektřiny? To není pravda. Rostly vám ceny plynu, nebo zůstaly stejné? Rostly. A pokud jste viděli dopady ceny plynu a ceny povolenky na cenu elektřiny, tak z deseti procent to je cenou povolenky a z 90 procent to byla cena plynu. Proč rostla cena plynu? No protože nám jeden východní soused utnul kohoutky a použil ten plyn jako zbraň,“ prohlásil vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Petr Holub, načež ho přerušil hurónský smích většiny přítomných. „A co na tom není pravda?“ podivil se. „Je to naprosto nesmyslnou přivázaností cen plynu – jak říká pan Síkela – ‚závětrné elektrárny‘, dejme tomu závěrné, abychom našeho ‚experta‘ opravili, což znamená, že ačkoli plyn vyrábíte z pěti, deseti procent, tak švindlem se to promítlo do 100 procent elektřiny. A proč se ta cena plynu zvýšila, to víme. Protože jsme jako jediní neměli dlouhodobý kontrakt,“ kontroval Vladimír Štěpán.

Planeta nedosahuje průměrných teplot z roků kolem 1800

Na tuto výměnu názorů navázalo vystoupení biologa Ladislava Bocáka. „Ke klimatickým změnám dochází, co je klima klimatem. CO2 cirkuluje a v ohromných objemech, které produkuje příroda a k tomu něco přidává člověk. Mainstream se tváří, že jsme století katastrof a předtím se nic nedělo. Já učím na škole jen o katastrofách, které se v historii planety udály a měly vliv na vyhynutí různých živočišných druhů. Podle záznamů, které naměřili vědci v čínské oblasti Xinjiang, se teploty nejvíc v novodobé historii propadly kolem roku 400 našeho letopočtu – 1,2 stupně pod dlouhodobým normálem. Naopak nejvyšší teploty zaznamenali kolem roku 1800, kdy se křivka zvedla o 0,8 stupně nad normál. Maximální rozdíl byl za 2 000 let dva stupně. Nyní je teplota podle měření 0,2 stupně nad dlouhodobým průměrem,“ argumentoval biolog nezpochybnitelnými čísly.

Ladislav Bocák poukázal také na to, že statistiky jsou záměrně manipulovány, neboť teplotní srovnání začínají rokem 1850, kdy začalo po malé době ledové oteplení. „Podle měření nyní nedosahujeme ani průměrných teplot, které planeta měla kolem roku 1800. Mezi lety 1800 až 1850 došlo totiž k prudkému ochlazení planety, a to zhruba o 2,5 stupně. Od té doby se planeta otepluje. Na vliv měření v evropských městských aglomeracích má velký vliv i tzv. tepelný ostrov, tedy zabydlování měst, což zvyšuje teploty. Zmínil bych i Grónsko, které bylo v období 8000 až 1000 let před naším letopočtem výrazně teplejší, než je dnes, a bylo celé zelené. V našem letopočtu se začalo významně ochlazovat a stalo se říší sněhu a ledu. Když ještě počkáme, tak se teploty vrátí tam, kde byly. Doloženo je to dobře. Sedimenty se odebíraly v zamrzlém jezeru na severovýchodě Grónska, takže přesně víme, co tam bylo,“ prozradil biolog.

Vědci znepokojivými studiemi plní přání svých sponzorů

Nynější klima hysterii přičítá tomu, že část vědců zamlčuje a manipuluje známá fakta a plní přání svých sponzorů, kteří je financují. „Vytvářejí studie, které na veřejnost působí znepokojivě. Je to ohromný systém. Ve vědeckých časopisech se dá publikovat za poplatek. Jsou to tzv. predátorské časopisy a tam může publikovat kdokoliv o čemkoliv, aniž to snese jakoukoli vědeckou kritiku. Na vědce je vyvíjen tlak, aby publikovali pouze to, co se od nich očekává. Když člověk publikuje něco, co nechtějí, tak to do tiskové zprávy nejde. Vědec musí zpívat písničku, kterou po něm chtějí. Když je to mladý vědec a postaví se na zadní, má jistotu, že do důchodu jako akademik nepůjde. I když mezery v systému jsou. Nedávno vyšel v časopise Nature kritický článek, který upozornil na zamlčování faktu, že v letech 2003–2015 se globální oteplení zastavilo,“ podotkl Ladislav Bocák.

Architekt Milan Urban připomněl, že v souvislosti s Green Dealem byly v Evropské unii přijaty velmi obsáhlé regulace v oblasti výstavby a bydlení. Ty zásadně zdraží bydlení pro obyvatele v celé Unii, poněvadž EU požaduje tzv. bezemisní budovy. Materiály použité na jejich výstavbu musejí být do roku 2050 tzv. bezuhlíkové, stejně tak provoz. „Mezi roky 2028 a 2030 budou muset být budovy tzv. bezemisní. Nelze tedy používat plynové kotle, už nyní se do nových budov neprojektují. Bude velký tlak na centrální zdroje tepla. Zajímavé je, že Pražskou teplárenskou nemohla koupit Praha, ale získal ji francouzský investor,“ poukázal Milan Urban na skutečnost, že přijetím nové legislativy se obyvatelé stanou rukojmími centrálních dodavatelů tepla, kteří si budou diktovat ceny.

Volbami se dají regulace ve výstavbě a bydlení ještě změnit

V regulacích jsou i takové detaily, že se v budovách nebude smět větrat okny. „K tomu se vymýšlí, jak zajistit zpětné větrání, bez otevřených oken. Je to úplně zbytečná komplikace, která bude stát lidi velké peníze,“ podotýká architekt. Další komplikací je schválené prokazování „bezuhlíkové stopy“ dané budovy. Samostatnou kapitolou je elektromobilita. „Už nyní je povinné projektovat do budov elektrické přípojky k autonabíječkám, které ale navyšují elektrický příkon pro celou budovu, i když nejsou využívány. Tím se zásadně navyšuje i měsíční částka, kterou budou obyvatelé domu platit. Všechno se to prohlasovalo narychlo 12. dubna, aby se to stihlo ještě před volbami do Evropského parlamentu. Prošlo to těsnou většinou. Stačí, aby se v blížících se volbách o dvě procenta změnil počet nových poslanců, kteří s tímto nesouhlasí, na úkor těch souhlasících, a dá se to ještě zastavit,“ burcoval Milan Urban, který sám kandiduje na čtvrtém místě kandidátky SPD.

