Koláče bez práce. Pikora nechápe

07.06.2023 12:47 | Ze sítí

MONITORING SÍTÍ Zatímco státy nemají ani na důchody, pokrokoví myslitelé rozjímají o tom, že by každý měl mít zaručen bezpodmínečný příjem, a co by si vydělal, by bylo jen navrch. Ekonom Vladimír Pikora je z této filozofie koláčů bez práce naprosto zděšen a věnoval tomuto nápadu velkou část svého pravidelného streamu Přísně tajné na youtubovém kanále Xaver Live.