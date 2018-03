Komárek se vysmál těm, kteří odešli při inauguraci: Odtáhli by, ať už by Zeman řekl cokoliv. Odešli zkontrolovat tlačenku a pro denní dávku tekutých emocí

Prezident Miloš Zeman přednesl při své inauguraci projev, ve kterém tradičně provokoval, jako vždy. Podle Martina Komárka v podstatě potvrdil, že už jiný nebude. Ukázal, že Zeman opravdu je Zeman. Komárek z toho prý byl trochu smutný. Prezident si totiž podle názoru exposlance mohl zachovat svůj tah na branku, ale mohl přitom přinést projev přece jen více státnický.

Zeman místo toho urazil kdekoho, což dalo některým zákonodárcům možnost Vladislavský sál demonstrativně opustit. Komárek má však zato, že by tito politici odešli tak jako tak. Jen čekali na vhodnou záminku.

„Málokoho napadne, že jedni odešli zkontrolovat, zda tlačenka není oschlá, a další to už bez své denní dávky tekutých emocí nemohli vydržet. Odtáhli by do zákulisí, ať už by Zeman řekl cokoli,“ konstatoval Komárek na svém webu Komárkovy noviny.

autor: mp