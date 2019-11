Komentátor u Xavera četl program Milionu chvilek. A pak to přišlo: Sekta! Minář Ježíš. To je ten moment, kdy vás to vyděsí...

Pondělí na XTV patřilo opět komentátoru Info.cz Petru Holcovi. „Už to přestává být důstojné,“ mínil komentátor o předávání vyznamenání a srovnal Miloše Zemana s „úplně zdravými“ předáky Sovětského svazu. Druhý metál pro Jaromíra Jágra už podle něj zavání politikou. A pak začal mluvit o sektách. Není to prý jenom Milion chvilek pro demokracii, ale i Piráti a Zelení. „Představte si, že by byl Ivan Bartoš premiérem,“ naznačil a prohlásil, že Piráti jsou nezralí a některým z nich chybí sociální inteligence.

Holec na začátku komentoval udělování vyznamenání na Pražském hradě 28. října. Fotky Miloše Zemana ho prý zděsily. Jmenoval předsedy sovětského politbyra Brežněva, Andropova a Černěnka. „To nebyly nejlepší ročníky. Oni mizeli z Kremlu najednou a do poslední chvíle byli nejzdravější lidi na světě. A pak najednou o nich nikdo nevěděl,“ poznamenal Holec s tím, že Miloš Zeman mu začíná tyto pány připomínat. Anketa Je špatně, když politici nadávají novinářům ČT, např. z pořadu 168 hodin? Je to špatně 9% Naopak, je to správně 89% Je to jedno 2% hlasovalo: 6102 lidí

„Už to přestává být důstojné,“ mínil komentátor. Prezident prý už nedělá to, co by měl, tedy reprezentovat. Dodal, že prezident může klidně jezdit na vozíku, ale Miloš Zeman je podle něj zpomalený už i mentálně. „To jsme viděli. A hlavně je otázka, jak on ještě může tu funkci zvládat, když už nemůže pořádně ani sedět, ani stát, tak už možná bude jenom v Lánech, tam za ním budou jezdit delegace a budou si dávat svíčkovou. Já myslím, že už je čas se zamyslet nad tímhle,“ nastolil otázku komentátor Info.cz. A spekuloval, že toto může být větší porušení Ústavy, než jakékoliv jmenování nebo nejmenování do funkce na návrh premiéra.

Zarazil se prý nad vyznamenáním pro Helmuta Zilka. „Dvojitý agent. Já nevím, jestli příští rok dostane metál trojitý agent,“ poznamenal. Překvapil ho prý Jaromír Jágr, u něhož nemá pochyb, že si vyznamenání zaslouží, ale to, že se jednalo už o „druhý metál“, mu přišlo přehnané. Druhé vyznamenání má podle něj už trošku politický podtext, narozdíl od prvního. Prezident Zeman tímto načasováním Jágrovi prý prokázal medvědí službu. Vyslovil také obavy, že když prezident nezve na Hrad své kritiky, tak by nakonec mohl zbýt v sále sám. Ale prezident je prý „starý lišák“ a tím, že některé politiky nepozval, jim vyfoukl šanci pozvánku odmítnout. „Takže oni museli, v čele s Petrem Fialou, znovu brečet, že ‚on nás nepozval, přichází normalizace‘ a já nevím, jestli je to pořád ještě baví brečet s tou normalizací,“ kopl si komentátor. Ing. Miloš Zeman BPP

Následoval kodex ČT pro vyjadřování na sociálních médiích. Holec prohlásil, že Facebook bojkotuje, protože se dle jeho slov jedná o největší neštěstí lidstva. „Já myslím, že to z nás tahá ty největší pudy. Před Facebookem jsme neměli moc platformu na to.“ Sociální síť je podle něj útočiště lidských frustrací a neštěstí. Místo vyjadřování na sítích by upravil samotnou práci redaktorů ČT. Aby při ní více přemýšleli.

Holec pak dále rozvíjel své úvahy o Milionu chvilek pro demokracii. Při čtení programu spolku se prý utvrdil v tom, že se jedná o sektu. „To má všechny rysy sekty, když začnete psát, že si uvědomujete svou vlastní velikost, jakou máte sílu, že s tím musíte opatrně nakládat, protože hýbete celou společností. Já myslím, že Minář už se proměnil v jakéhosi Ježíše. A to je přesně ten moment, kdy vás to vyděsí.“ Zopakoval, že Mináře jako profesionálního demonstranta chápe, že nemůže skončit, ale podle něj už to začíná být děsivé. Kritizoval demonstranty, že sice mají prostředek, ale nemají cíl.

Došlo také na Piráty a jejich rozpory ve straně. Holec se uchechtl, že před chvílí mluvil o Ježíšovi a na titulní fotce byl Mikuláš Ferjenčík. A rovnou prohlásil, že Piráti jsou sekta také. „To je bublina, která drží a kolem které všichni našlapují opatrně, včetně médií, že to je to dobro. Najednou do toho píchnete nebo oni sami do toho píchnou, praskne to, a teď vidíte všechnu tu zlobu, co se začne hrnout ven. A to je legrační samozřejmě, že připomínají nějaké svazáky. Ale představte si, že by byl Ivan Bartoš premiérem. A tady Ježíš (Ferjenčík – pozn. red.) by byl vicepremiérem. To jsou lidé nezralí fungovat v jakémkoliv kolektivu.“ O Jakubu Michálkovi, jehož pozicí ve straně otřásly jak aféry jeho partnerky, tak svědectví o jeho chování, prohlásil, že je „symbol arogance“ a že nemá „kapku sociální inteligence“.

Xaver také připomenul rozhovor s Matějem Stropnickým. „Já jsem ha zažil v praxi na sjezdu Zelených, což mimochodem sjezd Zelených je nádherný festival nenávisti. To je další sekta. To jsou třeba 4 hodiny nenávisti, kdy jeden něco řekne a druhej běží k mikrofonu, aby tam pustil ještě větší nenávist.“ Stropnický prý natočil vstup z ČT. „S takovou mladou redaktorkou, oni pro něj měli slabost. A natočil to a řekl, ukažte mi to, já se na to chci podívat. A to se normálně neděje, oni vám to neukážou. A ona mu to poslušně ukázala a on řekl, tak to přetočíme, mně se to nelíbí. Ona ho poslechla a šli znovu,“ zavzpomínal komentátor.

Moderátor ještě připomenul, že Stropnický prohlásil, že by se rád setkal s Gretou. „Chudák Greta, tohle si nezaslouží,“ odtušil Holec. A vyprávěl, jak se Stropnický stal legendou, když jako náměstek primátorky zvedl ruku proti vlastní koalici. „Což je nádherný, symbolický, kamarádský gesto,“ ironizoval komentátor.

A nakonec přišlo i na tažení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha proti alkoholu. Holec poznamenal, že válku proti lidským neřestem nelze vyhrát, a jako příklad dal válku proti drogám, kterou vyhlásili v Americe a která také nebyla úspěšná. Je prý třeba regulovat, ale vyhlašovat válku mu přijde přehnané. Další na řadě je dle Holce maso, u kterého přijdou náhražky. A zažertoval, že on s moderátorem se „zákazu všeho“ dočkají přesně načas, aby mohli umřít hlady.

