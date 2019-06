Kolaboranti! Zeman se pomstil Senátu za Lenku Procházkovou

Senátoři pořádně hnuli žlučí prezidenta Miloše Zemana. Důvodem je to, že včera neschválili jeho nominantku Lenku Procházkovou do Rady ÚSTR. Zeman si tak neodpustil rýpnutí ani ve chvíli, kdy předával cenu svatého Vojtěcha profesoru Pavlu Zajacovi.

„Váš život ztělesňuje to nejlepší, co v našich národech existuje – odvahu, víru a vytrvalost. Byl jste odvážný v době, kdy odvaha nebyla levná. A o to je to cennější. A vzpomeňte si na klasickou otázku: Kde jsi byl, když hřmělo? Vy na tuto otázku umíte odpovědět. Bojoval jste nejen proti totalitnímu režimu, ale i proti autoritativnímu režimu. Toto vše, pane profesore Zajaci, říkám i proto, že se blíží 30. výročí naší listopadové revoluce. A tuto revoluci si jistě budou přisvojovat i lidi, kteří s ní nemají nic společného nebo stáli na druhé straně barikády,“ řekl úvodem Zeman k Zajacovi. Pak však již pokračoval k Procházkové.

Anketa Měl by být prezident Zeman sesazen z úřadu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 1774 lidí

„I dnes zažíváme situaci, kdy například signatářce Charty 77 je bráněno její uplatnění lidmi, kteří kolaboralovali s komunistickým režimem. Taková míra pokrytectví je až neúnosná, ale bohužel se s ní setkáváme. Právě proto s ní musíme bojovat. Pane profesore Zajaci, váš život byl naplněn měrou vrchovatou a našlapanou. Dovolte mi proto, abych vám předal cenu svatého Vojtěcha," sdělil před předáním Zeman.

Spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková se včera podle očekávání nestala členkou Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Senát její opětovnou nominaci předloženou prezidentem Milošem Zemanem znovu neschválil. Procházková získala v tajné volbě pouze devět ze 66 odevzdaných hlasů. Zřejmě jen teoretickou šanci bude mít ještě ve čtvrtečním druhém volebním kole.

Procházková v nominační řeči mimo jiné uvedla, že demokracie může dospět a udržet se pouze na principu svobody slova a svobodném šíření informací rozličných názorů. Své případné zvolení označila za lakmusový papírek dokazující, zda je Senát skutečně pojistkou demokracie.

Spisovatelka přirovnala své někdejší působení proti komunistickému režimu ke svým současným aktivitám v internetových diskusích. „Jiná doba, jiné nálepkování, pokročilejší praktiky cenzury, ale stejný záměr vykolíkovat terén a připravit jej pro novou dračí setbu,“ uvedla mimo jiné.

Ke svému prvnímu nezvolení před dvěma lety Procházková uvedla, že její skutky proti někdejší totalitě byly shledány „příliš lehkými“ ve srovnání s články, knihami a veřejnými projevy, v nichž reagovala na současnou politickou situaci.

Procházková při své první nominaci dostala v dubnu 2017 jen 15 senátorských hlasů ze 62 odevzdaných, ve druhém kole deset ze 45. Její nominaci provázela kritika jejích současných postojů, mimo jiné od pracovníků ÚSTR. Poukazovali na to, že spisovatelka s hodnocením minulosti nakládá ideologicky a používá propagandistický a demagogický styl. Odboráři ÚSTR připomínali vystoupení Procházkové, při kterých třeba pálila symboly NATO nebo vyzývala Česko, aby se stalo pátou kolonou v Evropské unii.

Zeman navrhoval Procházkovou jako nástupkyni zesnulé Naděždy Kavalírové, která byla dlouholetou předsedkyní Konfederace politických vězňů. Její místo v sedmičlenné radě ÚSTR je prázdné od ledna 2017.

Mluvčí Zemana na dotaz ČTK, jak bude Zeman v otázce obsazení postu v ÚSTR dále postupovat, odpověděl, že „jako vždy, tedy pečlivě a s rozmyslem“.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ostrava: Obecní byty jsou chráněny před požárem a oxidem uhelnatým Senátor Láska: Začal jsem sbírat podpisy osobností pro žalobu proti Zemanovi. Byly to nervy Staník se odvolal proti trestu za údajně rasistické výroky Otevřený dopis Zlínskému kraji a hejtmanovi Jiřímu Čunkovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef