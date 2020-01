Komunista Filip prý chce svrhnout Petříčka. „Ať sem tu vyžranou pazouru strčí, a půjde k zemi..."

ParlamentníListy.cz získaly od dvou důvěryhodných zdrojů informaci o jisté snaze komunisty Vojtěcha Filipa zasáhnout do řízení Ministerstva zahraničních věcí. Nebylo by na tom možná nic tak zásadního, pokud by nás o tom neinformoval jeden z bývalých ministrů a současně i zdroj z Poslanecké sněmovny.

„Nyní je to něco jiného, slyšel jsem, že Filip chtěl přímo sesadit ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a nahradit ho někým jiným. Důvody jsou zřejmě takové, že Petříček nereprezentuje politiku, jakou by si opoziční komunisté představovali," uvedl pro naši redakci zmíněný exministr silového resortu. Co přesně těmi slovy myslel?

Tomáš Petříček, vcelku výrazný zástupce pražské sociální demokracie, se netají svými názory, které jsou orientovány prozápadním směrem. Je to jen několik desítek hodin, kdy se sešel s ambasadorem USA a kdy velvyslanec King poskytl aktuální informace o postupu administrativy prezidenta Trumpa v reakci na chování Íránu a hrozící bezprostřední hrozbu americkým životům. Íránskou reakci zástupce Spojených států mimochodem označil za umírněnou a potvrdil zájem USA na další deeskalaci.

Výše zmíněnou informaci o tom, že by si Vojtěch Filip rád zahrál na premiéra, ovšem pro ParlamentníListy.cz nejenže potvrdil, ale přímo rozšířil i náš další zdroj, jeden z koaličních poslanců. „Ví to opravdu jen pár lidí, ale Filipův plán, co alespoň vím, je postavený na výměně Petříčka za Vítězslava Pivoňku," potvrdil s tím „že je to úsměvný nápad zástupce komunistů.“

Málo známý diplomat Pivoňka je od roku 2018 zvláštní a zplnomocněný velvyslanec ČR v Ruské Federaci a je považován za odborníka a zdatného úředníka. Ještě před svou ruskou misí působil například jako ředitel odboru služeb Ministerstva zahraničních věcí nebo jako zvláštní a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ázerbájdžánské republice.

„Filip se o to snaží, dokonce hovořil s několika lidmi, ale je to nesmysl, nic podobného se nestane," uvedl náš sněmovní zdroj. Jeho slova jsme následně konfrontovali se zástupcem ČSSD v Praze, jehož přehled bývá až pověstný. „Blbost. Vojtu znám, maká tak leda na sebe. Ať tam tu vyžranou pazouru strčí, a půjde k zemi do historie, stejně jako komunisti," uzavřel.

Tomáš Petříček je 12. ministr zahraničních věcí naší republiky, kdy se svého úřadu ujal v říjnu 2018. Předtím na tomto resortu působil jako náměstek.

Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti. Resort dále koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích, případně zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. V neposlední řadě uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu a organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.

