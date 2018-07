Klvaňa v ČT drtil Trumpa a pak to sám schytal: Trump je Putinův agent, ble, ble, ble, line se z Kavčích hor. Kape mu na karbid. Dodnes nevydejchal, že v Brdech není radar!

Na Twitteru si například šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek rýpl do společného setkání obou státníků: „Objednávka obou státníků při společném jednání byla standardní a transparentní: Láhev vodky, mapa Evropy.“ Nad setkáním ruského a amerického prezidenta se zamýšlí i komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk: „Stejně by mě zajímalo, jaký to je sednout si k jedný misce s chlapíkem, kterej vám pomáhal do současný pozice, a usilovně se tvářit, že jste silnější pes,“ napsal na Twitteru.

Komentářům se nevyhnul ani mluvčí prezidenta republiky: „Dnes se plně potvrdila má teze z roku 2016: Pražské kavárně vždy vadila východní půlka. Po vítězství D. Trumpa jí vadí i ta západní. A tak zůstala osamocena mezi půlkami,“ uvedl Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu.

„Americká volební noc v ČT Praha pokračuje. Trump je Putinův agent, ble, ble, ble, line se z Kavčích hor,“ pokračuje Ovčáček na adresu komentáře Tomáše Klvani z FSV UK. Ten totiž na ČT24 uvedl, že Trump se choval jako Putinův agent, obhájce a poradce. „On ho tam v podstatě podporoval téměř ve všem, a to v okamžiku, kdy jeho bezpečnostní služby a jeho vyšetřovatel oficiálně obvinili ze zločinu dvanáct agentů ruské zpravodajské služby,“ uvedl Klvaňa v ČT24. Tento výrok nenechal klidným ani komentátora Petra Paulczyňského. „Trump je Putinův agent. Tomu chlapovi asi kape na karbid,“ řekl na adresu Klvani. „On dodnes nevydejchal, že v Brdech není radar,“ pokračuje v hodnocení Klvaňova výroku i komentátor Štěpán Kotrba.

Michal Romancov politický geograf hodnotí setkání státníků zase následovně: „Obávám se, že jsme viděli, jak americký prezident akceptoval argument, že Rusko a USA jsou v podstatě stejné demokracie, neboť potřeboval (a přijal) pomoc od ruského prezidenta v obraně proti obviněním, která proti němu vznesla vlastní země...“

Ironicky hodnotí summit i novinářka Irena Ryšánková: „Donald Trump, zdá se, se ocitl v dobré společnosti ‚Putinových pohůnků‘. A co na to ty transatlantické vazby? Neměla by se svolat mimořádná schůze Sněmovny?“ zamýšlí se na Facebooku.

