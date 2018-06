Komunista měl vyzývat k „nastavení starých dobrých pořádků“. Bylo kvůli tomu hodně křiku, ale byl to podvrh

Nejen na sociální síti Twitter koluje plakát, na němž komunistický zastupitel Českých Budějovic horuje za vládu Andreje Babiše (ANO) podporovanou komunisty. Tekel na tomto plakátu žádá spoluobčany, aby přispěli k obnově „starých dobrých pořádků“. Má to ale háček. Tekel tvrdí, že on tento plakát nestvořil a nemá s ním nic společného. Prý také tuší, kdo za tím je. „Není to moje dílo, já to nepsal, nevyvěšoval,“ odmítl kategoricky Ivan Tekel serveru Echo24.cz. „Dělal to jeden pán s paní z Českých Budějovic,“ dodal.

Tekel se kvůli plakátu obrátil na policii a podal v této věci oznámení, proto se prý k tomu nemůže víc vyjadřovat. „Až budu mít povolení policie se k tomu vyjádřit, řeknu vám celý příběh. Není to o jednom plakátu,“ řekl.

Po zveřejnění plakátu prý čelil mnoha ostrým slovním výrokům a výhrůžkám, což nechce nechat jen tak.

autor: mp