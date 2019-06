Kolem Staňka nevznikla žádná ústavní krize. Právník profesor Gerloch dělá jasno

„Myslím, že není, ústavní krize je tehdy, když nastanou závažné disfunkce ústavních orgánů, které nejsou řešeny, nebo dokonce nejsou vůbec řešitelné. Běžné jsou spíše vládní krize, parlamentní krize. A tady bych spíše hovořil o vládní krizi, pokud se ta situace rozvine, ale ani to ještě zatím nenastalo,“ konstatoval Gerloch v rozhovoru pro Český rozhlas.

Připomněl, že prezident má povinnost odvolat člena vlády, pokud ho o to požádá premiér, a měl by tak učinit bez zbytečného odkladu. Jenže podle Gerlocha nelze vyloučit, že pro odklad odchodu Antonína Staňka z funkce má Zeman dobrý důvod. Gerloch připomněl, že Staněk podal trestní oznámení na odvolaného ředitele Národní galerie Praha. Pokud by se ukázalo, že na těch trestních oznámeních něco je, odpadl by jeden z důvodů hlasité kritiky Antonína Staňka.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Gerloch proto všem aktérům doporučuje na prvním místě jednat.

