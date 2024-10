Kolář by bojeschopné Ukrajince posílal domů. V Polsku to zkusili. Moc to nedopadlo

Poslanec Ondřej Kolář (TOP 09) už letos v květnu zmínil, že někteří bojeschopní Ukrajinští uprchlíci se v Česku vyhýbají svoji povinnosti a požadoval, aby tuto skutečnost vláda řešila. Podle Koláře má Česko chránit válečné uprchlíky, ženy, děti a starší lidi.

Nyní na X uvedl, že téma návratu bojeschopných uprchlíků na Ukrajinu otevřel na schůzce s bývalým ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. „Ptal jsem se, jak se na to dívá, ale i na to, co teď Ukrajina potřebuje. Protože to hlavní, co by měla Evropa a západní svět teď dělat, je poslouchat a snažit se Ukrajině dodat cokoli jí pomůže porazit Putina,“ napsal O. Kolář.

A že to, co Ukrajina potřebuje, jsou zejména zbraně a vycvičení vojáci, přičemž důraz je kladen na vojáky se zkušenostmi s drony. „Pokud tedy nenajdeme shodu na tom, jak posílat domů bojeschopné Ukrajince, měli bychom najít způsoby, jak co nejrychleji pomoci se vším ostatním,“ dodal O. Kolář.

Zároveň zmínil, že Polsko s rekrutací Ukrajinců už začalo. „Navrhuji rekrutovat Ukrajince, vycvičit je ve své armádě a potom je nechat bojovat doma,“ prohlásil Ondřej Kolář.

Před pár měsíci jsem leckoho popudil s názorem, že by se měli bojeschopní Ukrajinci vracet domů.

Proto jsem tohle téma otevřel i na schůzce s bývalým ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. Ptal jsem se, jak se na to dívá, ale i na to, co teď Ukrajina potřebuje. Protože to… pic.twitter.com/5gwcunU0C7 — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) October 4, 2024

Podle polského informačního serveru Interia se v Polsku už se do právě vznikající „ukrajinské legie“ přihlásilo 138 osob. Muži by brzy měli být zařazeni do výcviku. Podle informací ukrajinského ministerstva obrany polská strana odpovídá za plné vybavení rekrutů zbraněmi a výstrojí nezbytnou pro boj. Po podpisu smlouvy odjíždějí dobrovolníci na 35denní výcvik do výcvikového prostoru.

Vytvoření „ukrajinské legie“ v Polsku bylo oznámeno během červencové návštěvy Volodymyra Zelenského v Polsku. „Dohodli jsme se na vytvoření a výcviku ukrajinského legionu na polském území. Půjde o novou formaci složenou z dobrovolníků. Každý ukrajinský občan, který se rozhodne přihlásit do legionu, bude moci podepsat smlouvu s ukrajinskými ozbrojenými silami,“ cituje Zelenského server Interia.

Mechanismus dočasné ochrany, který byl aktivován Evropskou unií v březnu 2022, využívá přibližně 4,2 milionu lidí z Ukrajiny (údaje z listopadu 2023). Z toho 860 z nich jsou bojeschopní muži, uvedla agentura Reuters.

K potřebě poskytování vojenské pomoci Ukrajině se hlasitě vyjadřuje i europoslanec Alexandr Vondra z ODS. I on letos na jaře navrhl doporučit Ukrajincům vrátit se domů a bránit svou zemi. Pokud by se jednalo o zdravého mladého muže, řekl by mu: „Proč nejsi tam?“