Koalice v Brně složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD dnes dokončila koaliční smlouvu

Rozložení gescí ani jména radních Kerndl neřekl. Podle dřívějších informací by měla být primátorkou brněnská jednička ODS Markéta Vaňková. Prvním náměstkem by měl zůstat Petr Hladík (KDU-ČSL), dalšími náměstky by měli být lídr Pirátů Tomáš Koláčný a ČSSD Oliver Pospíšil a ještě někdo z ODS. Zatím však není jasné, zda to bude dvojka za Vaňkovou David Grund, Kerndl jako třetí na brněnské kandidátce, nebo někdo jiný.

Koaliční smlouva má podle Kerndla přes deset stran. Obsahuje programové priority i rozdělení gescí. „Nyní to proběhne připomínkovacím řízením v jednotlivých zastupitelských klubech. Text zveřejníme v pondělí,“ uvedl Kerndl.

Problém by mohl nastat například u Pirátů, u kterých bude o koaliční smlouvě hlasovat celá místní členská základna. V Brně má přes 20 členů. Na diskusi a hlasování si Piráti vyčlenili pět dnů.

Koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD vznikla poté, co už bylo na koalici domluvené vítězné hnutí ANO spolu s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Hnutí ANO nazvalo obrat podrazem a dalo nabídku Pirátům i ČSSD na jednání o koalici. Strany o to ale zatím neprojevily zájem a pokračovaly ve vyjednávání koalice s ODS a KDU-ČSL.

Volby v Brně vyhrálo ANO, má 18 mandátů z celkových 55. ODS jich má 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

autor: čtk