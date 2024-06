Komik Fiala v sovětském vtipu. Pánové, už stačilo, vzkazuje Vyskočil

„Milí čtenáři Parlamentních listů, tentokráte začínám poněkud veseleji. Ten důvod k optimismu mi poskytly proběhlé volby do EU. Konečně si řada lidí uvědomila, že jim nemůže být jedno, kdo je bude v EU zastupovat. Takový ten pocit, že to je do jakési EU, která nám může být ukradená, alespoň částečně zmizel. Takže účast ve volbách byla daleko větší než v předešlých letech, a to je samo o sobě dobré znamení. A samozřejmě výsledky voleb,“ netají radost Ivan Vyskočil a pokračuje.

Pánové tam nahoře … To už doopravdy stačilo!

„Myslím, že v těchto volbách dali občané jasně najevo, že vládnutí pětidemolice už mají plné zuby. A není divu. To věčné lhaní a tahání lidí za nos už musel prohlédnout každý člověk s normálním selským rozumem. Kroky téhle destrukční, arogantní, nesvéprávné a cizími mocnostmi řízené vlády konečně začínají mít lidé dost. Pánové tam nahoře, to, co nám tady předvádíte – to už doopravdy stačilo!“ vzkazuje a dodává. „Takže mám velkou radost z volebního výsledku Kateřiny Konečné a jejího - STAČILO! Navíc jsme měli na kandidátce STAČILO i dva členy našeho Klubu 2019, Zdeňka Jandejska a Jarmilu Dubravskou. O to je radost větší,“ usmívá se herec a dodává. „Pochopitelně i Přísaze a Motoristům přeju také úspěch. Inu jasná a přímá slova jejich lídra pana Turka, proti plácání naučených a pitomých frází ,mladé a pohledné' a hlavně prázdné paní Nerudové, se musely setkat s úspěchem,“ krčí rameny a vrací se znovu ke STAČILO!

„Optimismem mne také naplňuje naděje, že Kateřina Konečná má dobře našlápnuto do parlamentních voleb. V Poslanecké sněmovně zoufale chybí zástupci levice. Strana zastupující pracující normální lidi. Katka Konečná usilovně takovou moderní levicovou a vlasteneckou stranu buduje. Pod názvem „STAČILO“ se rodí nová, sympaticky rozkročená strana, od moderně smýšlejících komunistů, přes odborníky, nestraníky i příslušníky jiných vlasteneckých stran. Strana propagující prosperující Českou republiku, a to nejen pro tzv. obyčejné lidi, ale i pro podnikatele ať z průmyslu či zemědělství, kteří doplácejí na protičeskou politiku této vlády. Nedílnou podmínkou je mír, který Kateřina Konečná vážně prosazuje za každým slovem. (Jiní totiž mají plnou hubu agresorů a úsilí o příměří, a přitom dále do konfliktu shánějí bomby a munici. A to si rozhodně vzájemně odporuje.) Také oceňuji její snahu spojovat se s ostatními stranami opozice i mimo Poslaneckou sněmovnu. Při současné roztříštěnosti opozičních sil se těžko podaří dostat ten škodlivý slepenec od vesla. Je mi jedno je-li to zleva, či zprava, je mi jedno, jak se kdo jmenuje a k jaké straně patří. Fandím těm, kdo myslí na naši zemi, na naše lidi a kdo nechce válku, ani u nás, ani za našimi humny!!“ vysvětluje důrazně a jde dál.

ČT opět „vyváženě“ dělala předvolební hovory… A „tvář“ ODS?

„A nyní k dalším subjektům voleb. Zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše, což se dalo celkem očekávat vzhledem k dlouho trvajícím preferencím. Samozřejmě jim gratuluji, jak se sluší a patří,“ vzkazuje a pokračuje.

„Ale koalice SPOLU. Přes všechnu masáž masmédií, která mají pod palcem, přestože ČT dělala, co mohla, skončila až za ANO. ČT opět ,vyváženě' dělala předvolební hovory. Třeba zástupce SPOLU pozvali všechny tři, ačkoliv kandidovali jako jedna strana. Správně tedy za ně měl mluvit jenom jeden člověk. Takto to byla přesilovka vůči ostatním,“ kroutí hlavou a dodává. „Ale pan Fiala nás zase aspoň pobavil. Opět v sobě objevil toho komika ze všech svých projevů a vysvětlil nám, že vlastně vyhráli. Zase vysílal signály a pacičkama před sebou jako by odstrkoval nevhodné názory.

Paní MPA zas byla plamenná, ale její projev nebyl tak legrační, jako pana Jurečky, který své slibované odstoupení lišácky a po lidovecku zase odsunul na dobu neurčitou,“ pokyvuje hlavou herec a vzpomíná. „Opravdu jsem se musel smát a vzpomněl jsem si na ten totalitní vtip. Tenkrát se prohra SSSR také nesměla za žádnou cenu přiznat. Tak se vypráví, jak byl sportovní závod pouze mezi dvěma státy. SSSR a USA. A co čert nechtěl, Amerika to vyhrála. Patolízalští novináři, (lezli tehdy stejně do zadku Sovětskému svazu, jako dneska Americe) … tak psali: „Sovětský svaz byl druhý, zatímco Američané byli předposlední“! A stejně se slovíčky žongloval pan Nutella-Fialenko, až jsme konečně pochopili, že vlastně koalice SPOLU vyhrála!?“ žasne Ivan Vyskočil a podotýká. „Mezi námi, ať si to dělají po svém. Ale dát za lídra kandidátky pana Vondru, který už za minulého předsednictví ČR v unii, kamsi odklonil přes 630 milionu za tzv. ozvučení. To je nejen arogance a naprosté pohrdání lidmi, to je drzost! Oni si opravdu myslí, že si nikdo z nás už nic nepamatuje?“ v úžasu zvedá oči k nebi Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Další majstrštyk se povedl ODS tento týden. Za všechny hrubosti, urážky a vulgarity, nabádání k násilí, to vše je jakoby smáznuto a Pavla Novotného z ODSky nevyhodili. Ale udělali na něho ty, ty, ty! Z toho on si jistě hodně dělá. Určitě má trauma, neklidné spaní a noční pomočování. Takže to.. to…to Pavel Novotný může řádit klidně dál. Nebyl jsem minule daleko od pravdy, že drží-li si někoho takového mezi sebou, a ještě se s ním obdivně fotí, je celá strana poznamenaná a podobná této hroudě hnoje. Ano, tvář ODS je opravdu prdel Pavla Novotného,“ chytá se za hlavu herec a jde na další téma.

Komici na všech postech… A korespondenční volby…

„Nemohu se nezmínit o dalším ,úžasném objevu' našich čučkařů. Pan Fiala nám to hned za čerstva oznámil v TV. Představte si, že za tím ,teroristou' z Jižní Ameriky opět stojí ruská stopa. Opravdu chudá Ruská federace nemá jiného špióna, než že musela zaplatit nějakého jihoamerického moulu, aby zapálil asi tak dva autobusy MHD. Páni to jsou ale chudáci ti Rusové. Napřed neměli jiné špióny, než ty Pata a Mata, co dělali všechno přes atentát na Skripala v Anglii až po Vrbětice u nás. Naši to vědí ,jistojistě', jen nemají žádné důkazy, aby to třeba mohli žalovat. Jsou to komici na všech postech,“ nebere si servítky Ivan Vyskočil a ještě „na skok“ se vrací k volbám.

„Tak volby dopadly, jak dopadly a my se můžeme těšit na další. A že z výsledků těchto voleb jsou naši nesestřelitelní vládcové hodně nervózní, svědčí i to, jak horečně se snaží protlačit korespondenční volby. Ono takhle to není asi úplně čisté, ale při té korespondenční volbě - to bychom se asi nestačili divit? A to určitě nikdo z nás nechce,“ míní.

P.S. Ivana Vyskočila

Ani v dnešním Nedělním ránu samozřejmě nemůže chybět P.S. Ivana Vyskočila. „Tentokrát končím radostně. Sledoval jsem projev pana slovenského premiéra Fica. Klobouk dolů – to je chlap s velkým CH. Pět průstřelů a on mluvil jako zdravý a silný chlap, a ještě tomu atentátníkovi odpustil. To chce sílu osobnosti, kterou bezpochyby pan Fico má,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a dodává. „Také jsem slyšel prokec toho střelce, který říkal, že chtěl pana Fica jen postrašit, rozhodně ho prý nechtěl zastřelit. To se asi splet, že do něho vysypal skoro celý zásobník, ale nechtěl mu ublížit,“ krčí rameny nevěřícně herec a na závěr dnešního Nedělního rána posílá vzkaz na Slovensko. „Takže panu Ficovi přeji úspěšnou rekonvalescenci a jsem rád, že se mu podařilo ten atentát překonat. Hodně zdraví, pane premiére!“