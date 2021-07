Konec montovny, soběstačnost? Obří šance pro Česko. Lithium a ČEZ, toto je potřeba udělat

V Česku by mohla do roku 2026 stát továrna na výrobu baterií do elektromobilů. Stát chce na projektu spolupracovat se společností ČEZ, se kterou podepsal memorandum na podporu plánování. Hostem Událostí, komentářů na toto téma byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Podle něj výroba tak strategické věci, jako je elektrobaterie, by byla pro Českou republiku do budoucna stěžejní.

Špicar považuje investici i celý projekt za velice významný. „Automobilový průmysl prochází dramatickou transformací. Jednou z těch hlavních technologií je elektromobilita a mít tady výrobu tak strategické věci, jako je elektrobaterie, je pro nás velmi důležité," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a dovysvětlil, že v posledním roce a půl se ukazuje, že závislost na čemkoliv, co se dováží přes půl světa, není vůbec šťastná. „Býti v této věci soběstační, je velmi důležité," míní Špicar.

Vysvětluje také, že v souvislosti s transformací automobilového průmyslu v České republice zanikne spousta pracovních míst. Nicméně zase zdůraznil potřebu soběstačnosti Evropy a České republiky. „Nemusí zůstat pouze u výroby elektrobaterií, může se jednat o spolupráci s vysokými školami, výzkumnými ústavy a můžeme se zapojit do vývoje nových baterií. Ten vývoj jde mílovými kroky dopředu,“ uvažuje Špicar o možnostech přidané hodnoty továrny.

A co role ČEZ, zajímá moderátora. Podle něj mají co nabídnout. Zásoby lithia pod Cínovcem jsou totiž jedny z největších v Evropě. „A pro nás je to velká příležitost konečně jednou nevyvážet dřevo jako surovinu a kupovat si drahý nábytek ze zahraničí,“ použil příměr viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR s tím, že představuje velkou příležitost surovinu těžit a zpracovávat, jako jednu ze součástí elektrobaterií a potom ty elektrobaterie prodávat. „Dosáhnout v tom řetězci maximální hodnotu, což si myslím, že je krok naprosto správným směrem, proto je zásadní zapojit jako možného investora ČEZ,“ vysvětlil s tím, že využití by následně mohlo být i v automobilech, které ČR vyrábí. „Proto bych byl velmi rád, kdyby se do toho zapojil koncern Volkswagen nebo Škodovka. To by uzavřelo celý ten cyklus,“ nastínil pozitivní obrysy projektu a dodal, že budoucnost bude patřit elektromobilitě.

Špicar je přesvědčen, že polostátní ČEZ by měl v těžbě a zpracování lithia hrát v budoucnu důležitou roli, přičemž připustil, že třetí strana se může měnit. „Ten, kdo bude s námi na třetí straně, je stále ještě otevřené,“ uzavřel.

