Konec napětí: Šéf VZP zůstává. Jeho očkování nevadí

reklama

"Tuším, že před pěti dny se objevila v médiích informace o tom, že ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny je již očkován proti covid-19. My jsme se samozřejmě s panem ředitelem spojili a okamžitě byl vyzván, aby na správní radu připravil opravdu kvalitní data a na druhou stranu, protože už samozřejmě jsem trošku otřelá životem, tak jsem ji ověřovala, protože bez ověření bychom nemohli nikde vystupovat. Všichni členové správní rady byli dnes tedy informováni o tom, že pan ředitel Kabátek skutečně byl očkován. Byl očkován na vyzvání svého ošetřujícího lékaře 5. ledna, v době, kdy se tedy prováděla ta strategie velmi turbulentně a samozřejmě, že se hledala optimální varianta, která by vyhovovala," sdělila k případu předsedkyně správní rady VZP Věra Adámková.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí lékaře kvůli diagnóze, správní rada nemá žádné právo požadovat žádnou lékařskou zprávu a to je prostě prosím pro všechny, protože rovnost před zákonem musí mít opravdu všichni. Doporučení lékaře v tomto případě bylo zcela možné. My jsme to konzultovali s několika právníky. To, co se domnívám, a řekla jsem to i na správní radě, že je nešťastné, je komunikace, protože kdyby ta komunikace byla lepší, pravděpodobně i vy byste se v tom lépe orientovali a nevznikali by dohadové věci, protože chápu, že samozřejmě novinář potřebuje pokud možno jasnou informaci, jinak má bohatou fantazii, vcelku správně, protože jinak by ty noviny nebyly čtivé, a pracuje s nimi," dodala. Diskuze na správní radě byla podle ní bouřlivá a trvala hodinu. Zapojili se do ní všichni.

"Bylo jasně shledáno, že samozřejmě důvod zdravotní je zcela mezi lékařem a pacientem, čili v tomto případě nedošlo k žádnému pochybení a i právníci potom formulovali usnesení, které bylo přijato, že není shledáno porušení účinných opatření k tomu datu, které bylo. Na druhou stranu musím říci svůj osobní názor - a nebylo s tím úplně souhlaseno - já se domnívám, že ta komunikace měla být lepší, plynulejší a myslím, že je potřeba se z toho poučit," dodala Adámková.

Padesátiletý šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek se počátkem ledna skutečně nechal očkovat proti koronaviru. Jeho funkce jej neřadí do jakékoli skupiny lidí, kteří mají být přednostně očkováni, jako jsou pečovatelé, zdravotníci či senioři nad 80 let, přesto mu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vakcínu podali. „Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat,“ vylíčil serveru iROZHLAS.cz, který na věc upozornil.

Kabátek se v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nechal navíc očkovat na začátku ledna, kdy se očkovat mohli pouze zdravotníci v první linii boje proti koronaviru. V té době ještě nebyli očkováni ani nejstarší senioři a nefungoval ani státní registr očkování.



Kabátek nejprve redaktorům nechtěl své očkování přiznat a vše razantně odmítal. „To je zajímavé. A jak to ověříte? To jsou otázky úplně z nebe,“ obořil se vůči dotazům a měl položit telefon. Posléze ale šel s pravdou ven, prý si ověřoval, zdali se jej skutečně tážou redaktoři Českého rozhlasu.

„Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz, proč se dal očkovat namísto potřebných zdravotníků a vakcína skončila u něj namísto u lékařů. Následně mu mělo dojít, že se může těšit na zveřejnění celé situace. „Uvědomuji si, že to asi zveřejníte. Může mi to zkomplikovat život, ale chci s vámi jednat na rovinu,“ uzavřel tehdy.

Kromě Kabátka již seniory a zdravotníky předbíhali mnozí státní úředníci. Některé z nich to již stálo i místo, jednou z takových je náměstkyně Alena Šteflová, která se nechala společně s manželem přednostně očkovat ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Právě v něm se čile očkovali proti covidu-19 tamní zaměstnanci i jejich příbuzní, což později vedlo k rezignaci ředitele ústavu Pavla Březovského. Přednostně očkován byl mimo jiné také kuchař Zdeněk Pohlreich.

Psali jsme: Paroubkovy hody: Pohlreich by řval. Víme, co bylo pár hodin před akcí Laudát (KAN): Car Putin ztrácí nervy Mračková Vildumetzová (ANO): Karlovarský kraj nebyl na očkování připraven Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.