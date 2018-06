Kolotoč kolem Pocheho se rychle roztáčí. Hamáček míří za Babišem

Na facebooku to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Šéf ČSSD Jan Hamáček v pátek řekl, že sociální demokracie na svých personálních návrzích včetně Pocheho trvá. Před dnešní odpolední schůzkou s Babišem na twitteru uvedl, že doufá, že trvá slib ANO a ČSSD vzájemně si nekádrovat ministry.

Babiš dnes deníku Právo řekl, že Zemanovi Pocheho jmenovat šéfem diplomacie nenavrhne. Za důvody označil odlišné představy o řešení migrace. Sociální demokraté v pátek večer vyhlásili výsledky referenda, ve kterém zvítězil návrh vytvořit menšinovou vládu s ANO. „Členové ČSSD hlasovali o vstupu do vlády s naším hnutím. Nehlasovali o jménech ministrů. Jména ministrů ani nebyla předmětem vyjednávání,“ uvedl Babiš.

Zeman dříve uvedl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, což jsou dvě základní orientace zahraniční politiky. Podle Babiše by vládu s Pochem nepodpořili ani komunisté, kteří by měli koalici pomoci v hlasování o důvěře. „Takže ji nemá smysl navrhovat. Prezident by ji ostatně odmítl i jmenovat. Pokud bychom takovou vládu přesto navrhli, vznikne ústavní krize, ve které se opravdu nechci angažovat,“ uvedl Babiš.

Hamáček na twitteru odkázal na Babišova slova, že by si strany neměly posílat vzkazy přes média. „Dnes (Babiš) ČSSD něco vzkazuje v Právu. Proto si s ním dnes promluvím mezi čtyřma očima a očekávám, že jeho slib, že si nebudeme navzájem kádrovat ministry, platí,“ uvedl Hamáček. Schůzka se uskuteční v 16:30 v Průhonicích.

Babiš uvedl, že jeho krok bude interpretovaný jako podraz, ale že zasáhnout musel. „Jinak by celý projekt menšinové vlády s ČSSD skončil nezdarem, a to jsem fakt nechtěl. Rád bych (...) měl funkční vládu co nejdřív,“ uvedl. Ocenil by, kdyby se Poche zachoval „státotvorně“ a na funkci nelpěl. „Uvidíme, jestli jsou hlasy členů ČSSD víc, než zájem jednoho politika,“ konstatoval Babiš.

Premiér má na nedělní odpoledne domluvenou schůzku se Zemanem, kde by měl hlavě státu představit jména všech ministrů. V Právu dnes uvedl, že nemá jasno o všech postech, někde se rozhoduje mezi dvěma kandidáty.

