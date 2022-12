Komu slouží Nerudová? Těžké váhy tahají zlou věc

Danuše Nerudová, i když si to ve své politické prostotě možná ani sama neuvědomuje, slouží Andreji Babišovi. Takový výklad se v posledních dnech masivně šíří sociálními sítěmi mezi odpůrci předsedy ANO. Autoři operují průzkumy, podle kterých by Petr Pavel Babiše v druhém kole s přehledem porazil, ale Nerudová ne a vyzývají brněnskou kandidátku, aby to vzala v potaz. Jsou mezi nimi „těžké váhy“ české publicistiky jako Alexandr Mitrofanov, Jan Urban a Jiří Pehe.

Jan Urban sepsal pro web Hlídací pes dlouhé pojednání, že Danuše Nerudová je největším spojencem Andreje Babiše, i když o tom možná ani sama neví.

Andrej Babiš je pro Urbana jednoznačně špatným kandidátem. V textu konstatuje, že sází na „své seniory“, kteří v Česku dokážou vyhrát volby, a přitom neřeší kandidátovu předlistopadovou minulost.

Úspěch Danuše Nerudové, která dokázala dotáhnout Andreje Babiše a Petra Pavla, je podle Urbana překvapivý. Je popsána jako „doposud neznámá a nezajímavá kandidátka“, kterou si z nejasných důvodů oblíbili prvovoliči a mládež obecně. Navrch se vysmál jejímu „fingovanému“ předvolebnímu videu s odvážením syna do školy.

Urban píše o „nejistotě a vzpouře nejmladší generace voličů“. „V tomto pozoruhodném generačním zaujetí pro mladší věk, genderovou odlišnost a antikomunismus této zvláštní směsi voličů nevadí, že kandidátka Nerudová za sebou nemá žádný společenský úspěch,“ rozčiluje s Urban.

Jako rektorka brněnské Mendelovy univerzity prý byla nepříliš úspěšná, vysvětlování kauzy obchodu s tituly je „přinejmenším nevěrohodné“ a heslo „Mám čistý štít“ v jeho kontextu prý značně neobratné.

Pokud by se Nerudová začala vymezovat proti Petru Pavlovi, podle Urbana by se stala definitivně největším spojencem Andreje Babiše.

Urban vytýká, že pořád hovoří o tom, jak chce navracet důstojnost a řešit klima, ale nevyjadřuje se k válce na Ukrajině. I to ji staví po bok Babiše.

Naopak kampaň Petra Pavla Urban opěvuje, dokázal prý ustát osobní útoky jeho odpůrců a kandidát působí klidně a rozvážně.

Urbanův text se okamžitě stal hitem liberálních profilů na sociálních sítích.

Podobně jako text trochu jiného žánru, ale podobného poselství: Úvaha Alexandra Mitrofanova, který se ohrazoval proti kritice, že nemá zesměšňovat demokratickou kandidátku Nerudovou. „Konkrétně abych držel ústa a nesmál se pokusům Danuše Nerudové předstírat, že je česká Zuzana Čaputová. Jenže jak se jí nezasmát? Stačí se podívat na čerstvý artefakt z její kampaně, na kterém vidíte křečovité úsměvy a samé bílé zuby Nerudovic rodiny,“ píše. Kandidátka Nerudová je podle něj „směšná až trapná“ a doposud neprokázala vůbec žádnou kvalifikaci pro funkci.

Pehe: Babišův tým si musí mnout ruce

Na Deníku Referendum zašel ještě dál Jiří Pehe. Někdejší poradce prezidenta Havla si rovnou myslí, že rozvracení „demokratů“ je taktika Andreje Babiše. Včetně toho, že odmítl do konce roku chodit do televizních debat, kde tak budou kandidáti muset útočit na sebe navzájem.

„Jeho tým si musí mnout ruce, když v médiích slyší ujišťování často i respektovaných politologů a komentátorů, že v prvním kole má každý občan volit podle svého ‚srdce‘, a teprve v druhém kole, pokud jeho kandidát nepostoupí, se začít chovat strategicky podle hesla ‚volím menší zlo‘,“ rozčiluje se Pehe.

Pak rekapituluje, co by voliči „demokratů“ měli mít na paměti. Pokud do druhého kola postoupí Petr Pavel, tak tam podle průzkumů Andreje Babiše jednoznačně porazí. Hlavním cílem Babiše tedy je „nepustit Pavla do druhého kola“. Tak čte Pehe „mediální kampaň proti Pavlovi“. Ostatní kandidáty pak varuje, že vymezováním proti Pavlovi dělají špinavou práci za Babiše.

Pak se obrací přímo na Danuši Nerudovou, která podle něj vydělala na vlně „útoků“, připomínajících minulost Petra Pavla před listopadem 1989.

Ostatní „demokratické“ kandidáty pak vyzývá, aby zvážili se před volbami své kandidatury vzdát a podpořit favority svého tábora.

„Možná největším momentem jejich politické kariéry by mohlo být odstoupit ve prospěch dvou vedoucích kandidátů demokratického tábora, a zvýšit tak významně šance, že by se Babiš nedostal do druhého kola,“ uvažuje Pehe. Porážka Babiše už v prvním kole by totiž podle něj zcela změnila české politické poměry. A na to by měli „demokraté“ myslet.

Své úvahy pak Jiří Pehe korunoval na twitteru, když píše o uniklém průzkumu, který ukazuje, že zatímco Petr Pavel by ve druhém kole Andreje Babiše jasně porazil, mezi Babišem a Nerudovou by to bylo vyrovnané a Babiš by mohl vyhrát.

