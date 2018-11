Kokain a orgie kolem Miloše Zemana? Šokující titulní strana nejčtenějších novin

A o co jde? Forejt pro deník uvedl, že považuje za nevkusné, že Alex Mynářová seděla v první řadě při oslavách 28. října ve Vladislavském sále. Přirovnal to k Anglii, kdy by si do stejné řady s královskou rodinou sedla manželka dvorního hofmistra nebo komořího. Mynářová následně Forejta usadila na svém facebookovém profilu.

„Jindřichu Forejte, myslím, že nevkusné je zcela něco úplně jiného,“ odpověděla Mynářová a přidala Forejtovu aféru z roku 2016, kdy muž jemu podobný šňupe bílou sypkou látku.

A do celé kauzy se zapojil i Mynář, když Blesku uvedl, že „orel much nelapá“. „Přijde mi nepatřičné, že o nevkusu mluví člověk, který šňupe koks a pořádá orgie s prostituty. Protokol si převážně tvoří jeho šéf, jímž pan Forejt už naštěstí není. Nejsme monarchie, náš protokol je republikánský, tj. demokratický, prostý a důstojný. A žádný protokol neponižuje ženy,“ rozjel se Mynář s tím, že Alex seděla naprosto správně vedle svého muže.

Forejt se však nedal a pro Blesk se vyjádřil následně: „Panu Mynářovi bych rád připomněl, že na základě jím opatřených materiálů jsem byl vyšetřován policií, která v září 2017 došla k závěru, že jsem se nedopustil žádného trestného činu ani pochybení.“ A dodal i to, že z Hradu odešel právě kvůli tomu, že odmítal akceptovat požadavky týkající se nemístného zasahování do pravidel protokolu.

