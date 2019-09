Kok*te! Mazec, praskne jim cévka. Pavel Novotný z ODS se zaměřil na čtenáře PL. A pak to jelo

Pavel Novotný si prý vždy čtenářů ParlamentníchListů.cz vážil. Aspoň takový byl jeho tweet, který zveřejnil na Twitteru spolu s částí jeho rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz.

Část rozhovoru, kterou sdílel, byla následující:

„Pane Novotný, než budeme pokračovat, zaujal mě ten termín kůžičkování.

To je výraz, který by měli vaši čtenáři ale znát. Vězeňský argot, vekslácký výraz pro lísání se k někomu, to je jazyk nejnižších společenských vrstev, snažím se k vašim čtenářům mluvit jazykem, kterému rozumějí. Tohle je suterén, nejhlubší dno poslední stoky, tak jsem použil výraz z vězení a náleven ghett. Kdybych dával rozhovor periodiku z opačného spektra, já nevím, České televizi, Respektu nebo Řeporyjskému Echu, použil bych pro to, co dělají ti dva, namísto kůžičkování termín, já nevím, spolukonspirátoři, ale to si zde dovolit nemohu. Vaši čtenáři fakt nepatří mezi nejostřejší tužky v penálu, pane redaktore. Jo a prosím, neříkejte mi pane Novotný, říkejte mi pane starosto, děkuji, já vám také říkám pane redaktore. Nechci působit nadutě, ale jsem zvyklý, že mě i vaši čtenáři, a že to nejsou žádní lumeni, oslovují v dotazech na mém profilu zde většinou vážený pane starosto, tak po vás snad nechci nějak moc.

Já jsem vážený občan v politické funkci, byl bych rád, kdyby mi byla prokazována patřičná úcta. Ve společnosti si na to nepotrpím, naopak, ale když přijdu mezi prosťáčky, přece jen jsem zvyklý na to, že je mi projevována patřičná úcta a respekt.“

Čtenářů PL jsem si vždy vážil?? pic.twitter.com/nu56fJP8OC — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) September 11, 2019

V diskusi však dostal řadu urážek i pochval.

Uživatel Twitteru Marcus Aurelius napsal: „Ty jsi vskutku kokot, Pavlíku.“

Slavoj Zemánek zase napsal: „Tak to je brilantní definice čtenářů PL :D Příměr ‚nejsou nejostřejší tužky v penále‘ fakt pobavil.“

Fotogalerie: - Rozpuštěné a vypuštěné

Punisher starostu Řeporyjí pochválil: „Poprvé v životě jsem si přečetl článek na PL. Vskutku jsem se výborně pobavil,“ napsal.

Uživatel Karl Korrektor napsal: „Mazec, JIPky práskají ve všech pod přívalem vlastenců s prasklou cévkou. Jak to že takovou věc PL vůbec uveřejnily?“

Psali jsme: P*čo! Škůdce! Zeman přiložil s Kosovem ještě víc pod kotel a už to jede. Koho nový výrok vytočil? Joch, Pehe a další...

Český zločin v Kosovu? Ostuda slovutného média. Pravda je úplně jiná

Bojujme s blbostí! Bojím se, že v Česku se zadrhl právní stát, hořekuje herečka Kolářová

autor: tle