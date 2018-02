Komunisté chtějí prosadit do Babišovy vlády některé odborníky. A ministr průmyslu by se měl balit, málo dbá o národní poklad

Pokud se komunisté rozhodnou podpořit vládu Andreje Babiše, nebude to zadarmo. Server Seznam Zprávy informoval o tom, že KSČM uplatní vůči Babišovi personální požadavky na složení vlády. Páteční MF Dnes tyto úvahy dále rozvíjí. Na své by si v nové vládě Andreje Babiše mohli přijít především spojenci prezidenta Miloše Zemana.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš prozradil, že mezi ANO a KSČM probíhá „oťukávání“, a to i v otázkách složení příští vlády Andreje Babiše. KSČM je nespokojena např. s ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem. Zdá se jim, že člen vlády příliš málo dbá na národní poklad v podobě lithia. Hünera kvůli tahanicím o lithium kritizoval i sám Babiš.

A kdo by Hünera mohl nahradit? Ve hře je generální ředitel Lesů ČR a ministr práce a sociálních věcí z vlády Jiřího Rusnoka František Koníček. V jeho prospěch mluví právě to, že byl členem úřednické vlády, kterou si v roce 2013 jmenoval prezident Miloš Zeman. Dá se tedy předpokládat, že členy „své“ vlády považuje za kvalitní a může je doporučovat i tentokrát.

Totéž by se dalo říci o prezidentovi Potravinářské komory ČR a dalším ministrovi z Rusnokovy vlády Miroslavu Tomanovi. „Pan Toman junior jistě není brzda pokroku, pokud jde o zemědělství,“ vyjádřil se k němu Jiří Dolejš. Jedním dechem však dodal, že komunisté nechtějí do Babišovy vlády nominovat vlastní ministry. „Určitě nejsme ti, kteří nominují ministry. To už bychom se nebavili o podpoře vlády, ale o koalici,“ uvedl. Komunisté by do vlády nominovali nestraníky.

Babiš však důrazně odmítá, že by se jednalo o personálních otázkách. „O postech ve vládě nejednáme a nikomu žádné posty nenabízíme,“ řekl šéf ANO.

Co za tímto postojem vězí? Možná vyčkávání na výsledek nedělního sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Sociální demokraté by se mohli stát součástí vlády a mohli by chtít obsadit některá ministerstva. Zdroj z hnutí ANO deníku prozradil, že Babiš je ochoten obětovat ministra dopravy Dana Ťoka, ministryni obrany Karlu Šlechtovou nebo ministra zahraničí Martina Stropnického. Za žádných okolností však nechce z ruky pustit resort zdravotnictví nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

autor: mp