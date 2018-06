Konspiratori.sk musí stáhnout ParlamentníListy.cz ze svého seznamu nedůvěryhodných webů, nařídil soud v Bratislavě

Podle předběžného opatření Krajského soudu v Bratislavě, proti kterému nelze podat odvolání, musí „z internetové stránky www.konspiratori.sk a jím zveřejněných seznamů nedůvěryhodných stránek se sporným obsahem včetně skriptu pro automatické vyloučení stránek odstranit slovní označení webové stránky - domény parlamentnilisty.cz a jeho případné subdomény, a to do právoplatného rozhodnutí ve věci samé," stojí v Usnesení, které ve středu obdržela společnost OUR MEDIA a.s., která mimo jiné provozuje server ParlamentníListy.cz.

Krajský soud v Bratislavě jako odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu první instance a po obeznámení se s obsahem spisu soudu první instance a s důvody odvolání žalobce dospěl k závěru, že odvolání žalobce je opodstatněné. K tomuto rozhodnutí dospěl z důvodu, že to, co dělá server Konspiratori.sk, může bezprostředně způsobit újmu na dobrém jménu.

Stránky konspiratori.sk provozuje firma NetSuccess s.r.o., jejímž 71 procentním vlastníkem je společnost PETIT PRESS a. s., která je mimochodem provozovatelem konkurenčních zpravodajských webů, jako například SME.sk.

„Tyto webové stránky proklamují, že pokud web, který je na seznamu nedůvěryhodných webů Konspiratori.sk, sjedná nápravu nebo podá vysvětlení, bude z tohoto seznamu po přezkoumání stažen," říká Jiří Čermák, místopředseda představenstva OUR MEDIA a.s.

„Přestože jsme jednatele firmy NetSuccess v minulosti opakovaně kontaktovali s vysvětlením a učinili jsme i úpravy, vedení této společnosti s námi odmítlo jednat, k žádnému přezkoumání nedošlo, nebo nám alespoň do dnešního dne nepřišlo žádné vyjádření. Z tohoto důvodu jsme se jako akcionáři rozhodli domáhat svých práv právní cestou, rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě vítáme," doplnil Jiří Čermák.

„Je to první z kroků, abychom se domohli svých práv také na území České republiky, neboť seznam Konspiratori.sk je využíván jako důvod k blokování obsahu zveřejňovaného na Parlamentních listech,. Jako příklad si uveďme blokování mailů, ve kterých je byť jen zmínka o PL, službou VirusFree firmy Excello s.r.o., (pozn. redakce: tuto kauzu již řeší sněmovní Podvýbor pro svobodu slova a média, informovali jsme ZDE.), nebo blokování publikování reklamy na serveru ParlamentníListy.cz, jako to nabízí, dle mého názoru neoprávněně, služba sKlik od Seznam.cz," uzavírá Jiří Čermák.

K projektu konspiratori.sk:

V říjnu 2017 byl ze seznamu dezinformačních webů odstraněn (a přesunut do kategorie důvěryhodných webů) server www.parlamentnelisty.sk. Jako účelový projekt konspiratori.sk hodnotí, mimo jiné, server Exanpro ZDE

Co se týká zařazování alternativních zpravodajských serverů mezi tzv. dezinformační weby, tak Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), zřízené a provozované ministerstvem vnitra České republiky, na základě Auditu národní bezpečnosti ČR, které různé druhy hybridních hrozeb (mimo jiné i terorismus a další formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně) hodnotí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost ČR a vyhodnocuje je, neeviduje server Parlamentnilisty.cz jako dezinformační. Jen pro zajímavost - Ministerstvo vnitra ČR na svých oficiálních stránkách naopak cítilo potřebu opravovat nepřesné zprávy zveřejňované na webech, které jsou v seznamech konspiratori.sk označované jako důvěryhodné, např. idnes.cz, viz ZDE.

V souvislosti s činností konspiratori.sk se vyjádřil i zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro svobodu médií Andrej Richter (Vídeň), který na dotaz: „Stavebným prvkom propagandy sú falošné správy, takzvané fakenews. Aký prístup má k tejto problematike OBSE?“ odpověděl:

„Čo sa týka falošných správ (fakenews) situácia je trochu iná. Je to preto, lebo to nie je problematika, ktorou by sa zaoberalo medzinárodné právo, ale je to skôr otázka písaných či nepísaných štandardov novinárskej profesie. Ak chceme, aby sa žurnalistika zachovala, musíme robiť všetko pre to, aby v profesii novinára, v novinárstve boli normy, ktoré podporujú integritu profesie.S čím to súvisí? Predovšetkým s tým, že falošné správy (fakenews) sú niečo iné ako chyby. Každý novinár má právo na chybu. Mohol si zmýliť čísla, nepochopil niečo alebo si nedostatočne overil tú či inú informáciu, nepozná sféru, o ktorej písal. Je to úplne iná situácia.Keď medzinárodné súdy posudzujú podobné situácie, priznávajú právo na omyl. Je to vtedy, keď sa novinár snaží napísaním materiálu urobiť niečo pre verejné blaho. Jeho článok by mal byť zameraný na to, aby pomohol obyvateľstvu. Ak si novinár vymyslí správu, je to falošná správa a je to úplne iná situácia. Keď si novinár správu vymyslí, je to nebezpečenstvo pre novinársku profesiu, ale aj pre normálne vzťahy medzi ľuďmi.“.

Z tohoto pohledu web konspiratori.sk nerozlišuje mezi lidskou chybou a úmyslem, ihned vše označuje jako dezinformaci a navíc nabádá klienty reklamního prostoru k tomu, aby neinzerovali na webech označených „ve jménu“ konspiratori.sk.

autor: Tomáš A. Nový