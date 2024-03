Konec Nulandové. I v Česku si všimli. A nikdo slzu neuronil

„Nulandové odchod znamená nejen konec jedné éry, ale také připravuje půdu pro úvahy o budoucí trajektorii americké diplomacie, především vzhledem k Ukrajině...“ zakončil Pavel Šik.

„Zajímavá zpráva: Dlouholetá šedá eminence americké zahraniční politiky, náměstkyně Victoria Nulandová, definitivně odchází z ministerstva zahraničí,“ všímá si také europoslanec za ODS Jan Zahradil.

„Nulandová byla jedním z hlavních tahounů intervencionistické, internacionalistické podoby zahraniční politiky, svého času hlavního proudu v USA. U nás si ji oblíbili naši tzv. atlantisté, ať už z řad liberálů či neocons. Podporovala aktivní americké angažmá v různých oblastech světa, v poslední dekádě byl její rukopis znát především pokud šlo o Ukrajinu. Ale USA zažívají postupný zlom v chápání mezinárodních vztahů, ke slovu se silněji dostává (byť zatím v měkké formě) izolacionismus, protekcionismus a orientace na Indo-Pacifik místo Evropy. Odchod Nulandové může být signálem, že tento trend bude pokračovat bez ohledu na to, kdo zvítězí v prezidentských volbách,“ říká Zahradil.

„Třeba se nám naše současné budování vztahů s Macronovou Francií ještě bude hodit, až v důsledku vývoje v USA bude oprášena myšlenka ‚strategické autonomie‘ EU,“ dodal Jan Zahradil s odkazem na The New York Times.

Konce Victorie Nulandové si všímá i právník Ondřej Dostál. „Vypadá to, že Victoria Nulandová, jedna z hlavních U. S. warmongerů, byla poslána tamtéž, kam russkij vojennyj korabl. ‚Retiring‘, řečeno diplomaticky. Že by změna v zahraniční politice USA? Pak by bylo jen potřeba, abychom za ně my tady v ČR a EU nemuseli sníst, co v USA nadrobili,“ uvedl.