Konec Hamásu. Turecko zůstane mimo. Expert nastínil vývoj po smrti Haníji

Ismáíl Haníja byl zabit při izraelském útoku v Íránu. Co to znamená pro Írán a pro Izrael? Jak se vyvine další situace? Podle Davida Bohbota je pro Írán ponižující, že Haníja byl zabit ve čtvrti, která měla být bezpečná. „To je pro Írán tak ponižující, že tam, kde se měl Haníja cítit v bezpečí, po krásné večeři, kdy objímal celé vedení Íránu a říkali mu, jak ho mají rádi, se dostane domů. A tam, ve čtvrti, která totálně pod kontrolou Al-Quds Brigades (ozbrojené křídlo palestinské islamistické organizace Palestinský islámský džihád, pozn. red.), tam je zabitý," poukázal v pořadu Aby bylo jasno Bohbot na ponížení Íránu.

Izrael tím poslal podle Bohbota vzkaz – nikdo z vás není v bezpečí. A Írán na to bude myslet, než bude reagovat. Podle něho je zabití Haníji rozšířením konfliktu. Už se nedá mluvit o konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. „Za Palestinci, za Hizballáhem i za Hútíi (vojenská skupina zajdíjských ší'itů podporovaná Íránem, operující v západní části Jemenu a podnikající pirátské útoky v Rudém moři, pozn. red.) stojí Írán,“ naznačil další vývoj konfliktu Bohbot. Írán podle Bobota nemůže nereagovat, protože by tím dal najevo slabost.

Jak je to teď s palestinským Hamásem? Podle Bohbota je to konec Hamásu. „Hamás teď zkrachuje, nemá sílu, obzvláště, když teď ztratili Haníju,“ řekl v pořadu Aby bylo jasno David Bohbot. „Hamás nemá budoucnost.“

„Musíme být velmi silní, aby Izrael nemohl dělat tyhle neuvěřitelné věci Palestině,“ řekl v neděli turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na adresu Izraele. „Vstoupili jsme do Karabachu nebo do Libye. A něco podobného bychom mohli udělat i jim,“ dodal Erdogan.

Hrozí, že se Turecko stane součástí konfliktu? „Erdogan je jen pes, který štěká, ale nekouše. Tolikrát měl možnost ukázat sílu, ale on se bojí. Spousta lidí si myslí, že turecká armáda je nejsilnější, ale my víme, že proti izraelské armádě nemá šanci,“ zhodnotil Bohbot připravenost Turecka na válku.

Řekl, že lidé ve světě začínají stranit Palestincům, protože Izrael je ten silnější a lidé mají tendenci stát na straně slabšího. A připomněl, že i v Praze proběhl takzvaný Týden pro Palestinu. A udivil se, že lidé nevědí, co Palestinci světu přinesli. „Palestinci vytvořili Islámský stát, Al-Kaidu, v tom byli Palestinci zapojení, spáchali nejvíc teroristických útoků v moderní historii, zaútočili na letiště v Římě, v Libyi,“ vypočítával Bohbot a na připraveném papíru ukázal počty teroristických útoků na letadla spáchaných Palestinci.

Evropané jsou těmi, kteří často straní Palestincům, protože jsou ve slabší pozici. Bohbot ovšem vysvětlil, že Izrael nemohl na říjnový útok Hamásu reagovat se založenýma rukama. „Když máte nepřítele, tak první věc, co musíte vědět, je, jak on bude hledět na vaši reakci. Izrael nemá nárok reagovat, jak očekávají mnozí Evropané. Nemá nárok, protože mu jde o přežití,“ poukázal Bohbot a dodal, že zákony Blízkého východu jsou jiné než ty v Evropě.

„Když nejste dost silný, když neumíte reagovat a ukázat a přesvědčit, že útok na Izrael byla chyba, tak očekávejte další, protože ty útoky přijdou. Izrael má cíle, a dosáhne jích, pomalu, ale jistě,“ zhodnotil Bohbot. „Cílem je, aby Hamás už nebyl relevantní, aby nemohl kontrolovat pásmo Gazy. Proto válka ještě nemůže skončit. Hamás je stále ještě vlivný.“

David Bohbot razantně odmítl i zahajovací ceremoniál olympijských her v Paříži. Ale podle něho to byl vzkaz nejen křesťanům, které pobouřila transgenderová parodie na obraz Poslední včeře Páně, ale byl to vzkaz i islámu. „To jsme my, berte to na vědomí, protože od začátku až do konce ukazovali, jak jsme hnusní, bezgenderoví a všechny tyhle nesmysly. Ukázali, že to jsme my, to je naše kultura, to jsou naše hodnoty,“ to je podle Bohbota vzkaz do islámských zemí.

Zároveň podle něho proběhl i vzkaz, že jsme pro mír. Tím vzkazujeme do islámských zemí, že jsme jací jsme, že budeme tolerovat islámské zvyklosti, ale na oplátku očekáváme, že oni budou tolerovat nás. „Ale takhle to nefunguje,“ chytal se za hlavu Bohbot. „To je ta nejhorší věc, co o nás mohli říct. Řekli, že jsme naivní. My si myslíme, že když budeme hodní, že oni budou mít u nás vzdělání, bohatství, toleranci k jejich zvykům, tak že se změní. Ale tito lidé radši umřou, než by akceptovali to, co jim Francouzi předvedli,“ rozpálil se Bohbot – a dodal, že to je naše slabost, kterou oni umějí využít.