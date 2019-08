Klub starých mužů, kteří dostali na zadek od šestnáctileté Grety... Na Deníku Referendum vyprávějí vtip se Zemanem, Kuberou a Klausem

„Sejdou se Američan, Rus a Čech a první povídá...“. Zpravidla tak začínají vtipy. Aktivista z Greenpeace a stoupenec šestnáctileté švédské studentky Grety Thunbergové však v podobném duchu zahájil text, který myslel zcela vážně.

Položil si otázku, co spojuje Miloše Zemana, Václava Klause ml. či Jiřího Dolejše, muže různých politických názorů, v jejich odporu proti mladé slečně, která spustila vlnu studentských stávek za zlepšení klimatu. Kubala dospěl k závěru, že tyto pány spojuje skutečnost, že jsou staršího data narození, jejich myšlení je relativně jednoduché až prosté a mají myšlení zdeformováno českými 90. lety minulého století.

„Sejdou se hradní pán Miloš Zeman i se svým sluhou Jiřím Ovčáčkem, konzervativec Ladislav Jakl, členové ODS Jaroslav Kubera, Tomáš Jirsa, Jan Zahradník a Alexandr Vondra, novináři Pavel Šafr či Ivan Brezina, spisovatel Ondřej Neff, nacionalista Václav Klaus mladší, komunista Jiří Dolejš a společně začnou nadávat na Gretu Thunbergovou a celé studentské hnutí za klimatickou spravedlnost,“ začal Kubala v textu pro Deník Referendum.

„Ač ideologicky a mocensky rozrůznění, všechny je spojuje několik společných rysů. Jsou to postarší muži, mají silnější vztah k národu než k přírodě a jejich myšlení (ne)kultivovaly divoké devadesátky. Proč je tedy nenechat založit klub? Název jejich společného projektu se přímo nabízí. Sinclair Lewis ve své slavné alegorii maloměšťáckého života městské podnikatelské vrstvy Spojených států dvacátých let minulého století stvořil postavu prosťáčka Babbita. Ten bezmezně věří na americký sen, nenávidí liberály a socialisty, dělníky by držel zkrátka a hodnotu člověka posuzuje podle stavu jeho konta,“ pokračoval stoupenec Grety Thunbergové ironicky.

Jen tak si lze podle Kubaly vysvětlit údajnou hysterii, kterou podle jeho názoru projeví tito pánové, když přijde řeč na měnící se klima a na boj mladých lidí za záchranu planety. Těmto postarším mužům prý scházejí argumenty, tak se snaží na Thunbergovou a s ní spřízněné hnutí všelijak útočit. Jejich svět ale podle autora textu končí a pánové, kteří podle Kubaly nic nevědí, to cítí.

Snad se mohou pokusit o poslední zoufalý útok, ale neuspějí. Kubala ironicky popsal, jak by takový útok mohl vypadat. „Se švédskou teenagerkou se Kubera nemůže vyfotit v bazénku s uslintaným výrazem lačného samce. Respektive může, ale pravděpodobně by jej to diskvalifikovalo z veřejného života,“ uvedl aktivista Greenpeace.

A co zmínění pánové říkají tak bezobsažného, že to podle autora ukazuje na konec jejich světa?

Kupříkladu Jiří Dolejš na konto Grety Thunbergové a jejích mladých kolegů napsal, že dnes již nikdo nepochybuje o tom, že se klima mění, ale snaha vzbudit v lidech strach z hrozícího zániku života na Zemi nikomu nepomůže. Studenti sice mohou šířit paniku, ale podle Dolejše by udělali lépe, kdyby studovali a po dosažení patřičného vzdělání nabídli skutečná řešení problémů, které nepochybně vyřešit musíme. Dolejš má za to, že bez vzdělání dnešní mladí lidé planetě příliš nepomohou.

